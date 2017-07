Segeln Hartes Wochenende für Bodensee-Segler in Warnemünde

Ein hartes Wochenende bescherte Tief Rasmund den Seglern der 2. Bundesliga beim dritten Regattaevent in Warnemünde. Dennoch konnte sich der Konstanzer Yachtclub den sechsten Platz sichern, die Crew des BYC Überlingen kam auf Rang zehn

Segeln, 2. Bundesliga: Trotz dieser schwierigen Bedingungen gelangen der ambitionierten jungen Crew des Konstanzer Yachtclub mit Noel Beck, Felix Schrimper, Sebastian Uecker und Taktiker Adrian Maier-Ring in den absolvierten 15 Flights fünf Laufsiege. Damit erreichten sie in der Warnemünder Wertung den sechsten Platz. Am Samstag wurden fünf und am Sonntag sieben kräftezehrende Flights komplett im Regen gesegelt, wozu der Wind Spitzenwerte bis 22 Knoten beisteuerte. Am Montag blieb es trocken, bei 19 Grad und 17 Knoten Wind mit viel Wellen und spritzender Gischt konnten die Verhältnissen aber mit denen im April am Chiemsee verglichen werden.

Der BYC Überlingen mit Joseph Pochhammer, Alexandra Lauber, Jörg Munck und Jonathan Koch schaffte am letzten Wettfahrttag ebenfalls zwei Zieldurchgänge als Sieger, womit das Ziel, sich unter den ersten Zehn zu positionieren, gerade erreicht wurde. In der Gesamtrangliste änderte sich für beide Bodenseeteams nichts. Der Konstanzer Yachtclub wird in Travemünde (21. bis 23. Juli) wieder vom vierten, der BYC Überlingen vom zwölften Rang aus starten. (kh)