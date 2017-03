Hegau-Bodensee-Turner bleiben an der Spitze

TG Hegau-Bodensee siegt 36:21 beim TV Iffezheim und verteidigt Tabellenführung in der Turn-Oberliga

Turnen, Oberliga

TV Iffezheim

TG Hegau-Bodensee

21:36

Bei den bisher noch sieglosen Turnern vom TV Iffezheim entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch, den die Hegau-Bodensee-Turner mit 36:21 Score Punkten für sich entscheiden konnten. Dadurch behauptete die TG-Riege die Tabellenspitze der höchsten badischen Kunstturnliga. Das relativ deutliche Ergebnis spiegelt aber nicht den tatsächlichen Wettkampfverlauf wider. Lediglich 6,6 Wettkampfpunkte trennte die beiden Mannschaften bei einem Ergebnis von 275,75:269,05.

Für die Turner vom Bodensee und aus dem Hegau war im Vorfeld klar, dass sie das erfahrene Iffezheimer Team, das mit fünf Routiniers vor zwei Jahren erfolgreich in der 3. Bundesliga turnte, keinesfalls unterschätzen durften. Die Gäste starteten bravourös am Boden, entschieden drei von vier Mann-gegen-Mann-Duellen knapp für sich, obwohl auf einem für sie ungewohnten Spiralfeder-Boden geturnt wurde. Mit nicht zu erwartenden 5:0 Score Punkten ging es an das Parade-Gerät der TG, das Seitpferd, welches durch vier blitzsauber durchgeturnte Übungen mit 14:3 Score Punkten ebenfalls an die Hegau-Bodensee-Turner ging. Auch an den Ringen sah es vor dem letzten Turner nach einem knappen Gerätegewinn für die Gäste aus. Jedoch konnte Tobias Mayer seine bis dahin tadellose Übung nicht in den sicheren Stand turnen. Denkbar knapp mit 3:2 Score Punkten konnten die Iffezheimer den ersten Gerätegewinn verbuchen.

Enttäuscht von seinem verpatzten Schraubensalto-Abgang an den Ringen konterte Tobias Mayer mit einem gestreckten Tsukahara am Sprung, welcher die Tages-Höchstwertung an diesem Gerät und zwei Score Punkte einbrachte. Dies blieben aber die einzigen Punkte für die Gäste an diesem Gerät. Iffezheim zeigte drei höherwertigere Sprünge und verbuchte 9:2 Score Punkte für sich. Trotz dieser Aufholjagd nach vier von sechs Geräten und dem auf 23:15 geschmolzenen Vorsprung der TG-Turner, zeigte sich der Iffezheimer Trainer lautstark unzufrieden und kassierte eine disziplinarische Strafe.

An den beiden letzten Geräten, Barren und Reck, demonstrierten die Gästeturner ihr Leistungsvermögen. Die elegante und gute technische Ausführung der Übungen ließ keinen Zweifel am Tagessieg mit 36:21 Score Punkten aufkommen. Mit drei gewonnenen Begegnungen steht die TG punktgleich vor der SG Kirchheim I an der Tabellenspitze. Im nächsten Heimwettkampf empfangen die Hegau-Bodensee-Turner am kommenden Sonntag, 15 Uhr, im Bildungszentrum Markdorf den Tabellendritten TV Neckarau. (ng)