Bei der HSG Konstanz herrscht Zufriedenheit trotz der Testspielniederlage gegen das Bundesliga-Spitzenteam Frisch Auf Göppingen.

Das nennt man dann wohl ein gelungenes Handball-Fest mit strahlenden Gesichtern auf allen Seiten. Die Spieler und Fans der HSG Konstanz konnten sich über eine gute Leistung sowie eine gewonnene zweite Hälfte gegen den amtierenden EHF-Pokalsieger und eine über weite Strecken ausgeglichene Partie freuen, die letztlich 26:31 (11:18) für den Bundesligisten Frisch Auf endete. Die Göppinger konnten ebenfalls zufrieden mit dem ersten Test der Vorbereitung sein, und die kleinen Autogrammjäger kamen ihren Stars nicht nur ganz nahe, sondern sicherten sich auch noch die begehrten bleibenden Erinnerungen in Form von Selfies und Unterschriften.

Dabei herrschte von Beginn an eine entspannte, freundschaftliche Atmosphäre in der mit rund 550 Zuschauern gut gefüllten Schänzle-Sporthalle. Zur guten Stimmung trug auch noch eine beherzte, mutige Vorstellung des gastgebenden Zweitligisten bei, der von Beginn an wenig Respekt vor den großen Namen in den Reihen des letztjährigen Bundesliga-Sechsten zeigte. Die Abwehr präsentierte sich erstaunlich sicher gegen die Ausnahmekönner und routinierten Ex-Nationalspieler, Torhüter Patrick Glatt bewies gleich sein Können und ebnete der HSG den Weg zum ersten Ausrufezeichen: 2:1 durch einen Gegenstoß von Gregor Thomann. Der Rechtsaußen konnte nach der Partie gut gelaunt lachen: „Das war ein cooles Spiel und hat richtig Spaß gemacht. Und auch wenn man im Fernsehen immer denkt, oha, mega, was die machen, muss man sagen, dass das auch alles nur Menschen sind, die Fehler machen.“

Maximilian Wolf (23), eigentlich Torhüter der zweiten Mannschaft der HSG Konstanz, spricht über seinen Einsatz für das Zweitliga-Team im Testspiel gegen Göppingen.

Maximilian Wolf (23), eigentlich Torhüter der zweiten Mannschaft der HSG Konstanz, spricht über seinen Einsatz für das Zweitliga-Team im Testspiel gegen Göppingen. Maximilian Wolf, normalerweise stehen Sie in der Oberliga Baden-Württemberg im Tor. Was war das für ein Gefühl, gegen ein Bundesliga-Team wie Frisch Auf Göppingen anzutreten ? Ein sehr gutes. Als Spieler ist man da einfach nur glücklich. Vor einem Jahr hätte auch niemand gedacht, dass die HSG Konstanz mal gegen solch einen Gegner antreten darf.

Mit zum Teil überragenden Paraden haben sie die Stars aus Göppingen schier zum Verzweifeln gebracht. Was geht da in einem vor? Das freut einen natürlich enorm, auch, dass ich diese Chance bekommen habe. Mich würde selbstverständlich auch die 2. Handball-Bundesliga reizen, gerade nach diesem Spiel gegen so eine tolle Mannschaft.

Was sind Ihre Erwartungen für die Rückrunde der HSG Konstanz in der 2. Bundesliga? In erster Linie natürlich, dass wir den guten Tabellenplatz der Vorrunde halten können. Vielleicht schaffen wir es ja auch noch ein, zwei Plätze weiter nach oben. Aber das gesicherte Mittelfeld ist primäres Ziel.

Was hat sie im Spiel gegen Göppingen am meisten beeindruckt? Der Teamgeist innerhalb der Mannschaft war enorm. Wir lagen ja deutlich hinten, aber haben Stärke gezeigt und uns wieder an Göppingen heran gekämpft. Als Torhüter dann noch einen guten Tag zu haben, das ist einfach fabelhaft. Fragen: Felix Streibert

Zwar wenige, aber tatsächlich waren es weiter die jungen Himmelsstürmer von Daniel Eblen, die mit ihrer frischen, frechen und begeisternden Spielweise den Applaus der Zuschauer bekamen – und weiter zum 6:5 vorlegten. Nach einer Viertelstunde war so noch kein Klassenunterschied erkennbar und auf den Anzeigetafeln prangte ein überraschender 8:8-Zwischenstand.

„Für uns war das eine tolle Sache. Ich war echt überrascht, wie viele Leute heute gekommen sind“, freute sich HSG-Cheftrainer Daniel Eblen, „dazu haben wir ein gutes Spiel gemacht, abgesehen von acht Minuten vor der Halbzeit, in denen wir gefühlt fünf bis sechs Gegenstöße in Folge kassieren.“ Frisch Auf Göppingen – bis auf Jens Schöngarth und Marcel Schiller mit bestem Aufgebot in Konstanz angetreten – zog in dieser Phase das Tempo mächtig an und demonstrierte seine außergewöhnliche Klasse, die gleich mehrfach mit spektakulären Toren gekrönt wurde. Vor allem der serbische Nationalspieler Zarko Sesum und der schwedische Auswahlakteur Andreas Berg sorgten immer wieder für Raunen unter den begeisterten Besuchern.

Der aktuelle Titelverteidiger und erneute EHF-Pokalteilnehmer machte nun Ernst und konterte die HSG mit einer massiven, körperlich starken Abwehr ein um das andere Mal aus, bis die Schwaben sich einen beruhigenden Acht-Tore-Vorsprung erarbeitet hatten (17:9). Nach der Pause und zahlreichen Wechseln auf beiden Seiten startete die HSG Konstanz allerdings eine Aufholjagd, die bald im 20:25 durch Spielmacher Tim Jud mündete. Szenenapplaus verdiente sich der 23-jährige HSG-Keeper Maximilian Wolf, der die verletzten Stefan Hanemann und Konstantin Poltrum zusammen mit Patrick Glatt hervorragend vertrat.

13 Paraden standen nach 30 Minuten Einsatzzeit in Hälfte zwei am Ende in den Statistiken des talentierten Schlussmanns aus der eigenen Jugend. Dafür bekam er ein Sonderlob des HSG-Coaches: „Max war heute sehr gut. Diese Bälle muss man gegen solche Ausnahmekönner erst einmal halten.“

Göppingen konnte nun noch mit einem herrlichen Dreher von Andreas Berg begeistern, während Konstanz sogar bis auf 24:27 herankam. Mit einem tollen Pass von Fabian Schlaich in der Luft zu Fabian Maier-Hasselmann war der Underdog plötzlich ganz nahe dran am Bundesliga-Spitzenteam. „Wir haben ganz gut mitgehalten und mitgespielt, weil Göppingen uns das zeitweise erlaubt hat. So war es eine gelungene Geschichte für uns und die Zuschauer“, so Eblen. Nach dem 26:31-Endstand konnte der A-Lizenzinhaber zudem auf eine bislang gut verlaufene Rückrundenvorbereitung zurückblicken: „Für uns war wichtig, wieder Stabilität in die Abwehr zu bekommen. Das haben wir geschafft und auch im Angriff ganz ordentlich gespielt.“

Eine Einschätzung, die Kapitän Fabian Schlaich teilte: „Wie viel Aussagekraft dieses Spiel hat, sei dahingestellt. Allerdings war es gut, uns wieder einmal in anderen Formationen einzuspielen und den Spielern, die in der Hinrunde nicht so oft zum Einsatz gekommen sind, Spielpraxis zu ermöglichen.“ Am Ende eines freundschaftlichen Abends standen alle Spieler Arm in Arm für ein Erinnerungsfoto an dieses für die Gastgeber doch besondere Vorbereitungsspiel zusammen.



HSG Konstanz: Wolf, Glatt (Tor); Schlaich (4), Schweda, Thomann (5/2), Riedel (2), Flockerzie (2), Stocker (2), Oehler (2), Kaletsch (3), Krüger (1), Maier-Hasselmann (2), Gäßler, Jud (2), Berchtenbreiter (1). – Frisch Auf Göppingen: Prost, Rutschmann (Tor); Kneule (2), Späth (1), Barud, Sesum (5), Fontaine (3), Kaufmann (1), Berg (9), Pfahl (2), Rentschler (6/3), Halen (2). – Z: 550.