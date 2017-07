Handball-Erlebnis für den guten Zweck

Bei der Charity-Initiative "Handball Hilft!" gibt es ein VIP-Paket für den Superball und ein Trikot der HSG Konstanz zu ersteigern.

Handball: Handball Hilft! – das ist die Charity-Initiative der Deutschen Krebshilfe, die Handball-Träume in Erfüllung gehen lässt. Handballfans haben auch in diesem Jahr die Möglichkeit, sich ihr ganz persönliches Handball-Erlebnis zu ersteigern und damit gleichzeitig Gutes zu tun, denn die Erlöse der Auktionen gehen vollständig an die Deutsche Krebshilfe. Auch der Zweitligist HSG Konstanz hat sich eine ganz besondere Auktion einfallen lassen: Zum Bundesliga-Superball an den Bodensee.

Die Bodensee-Hegau-Region ist eine Handball-Hochburg. Mit dem Männer-Zweitligisten, der A-Jugend-Bundesligamannschaft und dem Männer-Oberligateam der HSG Konstanz sowie dem Frauen-Drittligisten des SV Allensbach gehen gleich vier Spitzenteams in unmittelbarer Nähe auf Punkte- und Torejagd. Am 18. März 2017 machen die beiden Vereine wieder gemeinsame Sache und laden die Handballwelt zum „Superball“ des Handballs ein, bei dem die obengenannten Mannschaften hintereinander in der Konstanzer Schänzlehalle ihre Punktspiele bestreiten.

Der Höchstbietende der HSG-Auktion ist mit vier Begleitpersonen beim Saisonhighlight am Bodensee dabei. Als VIP-Gäste der Veranstaltung genießen die Gewinner nicht nur ein Gala-Essen und weitere Verköstigungen, sondern treffen die Spieler zu Gesprächen und Erinnerungsfotos im VIP-Bereich. Als Erinnerung erhält der Höchstbietende zudem ein signiertes Original-Trikot mit allen Spieler- und Trainerunterschriften der HSG Konstanz.

Die Vereine der DKB Handball-Bundesliga, die Zweitligisten, die Frauen-Bundesliga sowie zahlreiche Partner und Unterstützer des Handballs haben im Rahmen der Aktion erneut mehr als 80 einmalige Erlebnis-Pakete geschnürt, die es sonst nirgendwo zu kaufen gibt. In den vielfältigen Auktionen ist für jeden Geschmack etwas dabei: Sei es die Teilnahme an einem Mannschaftstraining der Profis, ein Blick hinter die Kulissen der großen Handballevents oder ein Meet and Greet mit einer Handball-Legende. Alle Handball-Auktionen stehen noch bis Sonntag beim Online Marktplatz „ebay“ zur Versteigerung zur Verfügung.

Links zu den Auktionen unter: