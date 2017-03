Turnen Hegau-Bodensee-Turngau hat 2017 noch viel vor

18 Tagesordnungs-Punkte signalisierten schon im Vorfeld, dass es eine längere Sitzung werden würde: Der Hegau-Bodensee-Turngau (HBTG) hatte seine 89 Vereine zur jährlichen Hauptversammlung eingeladen. 60 Vereine waren dem Ruf gefolgt, als Vertreter des Badischen Turnerbundes war Thomas Stampfer zu Gast

Turnen: Nach der Begrüßung durch den Engener Bürgermeister Johannes Moser berichtete HBTG-Vorsitzender Thomas Möller von den vielfältigen Tätigkeiten des Turngaus im vergangenen Jahr. Zahlreiche Wettkämpfe für Kinder und Jugendliche und Fortbildungen für Übungsleiter und Trainer wurden von den Bereichsleitern durchgeführt. 26 Vereine aus dem Turngau haben sich bisher der Gymwelt-Kampagne angeschlossen und bewerben ihre Kurse und Trainingseinheiten zur Fitness und Gesundheit, zum Outdoorsport und im Tanzbereich unter diesem gemeinsamen Label. Hier bietet der HBTG seinen Vereinen seit diesem Jahr spezielle Fitnessgeräte zur Miete an. Doris Weiler berichtete über die zahlreichen Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten, um die hochqualifizierten Übungsleiter auf dem neuesten Stand zu halten. Der HBTG entwickelte in den vergangenen Wochen eine App für Smartphones und Tablets, um die Angebote des HBTG und der Vereine auch unterwegs nutzen zu können. Die App wird in wenigen Wochen allen Interessierten kostenfrei zur Verfügung stehen. Heike Halter berichtete über die Erfolge der Drittliga-Mannschaften des HBTG. Hier haben sich Turner und Turnerinnen aus unterschiedlichen Vereinen zusammengeschlossen und konnten in der vergangenen wie auch in der laufenden Saison tolle Erfolge verzeichnen.

Anne Weber berichtete über den Haushalt und das geplante Budget für 2017. Die App, die Fitnessgeräte, der Turnerpass, ein Pavillon, der allen HBTG-Vereinen zur Verfügung stehen soll – alles Investitionen, die in diesem Jahr geplant sind. Ilona Kaiser-Schroff bescheinigte als Kassenprüferin den Teilnehmern eine einwandfreie Kassenführung und empfahl den Anwesenden die Entlastung des Vorstandes. Thomas Stampfer berichtete über Neuentwicklungen im Badischen Turnerbund und ehrte dann verdiente Mitarbeiter und Übungsleiter aus den HBTG-Vereinen. Silberne und goldenen Gauehrennadeln, die Ehrennadel des DTB und die Goldene Verdienstplakette des BTB wurden überreicht.

Danach standen Wahlen an: Thomas Möller wurde als Vorsitzender einstimmig wiedergewählt, ebenso wie der Bereichsvorstand für Vereinsentwicklung, Frank Rosenfeld. Der Posten des Schriftführers konnte nicht neu besetzt werden. Ilona Kaiser-Schroff gab nach vier Jahren ihr Amt als Kassenprüferin an Rainer Neff ab und wurde herzlich verabschiedet, ebenso wie Melitta Veser, die ihr Amt als Schriftführerin und frühere Geschäftsführerin des HBTG nach 16 Jahren abgibt und sich nur noch um die Gymwelt kümmern möchte. Die Hauptversammlung 2018 wird bei der TG Stockach stattfinden. (wbe)