Fußball Halbfinale statt Abstiegskampf für Hegauer FV

Am Ostersonntag sind die Regionalliga-Fußballerinnen des Hegauer FV im SBFV-Pokal im Landkreis Lörrach im Einsatz

Frauenfußball, SBFV-Pokal, Viertelfinale: SG Wittlingen-Wollbach – Hegauer FV (Sonntag, 15 Uhr). – Am Osterwochenende ruht der Spielbetrieb in der Regionalliga Süd. Frei haben die Spielerinnen des Tabellenvorletzten aber nicht, sie müssen in der Ligaauszeit im Südbadischen Vereinspokal ran. Die HFV-Elf spielt am Sonntag beim Verbandsligisten SG Wittlingen-Wollbach.

Aufgrund der personellen Situation wären beim Hegauer FV alle Beteiligten froh gewesen, wenn es über Ostern ein freies Wochenende gegeben hätte. Da der offizielle Spieltermin im SBFV-Pokal aber mit einem Liga-Spieltag kollidiert war, muss die letzte Viertelfinal-Begegnung nun an diesem Sonntag nachgeholt werden. Für das Halbfinale haben sich bereits der SV Gottenheim, der FC Grüningen und der FC Wolfenweiler-Schallstadt qualifiziert – und die Partien wurden bereits ausgelost. Sollte der Hegauer FV nachziehen, dann trifft er auf die Mannschaft des Verbandsligisten SV Gottenheim.

Doch bis dahin hat die HFV-Elf noch ein schwieriges Pokalspiel vor der Brust. Nur mit einem Sieg qualifizieren sich die Hegauerinnen für die Runde der letzten vier Teams. Bei einem Unentschieden nach Verlängerung gibt es kein Elfmeterschießen. Dann wäre das unterklassige Team weiter. Michael Rösch, Sportlicher Leiter beim HFV: „Wir wissen, dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat und haben auch in den Medien lesen können, dass sich die SG Wittlingen-Wollbach für dieses eine Spiel viel vorgenommen hat und sich auch etwas gegen uns ausrechnet. “ Nach neun Südbadischen Pokalsiegen wissen die Hegauer aber, wie es gegen hochmotivierte und zielstrebige, unterklassige Pokalgegner zu agieren gilt. Mit einer sehr konzentrierten und engagierten Einstellung will man in die Begegnung gehen. „Die Mannschaft wird die SG Wittlingen-Wollbach ganz sicher nicht unterschätzen. Unser Ziel ist, den Pokalsieg aus dem Vorjahr zu verteidigen und auf dem Weg dahin müssen wir im nächsten Schritt das Halbfinale erreichen“, so Rösch.

Im Jubiläumsjahr wäre es eine gelungene Geschichte, wenn die Mannschaft den zehnten SBFV-Pokalsieg der Frauen realisieren würde. (roe)