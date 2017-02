Handballkrimi mit Happy End für HSG Konstanz

Die Konstanzer A-Jugend schlägt den Tabellendritten SV Zweibrücken und wahrt damit die Chance auf Platz sechs in der Bundesliga

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Handball, A-Jugend-Bundesliga

HSG Konstanz

SV Zweibrücken

32:31 (14:15)

Die emotionale Achterbahnfahrt der Konstanzer A-Jugend in der Bundesliga geht weiter. Nachdem die Erfolgsserie zuletzt gegen Bittenfeld gerissen war, landete das junge Team von Christian Korb und Thomas Zilm mit einem an Dramatik nicht zu überbietenden 32:31 (14:15)-Erfolg gegen den bisherigen Tabellendritten SV Zweibrücken einen eminent wichtigen Sieg im Kampf um Platz sechs und ist weiter im Rennen um die direkten Qualifikationsplätze.

Nach einem tollen Handballspiel, in dem die Gäste ihre letzte kleine Chance auf Platz zwei und die Teilnahme am Viertelfinale der deutschen Meisterschaft sahen, fixierte sich alles auf die letzten zehn Sekunden. Erst erzielte Jonas Hadlich den Treffer zum 32:31, dann zog Christian Schwarzer, Handball-Weltmeister von 2007 und zusammen mit Tony Hennersdorf Trainer der Zweibrücker, eine letzte Auszeit. Vier Sekunden waren noch zu spielen und Zweibrücken setzte den Ball nach einem schnellen Anspiel tatsächlich in die Maschen – aber zu spät, denn wie der Videoaufzeichnung zu entnehmen ist, erklang zuerst die Schlusssirene, bevor der Ball im Netz zappelte.

Der verfrühte Jubel der Gäste verstummte jäh, als die Schiedsrichter auf kein Tor entschieden. Nun tanzten die Spieler der HSG wild durch die Halle. Die körperlich deutlich unterlegenen Konstanzer begeisterten gegen die bereits zahlreich in der 3. Liga zum Einsatz kommenden SV-Talente lange mit viel Tempo, Spielwitz und Bewegung. Zweibrücken hatte damit große Probleme und lag schnell mit drei Toren im Hintertreffen 3:6 (11.). Weil sich nun allerdings einige Konzentrationsschwächen in das Spiel der Gastgeber einschlichen, konterte Zweibrücken zum 6:8 (19.). Erst Pascal Mack durchbrach eine fast neunminütige Torflaute mit dem siebten Treffer für die Gelb-Blauen.

Über Kampf und unbedingten Willen drehte Konstanz die Partie, musste aber mit einem 14:15-Rückstand in die Kabine gehen. Die kurze Pause brachte keine Beruhigung. Es ging direkt wieder emotional und heiß umkämpft weiter, allerdings schien die HSG immer mehr die Kontrolle zu übernehmen und konnte sich auf 21:17 (39.) absetzen. Dann zogen wieder die Gäste – anfangs sogar in doppelter Unterzahl – mit drei Toren davon, ehe die HSG mit dem 31:29 knapp vier Minuten vor dem Ende eine vermeintliche Vorentscheidung herbeiführte. In den letzten zehn Minuten schlug die Stunde von HSG-Keeper Moritz Ebert. Insgesamt drei Siebenmeter konnte er entschärfen, den letzten 39 Sekunden vor dem Abpfiff beim Stand von 31:31. Bei weitem nicht seine einzigen starken Paraden, mit denen der Beachhandball-Jugendnationaltorwart den Weg für ein irres Finish bereitete.

„Diese Punkte sind ganz wichtig“, ließ sich Thomas Zilm die Freude über eine gute Leistung gegen den Tabellendritten trotz der heftigen Proteste der Gäste nicht nehmen, die darüber hinaus nach der Partie einen Einspruch gegen die Wertung des Spieles angekündigt haben. „Für uns waren die Zähler auch für das Selbstvertrauen wichtig“, fuhr er fort. Sein Schlussfazit: „Es war das erwartet körperbetonte Spiel, in dem wir am Anfang noch zu zaghaft agiert haben. Danach konnten wir gut Druck aufbauen und haben immer wieder den freien Raum gefunden, denn wir hatten die schnelleren Beine.“

HSG Konstanz: Bozin, Ebert (Tor); Portmann, Volz (1), Plesse, Hadlich (3), Gottesmann (2), Mack (4), Mauch (4/1), S. Löffler (10), Geistler, Dierberger, Wangler (8/2), Polis.