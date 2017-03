Hegauer Baustellen

Hegauer FV muss in der Fußball-Landesliga an der Stabilität in der Defensive und an der Chancenverwertung arbeiten

Fußball-Landesliga: Gegen Ende der Hinrunde sah es recht gut aus beim Hegauer FV mit Rang acht am 13. Spieltag und einem Polster von sechs Punkten auf die Abstiegszone. Doch schon damals warnte HFV-Trainer Lars Kohler, dass dies kein Ruhekissen sei und man mit einer Reihe von Niederlagen schnell in die kritische Zone rutschen könne.Wie wahr: Seit dem 2:0-Sieg bei der SpVgg F.A.L. Mitte November gelang dem HFV kein Erfolg mehr, der letzte Punkt auf eigenem Platz wurde gar Ende Oktober, beim 6:3-Sieg gegen den Vorletzten aus Gutmadingen, geholt. Nun, nach dem 1:5 in Löffingen, das jedoch nicht dem Spielverlauf entsprach, steht der Hegauer FV auf einem Abstiegsrang, und der Druck wird größer. „Im Moment ist uns das Glück nicht hold“, weist Kohler vor allem auf die schwache Chancenauswertung hin. „Ich kann meiner Mannschaft gar keinen Vorwurf machen. Wir erspielen uns gute Möglichkeiten, doch wir nutzen sie nicht“, so Kohler rückblickend.Was die bisherigen Saisonspiele angeht, bilanziert er: „Wir haben kein Spiel verloren, in dem wir die schlechtere Mannschaft waren – mit Ausnahme der Partie gegen den Spitzenreiter Radolfzell. Allerdings haben wir auch kein Spiel gewonnen, das nicht auch anders hätte ausgehen können.“ Eine ganz enge Kiste also in der Landesliga, aber Kohler sieht seine Elf hier durchaus auf Augenhöhe und konkurrenzfähig. Er ist überzeugt: „So schnell, wie es zu unseren Ungunsten gekippt ist, kann es auch wieder für uns laufen.“Und da spekuliert der HFV-Coach natürlich schon mit dem nächsten Spiel, am Sonntag auf eigenem Platz gegen die SG Dettingen-Dingelsdorf, die nur einen Punkt mehr auf dem Konto hat und daher zu den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt zählt. „Da müssen und wollen wir!“, betont der HFV-Trainer. Denn danach stehen mit dem FC 08 Villingen II, der DJK Donaueschingen und dem SC Konstanz-Wollmatingen drei Gegner aus dem oberen Tabellendrittel auf dem Programm, gegen die es sicherlich nicht leichter wird, die Wende einzuleiten.Angesichts von 18 Gegentreffern in den letzten fünf Spielen wird Kohler wohl an zwei Baustellen im Training arbeiten: An der Stabilität der Defensive, denn das könnte zumindest zu einem Teilerfolg führen, aber auch an der Präzision im Abschluss. Denn um hinten wieder herauszukommen, braucht man Siege, und die gibt es eben nur durch Tore. Und in diesem Jahr haben die HFV-Aktiven noch keinen einzigen Treffer erzielt – der Ehrentreffer in Löffingen war ein Eigentor.