Fußball Hegauer FV empfängt SV Weinberg im DFB-Pokal

Am Sonntag treffen die Fußballerinnen des Hegauer FV in der ersten Runde des DFB-Pokals der Frauen auf den Zweitligaabsteiger SV Weinberg.

Frauenfußball, DFB-Pokal, 1. Runde: Hegauer FV – SV Weinberg (Sonntag, 14 Uhr). – Zuletzt war der Hype in der Region rund um das DFB-Pokalspiel der Männer zwischen dem Südbadischen Pokalsieger 1. FC Rielasingen-Arlen und Titelverteidiger Borussia Dortmund riesig. Nun startet der Pokalwettbewerb auch für die Frauen. SBFV-Pokalsieger Hegauer FV empfängt am Sonntag im Engener Hegau-Stadion den Zweitligaabsteiger SV Weinberg.

Während der Landespokalsieger bei den Männern neben dem sportlichen Stellenwert auch finanziell vom Einzug in den DFB-Pokal profitieren kann, zählt bei den Frauen vor allem eines – Idealismus. Vom DFB gibt es für die erste Runde einen Zuschuss von 2500 Euro, das sind, wenn man es nüchtern betrachtet, Welten im Verhältnis zu den Geldern, die im Männerbereich fließen. Das Abrechnungsschema ist aber das gleiche. Der Hegauer FV und die Gäste aus dem mittelfränkischen Weinberg teilen sich die Kosten für die Anreise sowie die für das Schiedsrichtergespann. Jeder Verein erhält die Hälfte der Zuschauereinnahmen, nachdem der Hegauer FV die Infrastrukturkosten für das Spiel nach einem vom DFB vorgegebenen Schlüssel abgezogen hat. Zur Not muss den beiden Vereinen der Zuschuss für den Einzug in die erste Runde für die Kostendeckung herhalten.

Im vergangenen Jahr erreichte der Hegauer FV gegen Borussia Bocholt die zweite Runde und konnte dort mit dem 1. FFC Frankfurt den Rekordsieger im DFB-Pokal der Frauen begrüßen. Beim Pflichtspielauftakt in die neue Saison treffen die Hegauerinnen nun mit dem SV Weinberg auf keinen Unbekannten. In der Saison 2013/14 standen sich beide Clubs schon einmal in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde gegenüber, damals gewann der SV Weinberg das Spiel mit 3:1 und erreichte die zweite Runde. Auch in der Regionalliga gab es einige Begegnungen, ehe Weinberg 2013 der Aufstieg in die 2. Bundesliga gelang. Nach vier Jahren im Unterhaus sind die Weinbergerinnen nun zurück in der Regionalliga Süd, aus der die Hegauerinnen in diesem Jahr absteigen mussten. Die Favoritenrolle hat deshalb der Neu-Regionalligist aus Mittelfranken inne.

Die junge HFV-Elf ist aber gut für die Aufgabe im DFB-Pokal gerüstet. Am vergangenen Wochenende absolvierten die Hegauerinnen ein Trainingslager auf der Höri. Im abschließenden Testspiel gegen den Zweitligaaufsteiger SC Freiburg II siegten die Hegauerinnen, trotz zweimaligem Rückstand, am Ende mit 3:2 und präsentierten sich in einer ordentlichen Form. Konzentriert und mit großer Vorfreude geht man beim Hegauer FV die Herausforderung im DFB-Pokal an. (roe)