Handball Handball-Superball: Gänsehaut-Atmosphäre garantiert

Große Vorfreude auf den Superball am Samstag in der Konstanzer Schänzlehalle. Um 17 Uhr empfangen die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach den HCD Gröbenzell, um 20 Uhr spielen die Zweitliga-Männer der HSG Konstanz gegen Empor Rostock.

Handball, 2. Bundesliga: HSG Konstanz – HC Empor Rostock (Samstag, 20 Uhr, Schänzlehalle). – 1700, 1800, 1850 – die Zuschauerzahlen des Bundesliga-Superballs stiegen von Jahr zu Jahr an. Genauso wie die Vorfreude bei der HSG Konstanz vor der vierten Großveranstaltung zusammen mit dem SV Allensbach. Nachdem die Drittliga-Handballerinnen ihr Spiel gegen Gröbenzell (17 Uhr) bestritten haben, wartet auf die HSG um 20 Uhr mit dem HC Empor Rostock einer der traditionsreichsten Handball-Vereine Deutschlands. Aktuell geht es für Konstanz gegen das Zweitliga-Schlusslicht jedoch um ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga.

HSG-Cheftrainer Daniel Eblen schwärmt vom besonderen Event Superball: „Das ist immer ein Erlebnis. Die Stimmung ist großartig, schon das Warmmachen findet vor vollen Tribünen statt – das ist schon besonders.“ Und auch Paul Kaletsch spricht stellvertretend für die Mannschaft von einem ganz besonderen Kribbeln. „Wer sich da nicht freut, der macht irgendetwas falsch“, so der Führungsspieler, „das wird wieder mega geil.“

Doch bei aller Freude auf ein außergewöhnliches Event warnt Kaletsch auch vor der nicht zu unterschätzenden Aufgabe gegen einen Gegner, der sich – trotz prekärer Tabellensituation – noch lange nicht aufgegeben hat. Das zeigen die letzten Spiele deutlich. Rostock musste sich dem Tabellenzweiten Bietigheim nur knapp mit 22:25 geschlagen geben, in Emsdetten führte der HC lange und teils deutlich, in Leutershausen verlor Empor nach langer Führung äußerst unglücklich mit 27:28. Auch gegen Hamm und Friesenheim unterlagen die Hansestädter lediglich mit drei Toren Differenz. So gab es in der Rückrunde zwar nur einmal Zählbares, aber nahe dran war der ruhmreiche HC Empor oft. Kaletsch: „Rein sportlich wird das ein Heimspiel wie andere auch. Wir müssen das gewinnen, das wissen wir und das wollen wir auch mit aller Macht. Wir haben gut gearbeitet und uns gut vorbereitet.“

Für Daniel Eblen ist die schlechte Platzierung kein Grund, den aufopferungsvoll kämpfenden Kontrahenten auf die leichte Schulter zu nehmen. „Wer es immer noch nicht verstanden hat, wie gut jede Mannschaft in der zweiten Liga ist, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Jeder sollte mittlerweile gelernt haben, dass in dieser Liga der Tabellenplatz rein gar nichts über die Stärke der Teams aussagt, das sehen wir Woche für Woche.“ Selbst Tabellenführer TuS N-Lübbecke musste dies leidvoll erfahren und ging in Rostock mit 25:29 unter. „Wir müssen von Anfang an hochkonzentriert sein“, warnt Eblen und fordert nach der erwarteten Rückkehr des zuletzt aufgrund eines Infekts ausgefallenen Simon Flockerzie eine stabile Deckung. „Oft entscheiden Kleinigkeiten – und in jedem Spiel werden die Karten neu gemischt. Ich rechne daher mit einer engen Partie, wo wir schnell Zugriff in der Abwehr und Sicherheit für den Angriff benötigen. Rostock spielt ein gutes Tempo, davor ist Achtung geboten.“

SV Allensbach vor toller Kulisse

Frauenhandball, 3. Liga: SV Allensbach – HCD Gröbenzell (Samstag, 17 Uhr, Schänzlehalle Konstanz). – Dass das Spiel gegen den Tabellenzweiten HCD Gröbenzell für seine Spielerinnen ein ganz besonderes ist, weiß SVA-Trainer Ammann genau: „Über die Woche hat man die Anspannung gespürt. Der Superball ist ein Highlight für die Spielerinnen“. Doch nicht nur für sie: „Auch für uns Trainer bietet der Superball eine Gänsehautstimmung, es ist nicht Alltag für uns, vor so einer Kulisse zu spielen.“ Bereits in der vergangenen Saison kam der SVA-Trainer in diesen Genuss, als seine Mannschaft in der Schänzlehalle unentschieden gegen Pforzheim spielte.

Der SV Allensbach hat allerdings keine leichte Aufgabe vor sich. Dem bayerischen Tabellenzweiten musste sich Allensbach im Hinspiel mit 23:28 geschlagen geben. „Der HCD steht nicht umsonst im Spitzenfeld der Liga. Sie haben eine ganz andere körperliche Qualität und eine Höllengeschwindigkeit, sodass es eine enorme Abwehrfähigkeit braucht, um sie in den Griff zu bekommen“, schiebt Claus Ammann dem Gegner die Favoritenrolle zu.

Allensbach kann jedoch mit einer starken Heimserie mit acht Siegen in Folge aufwarten, auch wenn dieses Heimspiel in einer eigentlich fremden Halle stattfindet. „Ein auswärtiges Heimspiel“, schmunzelt Ammann. Freuen kann sich der Trainer aber über eine leicht entspannte Personalsituation. So sind Sarah Rothmund und Julia von Kampen wieder einsatzbereit, sodass Ammann nun zehn Feldspielerinnen und drei Torhüterinnen zur Verfügung stehen. „Wenn wir als Team unsere Aufgaben gelöst bekommen und eine gute Torhüterleistung hinzukommt, bin ich optimistisch gestimmt“, so Ammann. „Ob unser Matchplan aufgehen wird, sehen wir dann.“

Eines ist für ihn jedoch sicher, im Endspurt will Allensbach das Maximum herausholen. „Wir werden alles dafür tun, dass es Gröbenzell nicht leicht fällt“, verspricht Ammann. Denn bei einem Sieg könnte der SV Allensbach nicht nur seine beeindruckende Heimstärke erneut unter Beweis stellen, es könnte auch der erste Superball-Sieg für den SVA-Trainer werden.

Montag in Friesenheim

Die Tageskassen für den Superball am Samstag öffnen um 15 Uhr. Tickets kosten 20 Euro, 15 Euro für Ermäßigte. Aufgrund des großen Zuschauerandrangs bitten die Veranstalter – neben den nicht ausreichenden Parkplätzen direkt an der Schänzle-Sporthalle – dringend auf den Großparkplatz am Bodenseeforum auf der nördlichen Seite der Schänzlebrücke auszuweichen.

TSG Friesenheim – HSG Konstanz (Montag, 17 Uhr). – Der Oster-Plan für die HSG Konstanz ist dicht getaktet: Superball am Samstag, Vorbereitung auf die TSG-Ludwigshafen-Friesenheim am Sonntag und dann Teil zwei des Doppelspieltages am Ostermontag beim Tabellensechsten TSG Friesenheim. Da bleibt nicht viel übrig vom Osterfest. HSG-Trainer Daniel Eblen sieht das Duell mit dem seit sieben Heimspielen ungeschlagenen Aufstiegsaspiranten Friesenheim als Bonusspiel. "Vielleicht würfelt der Doppelspieltag ja noch einmal einiges durcheinander und wir haben eine kleine Chance bei dieser heftigen Aufgabe innerhalb von zwei Tagen.“ (joa)