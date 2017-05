Fußball Hannover 96 holt den Yokohama-Cup

Niedersachsen gewinnen U-19-Turnier in Ostrach. Der Nachwuchs des SC Freiburg sichert sich Platz drei

Jugendfußball: Mit einem knappen 1:0-Erfolg – der Siegtreffer fiel bereits in der 1. Minute des Finales – sicherte sich der Nachwuchs von Hannover 96 den Turniersieg beim U-19-Turnier in Ostrach. Auffallend bei der 47. Auflage des internationalen Turniers war zum einen die Dominanz der deutschen Teams, die in den Halbfinalspielen unter sich waren, sowie das taktisch disziplinierte Spiel der Nachwuchsspieler.

Dies führte zu sehr knappen, eher torarmen Begegnungen, denn die Defensivreihen agierten sicher und ließen nur wenige Torraumszenen zu. So fielen in den vier Spielen am ersten Turniertag nur drei Tore.

Nach den Vorrundenspielen der zwei Vierergruppen, in denen nur in zwei Spielen mehr als ein Tor fiel, standen Hannover 96 sowie der SC Freiburg als Gruppensieger fest. Als Gruppenzweite qualifizierten sich zudem der VfL Bochum und der FC Augsburg für die Halbfinalspiele. Titelverteidiger Sparta Prag, Vorjahresfinalist FC Watford sowie Dinamo Zagreb und das brasilianische Team Red Bull Brasilia blieb dann nur noch die Zuschauerrolle.

Schon in der Vorrunde fiel auf, dass sich die Teams auf hohem Niveau mit ähnlicher Taktik und Athletik neutralisierten. Individuelle Klasse stand deutlich hinter den homogenen Teamleistungen. Für die Zuschauer ein wenig schade, da so große Fußball-Feuerwerke eher ausblieben, dafür kamen Taktik­experten auf ihre Kosten.

Auch im ersten Halbfinale entschied ein Treffer – zugunsten von Hannover 96, das somit im Finale stand. Somit wurde es nichts aus dem achten Turniersieg des VfL Bochum. Im zweiten Halbfinale zwischen Freiburg und Augsburg fiel in den 50 Spielminuten kein Treffer, hier musste das Elfmeterschießen über den Finaleinzug entscheiden. Mit 4:3 setzten sich hier die Schwaben aus Augsburg gegen den badischen Bundesliganachwuchs durch.

Im kleinen Finale ging Bochum kurz vor der Pause in Führung, doch schon kurz nach dem Seitenwechsel glich der SC aus. Da keine weiteren Treffer fielen, musste auch hier das Elfmeterschießen entscheiden. Kurioserweise verwandelten zunächst alle ihre Elfmeter außer den beiden Spielern mit der Elf auf dem Trikot, sodass es in die K.o.-Runde ging. SC-Keeper Constantin Frommann hielt den siebten Bochumer Versuch, der SC war damit Dritter.

Nach einem heftigen Regenschauer standen sich im Finale um den Yokohama-Cup Augsburg und Hannover gegenüber, die sich in der Vorrunde noch torlos getrennt hatten. Mit dem ersten Angriff erzielte Patrice Otto, der später auch zum besten Spieler des Turniers gekürt wurde, das 1:0. In der Folge dominierten die Niedersachsen das Spiel, ohne aber zu weiteren Chancen zu kommen. Erst nach dem Seitenwechsel wurde es auch vor dem 96er-Tor gefährlich, doch ein Kopfball nach einer Ecke strich knapp vorbei. In der Schlussphase versäumten es die Niedersachsen zwar bei einer Großchance, das vorentscheidende Tor zu erzielen, doch letztlich brachten sie den Sieg über die Zeit. Dem 96er-Nachwuchs reichten vier Tore in fünf Spielen zum Turniersieg, allerdings blieb er während des gesamten Turniers auch ohne Gegentreffer.

Und auch in Ostrach war ein Lewandowski der Top-Torjäger; dem Freiburger Mateusz Lewandoski reichten zwei Treffer für diesen Titel. Mit nur 1500 Zuschauern blieb die Kulisse etwas hinter den Erwartungen zurück. Vielleicht hat sich hier die Vielzahl der zeitgleich laufenden Spiele bis hin in die 2. Bundesliga negativ auf das Publikumsinteresse ausgewirkt.