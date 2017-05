Handball Happy End für SV Allensbach

Die Mannschaft von Trainer Claus Ammann gewinnt mit 27:23 gegen den TSV Kandel und schließt die Drittliga-Saison auf Platz drei ab.

Handball, 3. Liga Frauen

TSV Kandel

SV Allensbach

23:27 (12:14)

Zufrieden kehrten die Allensbacherinnen nach dem Spiel gegen den TSV Kandel zurück an den Bodensee. Durch ihren 27:23-Sieg gegen den Tabellensiebten hatten sie zwei Punkte im Gepäck, welche am Ende einer turbulenten Saison den versöhnlichen dritten Platz in der 3. Liga Süd sichern.

Beim letzten Pflichtspiel in der Pfalz waren die Gastgeberinnen zu Beginn am Drücker und konnten sich in den ersten zehn Minuten eine 7:3-Führung erarbeiten. Die Mannschaft vom Bodensee hielt dagegen und schaffte durch drei Treffer in Folge von Willauer, Bickel und Greinert den Anschluss. Für die erste Allensbacher Führung sorgte aber erst Sarina Müller in der 18. Minute mit ihrem Treffer zum 10:9.

Nach einer 14:12-Halbzeitführung der Allensbacherinnen warfen Steffi Hotz und Julia von Kampen mit jeweils zwei Treffern innerhalb von drei Minuten einen 18:13-Vorsprung heraus, den Kandel bis zum Schluss nicht mehr aufholen konnte. Zwar trafen die Gastgeberinnen in den Schlussminuten vier Mal ohne Gegentor, doch da war der Allensbacher Sieg bereits in trockenen Tüchern. „Heute war es verständlicherweise nicht mehr so hochklassig wie die Spiele davor, aber wir haben uns noch mal motiviert und der Wille war da“, freute sich SVA-Trainer Claus Amman. „Unter dem Strich bin ich zufrieden, ein Riesenkompliment an die Mannschaft. Diese Entwicklung wollten wir sehen“, zog Ammann ein Saisonfazit.

Zufrieden kann Ammann durchaus sein, denn zum Schluss der Saison kann der SV Allensbach eine positive Bilanz ziehen – auch wenn durchaus eine noch bessere Platzierung drin gewesen wäre. In einer turbulenten Saison wollten die Allensbacherinnen nach der Auftakt-Niederlage im ersten Heimspiel gegen den TV Möglingen trotz starker Leistung eine erneute Pleite vor heimischem Publikum vermeiden – mit Erfolg. Nach dem Fehlstart mussten alle folgenden Gästeteams – mit Ausnahme des HCD Gröbenzell beim Unentschieden in der Schänzlehalle – mit leeren Händen vom Riesenberg abreisen. Zur Winterpause stand der SV Allensbach an der Spitze der 3. Liga Süd, unter anderem auch dank Nathalie Wörner, die ein starker Rückhalt zwischen den Pfosten war. Bei den Rückspielen schwächelte die Mannschaft vom Bodensee in der Ferne dann allerdings. Die vier Auswärtsniederlagen in Möglingen, Freiburg, Waiblingen und Korb warfen den SVA aus dem Rennen um die Meisterschaft. Der dritte Platz zum Abschluss dieser Saison mag aufgrund der starken Hinrunde auf den ersten Blick wie ein Trostpreis aussehen. Bei genauerem Hinschauen spiegelt er aber eine gute Saison einer Mannschaft wider, welche in dieser Runde im Bereich der Torhüterinnen an Qualität zugelegt und neue und junge Spielerinnen, wie zum Beispiel Julia von Kampen, die mittlerweile eine feste Größe in der Allensbacher Abwehr ist, gut integriert hat.

Es kann also im Hinblick auf die nächste Saison mit Spannung erwartet werden, was der SV Allensbach aufs Parkett bringt und ob er in einem neuen Anlauf um die Drittliga-Meisterschaft mitkämpfen kann.

SV Allensbach: Wörner, Neumann, Lukau (Tor); Lizureck, Willauer (3), Müller (1), Bickel (1), Greinert (8), Hotz (10), Baur (1), von Kampen (2), Hübner (1).