Handball HSG Konstanz will es wie im Hinspiel machen

Der Wilhelmshavener HV ist am Samstag bei der HSG Konstanz zu Gast. Gegen das Team von der Nordsee wollen die Konstanzer ihren Hinrundenerfolg wiederholen

Handball, 2. Bundesliga: HSG Konstanz – Wilhelmshavener HV (Samstag, 20 Uhr, Schänzlehalle). – Ein Spiel der Gegensätze: Daniel Eblen, Cheftrainer der HSG Konstanz, empfängt mit seiner jungen Mannschaft am Samstag, 20 Uhr, ein Team mit jeder Menge Erfahrung und einem Durchschnittsalter von 27,4 Jahren. Eine Parallele gibt es aber zwischen den Konstanzern und dem Wilhelmshavener HV: Beide Mannschaften haben 24 Punkte.

Wilhelmshaven hat eine sensationelle letzte Saison als Zweitliga-Aufsteiger hinter sich. Mit dem sechsten Platz wurden an der Nordseeküste alle Erwartungen übertroffen. Völlig überraschend kam das gute Abschneiden des erfahrenen Teams, das sechs Jahre lang in der 1. Bundesliga spielte, allerdings nicht. Im nun achten Zweitliga-Jahr hütet etwa mit Adam Weiner (42) ein Vizeweltmeister von 2007 – damals mit Polen Gegner der deutschen Auswahl im Finale beim sogenannten Wintermärchen – das Tor des WHV. Dazu steht mit René Drechsler (262 Tore in der letzten Saison) ein von den Managern und Trainern der Zweiten Liga zum Spieler der Saison 2015/16 gewählte Shooter, der derzeit zwar verletzt ist, jedoch vom niederländischen Nationalspieler Kay Smits hervorragend vertreten wird. „Das ist bei ihm seitdem eine echte Leistungsexplosion“, hat HSG-Coach Daniel Eblen beobachtet.

Drechslers Mannschaftskollege Tobias Schwolow – ein sehr guter Freund von Nationaltorhüter Andreas Wolff – wurde mit 266 Treffen drittbester Torschütze des Bundesliga-Unterhauses. Eblen: „Schwolow ist ein ganz wichtiger Spieler für Wilhelmshaven. Er ist nicht nur extrem torgefährlich, sondern organisiert auch noch das Spiel des WHV.“ Im sechs Nationen umfassenden Profikader des WHV warnt der A-Lizenzinhaber zudem vor dem Slowaken Lukas Kalafut sowie dem erst im Winter kurzfristig nachverpflichteten niederländischen Nationalspieler Duncan Postel für die Kreisläuferposition. Nicht zu vergessen Lukas Mertens. Der pfeilschnelle Linksaußen, Kollege von HSG-Keeper Stefan Hanemann in der Junioren-Nationalmannschaft, hat sich einen Kindheitstraum erfüllt. In der nächsten Spielzeit wird er für den SC Magdeburg in der stärksten Liga der Welt als Handball-Profi auflaufen.

Fünf Siege aus den letzten sieben Spielen zeigen denn auch das große Potenzial, das im internationalen Kader des Teams aus der 76000-Einwohner-Stadt am Jadebusen schlummert. „Da haben sie gezeigt, was für eine Qualität auf allen Positionen in diesem Kader steckt“, weiß Eblen zu berichten. Im Duell mit dem Ex-Erstligisten muss er auf einen weiteren Langzeitverletzten verzichten. Nach einem im Training erlittenen Bänderriss fällt auch Rechtsaußen Fabian Maier-Hasselmann noch mehrere Wochen aus und reiht sich ein in die Liste mit Sebastian Bösing, Manuel Both und Alexander Lauber, während Junioren-Nationaltorwart Stefan Hanemann bereits in den Startlöchern steht und in den nächsten Wochen sein Zweitliga-Debüt geben könnte. Auch Simon Flockerzie ist nach einer Grippe auf dem Weg der Besserung, ein möglicher Einsatz wird sich jedoch erst kurzfristig entscheiden.

An das Hinspiel erinnert sich Daniel Eblen gerne, das nach einer deutlichen Führung am Ende noch einmal richtig eng wurde, aber schließlich doch mit 27:26 gewonnen werden konnte. „Das war für uns schon besonders“, erzählt er mit leuchtenden Augen, „eine lange Reise mit Übernachtung, dann ein spannendes Duell, am Ende eine Parade von Konstantin Poltrum und als Neuling schließlich die riesige Freude über einen großen Coup.“ Mit Blick auf das Rückspiel gegen den hochkarätigen Gegner fügt er entschlossen an: „Es gibt gar keinen Grund, dass diese Begeisterung, mit der wir in die Saison gegangen sind, nicht weiter gelten sollte. Wir sind immer noch ein Aufsteiger, spielen immer noch eine gute Rolle – und wir gehen einfach immer weiter mit jeder Menge Freude unsere Aufgaben an.“

Karten für Superball

Beim Heimspiel gegen den Wilhelmshavener HV findet im Foyer der Schänzlehalle ein Ticket-Vorverkauf für den Bundesliga-Superball am 15. April statt. Nur im Vorverkauf gibt es die vergünstigen Eintrittskarten für 18 Euro bzw. 13 Euro (ermäßigt) statt 20 Euro bzw. 15 Euro (ermäßigt) an der Tageskasse. (joa)