Handball HSG Konstanz wird von Wikingern auf die Hörner genommen

Die Konstanzer Zweitliga-Handballer müssen beim HC Rhein Vikings eine bittere 23:24-Niederlage in letzter Sekunde hinnehmen.

Die HSG Konstanz hätte alles klarmachen können: noch 24 Sekunden auf der Uhr, Ballbesitz und die Chance zum Siegtreffer. Ein Punkt zumindest schien sicher. Doch ein technischer Fehler, ein schneller Gegenstoß und der Treffer zum 24:23 mit der Schlusssirene besiegelten den Knockout, der nicht bitterer hätte zustandekommen können. So saßen die Konstanzer anschließend minutenlang regungslos auf der Auswechselbank. Der Blick leer, voller Enttäuschung und Bitterkeit. Cheftrainer Daniel Eblen war dennoch stolz: „Kompliment, meine Mannschaft hat super Charakter bewiesen und sich die Punkte hingelegt. Dass sie am Ende nicht belohnt wird, ist schade.“

Der Druck, unter dem der ambitionierte Aufsteiger aus Düsseldorf nach der hohen Auftaktniederlage in Bietigheim vor eigenem Publikum stand, war anfangs greifbar – allerdings auch die Entschlossenheit, sich mit einem anderen Gesicht zu zeigen. Die HSG Konstanz hielt in einer von Beginn an intensiv und körperbetont geführten Partie eine wieder stabile, bewegliche Deckung und einen gut aufgelegten Konstantin Poltrum zwischen den Pfosten dagegen. Im Duell Jung gegen Alt konnten sich jedoch auch die Rhein Vikings auf Vladimir Bozic verlassen, der seine Qualitäten nicht nur bei zwei gehaltenen Siebenmetern unter Beweis stellte.

Nachdem Konstantin Poltrum ebenfalls einen Strafwurf entschärft hatte und Felix Klingler zum 3:3 (6.) ausgeglichen hatte, nahm die Begegnung Fahrt auf. Paul Kaletsch traf bei angedrohtem Zeitspiel zur Führung und danach wurde von beiden Seiten um jeden Zentimeter gekämpft. Konstanz scheiterte von der Siebenmetermarke, während die Hausherren in Überzahl in das leere HSG-Tor zum 9:6 trafen. Samuel Wendel mit seinem ersten Saisontor und Mathias Riedel im Eins-gegen-eins hielten den Rückstand zur Pause beim 13:10 in Grenzen.

Alles nur Vorspiel für ein wahres Drama nach dem Seitenwechsel, das denkbar schlecht für die Gelb-Blauen vom Bodensee begann. Die Vikings eilten auf 16:12 davon, um – nur vier Minuten später (40.) – von der HSG Konstanz wieder abgefangen zu werden. Chris Berchtenbreiter warf die Gäste dann sogar mit 17:16 in Front. Bis zum 19:18 durch Tom Wolf legte die HSG vor, dann gingen die Vikings in Führung. Selbst als Düsseldorf durch einen Kempa-Trick in Führung ging und durch sehenswerte Tore von Daniel Pankhofer weiter vorlegte, konterte Konstanz durch Paul Kaletsch und hatte schließlich beim 23:23 und eigenem Angriff alles in der eigenen Hand.

„Solche Erlebnisse wie am Schluss gibt es. Aber an solchen Dingen wächst man“, so Daniel Eblen. „Wir werden das machen, was uns auszeichnet: wieder aufstehen. Und wenn es wieder passiert, werden wir nochmals aufstehen.“ Denn die Vikings nutzten den technischen Fehler vom zuvor nervenstarken Kaletsch per Tempogenstoß gnadenlos aus – und trafen nicht nur zum 24:23-Sieg, sondern auch voll ins Konstanzer Mark. Der elffache Torschütze Paul Kaletsch selbst meinte total enttäuscht: „Das nehme ich auf meine Kappe. Vielleicht hat mir die Kraft gefehlt, ich weiß es nicht“, so Kaletsch und fügte trotzig hinzu: „Wir lassen uns davon aber nicht unterkriegen. Wir und ich haben uns nichts vorzuwerfen, denn im Großen und Ganzen war das eine brutal geile Auswärtsleistung, wir waren ganz nahe dran. Jetzt zählt nur das nächste Heimspiel am Samstag gegen Eintracht Hildesheim, da wollen wir die ersten Punkte.“

HSG-Coach Daniel Eblen sprach von einem wichtigen Lerneffekt für seine junge Mannschaft. „Es haben Kleinigkeiten entschieden, wie schon in der vergangenen Woche gegen Hamm. Vielleicht sind wir einfach noch ein wenig jünger und unerfahrener als die anderen Teams – gerade wenn man sieht, dass mit Oelze und Pankofer am Ende die ganz erfahrenen Routiniers für die Entscheidung gesorgt haben.“

Rhein Vikings: Bozic, Moldrup (Tor); Hoße (2), Handschke, Klasmann (1), Oelze (6), Bahn, Pankofer (7/3), Weis (1), Bornemann, Gipperich (4), Artmann, Coric (1), Aust (2), Thomas. – Konstanz: Poltrum, Hanemann (Tor); Schweda, Riedel (3), T. Wolf (1), Kaletsch (11/5), Krüger, Maier-Hasselmann (1), Gäßler, Jud (1), Wendel (2), Berchtenbreiter (3), Bösing, Klingler (1), Heil. – Z: 963.

"Abhaken und weitermachen"

Nach der unglücklichen Konstanzer Niederlage gegen den HC Rhein Vikings stand HSG-Spieler Tim Jud Rede und Antwort

Sie hatten mindestens einen Punkt schon gesichert und mussten dann nach einer großen kämpferischen Leistung mit leeren Händen heim. Ihr Fazit?

Ich habe sogar mit zwei Punkten gerechnet, dachte, wir holen uns das Ding. Der Frust ist dann umso größer, wenn es ins Negative fällt. Aber so ist unser Sport, das gehört dazu. Abhaken und weitermachen.

Wie haben Sie die entscheidende Situation erlebt?

Wir wissen alle, wo der Fehler lag. Aber keiner macht Paul (Kaletsch, Anm. der Redaktion) einen Vorwurf. Er hat elf Tore bei 13 Versuchen gemacht. Und der Fehler hätte davor und danach passieren können. Paul übernimmt Verantwortung, und dann muss er mit solchen Sachen umgehen können – und das kann er! Das ist ärgerlich, aber wir stehen zusammen. Wir gewinnen und verlieren als Team. Deshalb gibt es nichts anderes, als nach vorne zu sehen.

Wie schüttelt man die bittere Art und Weise dieser Niederlage ab?

Nach dem Spiel macht man sich schon seine Gedanken. Aber zu lange darf man sich damit nicht aufhalten. Wir müssen das Positive mitnehmen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Dafür wird uns der Trainer gut einstimmen. Es ist nur ein verlorenes Spiel. Wie man es verloren hat, ist am Ende egal.

Sind gegen Hildesheim am Samstag zuhause die ersten Punkte fällig?

Wir müssen uns gut vorbereiten gegen einen sehr ambitionierten Aufsteiger. Es gilt das gleiche wie in Düsseldorf: Wir müssen von Anfang an vollen Kampf hineinbringen. Wieder zu Hause, mit den Fans in der Schänzlehölle im Rücken, ist alles möglich.