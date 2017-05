Fußball Hängende Köpfe beim SC Pfullendorf

Der Traditionsclub ist nächste Saison nur noch siebtklassig. Fünf Gründe für die Talfahrt der Linzgauer

Fußball, Verbandsliga: Im Jahr 1976/77 begann der SC Pfullendorf seinen Höhenflug mit dem Aufstieg in die 1. Amateurliga Südbaden, der damals dritthöchsten Spielklasse, die vom Einzugsgebiet aber mit der heutigen Verbandsliga Südbaden vergleichbar ist. Im Jahr 2000 klopfte der SCP unter Trainer Frank Wormuth in der Aufstiegsrunde an die Tür zur 2. Bundesliga. Nun muss er für die kommende Runde in der siebtklassigen Landesliga planen. Wo sind die Gründe für den rasanten Abstieg des Clubs zu finden?