HSG Mimmenhausen-Mühlhofen und TuS Steißlingen unter Zugzwang

Die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen muss im Abstiegskampf der Handball-Südbadenliga gegen den TB Kenzingen unbedingt punkten, der TuS Steißlingen will die Tabellenführung beim BSV Phönix Sinzheim verteidigen.

Handball, Südbadenliga: HSG Mimmenhausen-Mühlhofen – TB Kenzingen (Sonntag, 16.30 Uhr, BZ Salem). – Nach dreiwöchiger Spielpause geht es für die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen zu ungewohnter Spielzeit auf die Zielgerade der Saison. Diesmal ist am Sonntag um 16.30 Uhr in der Sporthalle des BZ Salem der Anpfiff des Spiels gegen den TB Kenzingen. Nach dem Trainerwechsel war das Hinrundenspiel in Kenzingen der erste HSG-Einsatz für Johannes Braun. Damals zeigten sich seine jungen Spieler dem Gegner lange Zeit als ebenbürtig. In einer kampfbetonten Begegnung siegte schließlich die Routine der alten Hasen aus dem Breisgau. Seitdem haben sich die Gäste im Mittelfeld der Tabelle etabliert.

Die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen hingegen spielt als Aufsteiger gegen den Abstieg. Zuletzt zeigten die Linzgauer eine aufsteigende Form. Im letzten Spiel vor der Fasnachtspause durchbrachen sie den Heimspielfluch und behielten die wichtigen zwei Punkte im Kellerduell gegen Ottenheim bei sich. In den restlichen acht Partien muss nun konstant auf diesem Niveau weitergespielt werden, will man die Rote Laterne abgeben. Einfach wird es nicht für Braun und seine Mannen. Stammkreisläufer Jochen Schäfer ist noch für ein Spiel gesperrt. Rückraumspieler Alexander Baur befindet sich im Ausland. Peter Kornetzky und Rechtsaußen Stefan Schäfer sind verletzt. Doru Hosu Ionut ist angeschlagen und nur für Kurzeinsätze vorgesehen. „Seit der Hinrunde haben wir uns weiterentwickelt. Damals schon hätten wir gewinnen können, diesmal dürfen wir die Punkte nicht abgeben“, schätzt Braun die Chancen ein. (tav)

BSV Phönix Sinzheim – TuS Steißlingen (Samstag, 20 Uhr, Fremersberghalle). – Nach der desolaten Leistung und der verdienten 23:28-Niederlage gegen den TuS Helmlingen will der TuS Steißlingen Wiedergutmachung betreiben und sich mit einem Sieg zurückmelden. Allerdings treffen die Hegauer beim BSV Sinzheim auf einen starken Gegner, der punktgleich mit vier weiteren Mannschaften auf Rang sechs liegt. Das Team von Trainer Frank Schulmeister wurde vor der Saison als einer der Meisterschaftsfavoriten gehandelt. Zudem konnte sich der BSV die Dienste des ehemaligen Bundesligaspieler Bostjan Hribar sichern und ist somit eine der bestbesetzten Mannschaften der Liga. Jedoch hat Sinzheim bereits sechs Punkte Rückstand auf den TuS Steißlingen, dies liegt vor allem daran, dass der BSV die vermeintlich leichten Aufgabe nicht immer zuverlässig erledigt. So verlor Sinzheim gegen die abstiegsbedrohten Teams aus Mimmenhausen-Mühlhofen und Ottenheim und musste so den Kontakt nach ganz oben etwas abreißen lassen.

Für die Steißlinger ist es ein richtungsweisendes Spiel, droht doch der Verlust des ersten Platzes bei einer Niederlage. Positiv dürfte stimmen, dass der TuS in der vergangenen Saison beide Partien gegen die Sinzheimer gewinnen konnte und auch das Hinspiel mit 35:26 für sich entschied. Auch diese Saison hat bewiesen, dass Sinzheim den Steißlingern liegt und so will der TuS die Tabellenführung verteidigen. Dabei muss das Team von Trainer Jonathan Stich sich deutlich steigern im Vergleich zum desolaten Auftritt gegen Helmlingen, in der Abwehr als auch im Angriff. Insbesondere der stark besetzte Rückraum der Gastgeber ist brandgefährlich. Im Angriff muss die Stich-Sieben wieder konsequenter die sich bietenden Chancen nutzen, ansonsten wird es nichts zu holen geben in der Fremersberghalle. (mw)