HSG Konstanz will Revanche gegen Emsdetten

Der Zweitliga-Dino TV Emsdetten ist am Samstag zu Gast in der Konstanzer Schänzlehalle. Mit dem Team von Trainer Daniel Kubes hat die HSG Konstanz noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen

Handball, 2. Bundesliga: HSG Konstanz – TV Emsdetten (Samstag, 20 Uhr, Schänzlehalle). – Beste Laune bei der HSG Konstanz: Nach zwei unerwarteten Erfolgen gegen den Tabellenzweiten Hüttenberg und die drittplatzierten Bietigheimer herrschte gelöste Stimmung beim Tabellenneunten. Trainer Daniel Eblen blickt indes schon mit großem Respekt auf den nächsten Gegner. Am Samstag, 20 Uhr, muss sich seine junge Mannschaft nach der klaren 23:33-Niederlage im Hinspiel erneut dem TV Emsdetten stellen, dieses Mal allerdings mit der Unterstützung der eigenen Fans in der „Schänzle-Hölle“.

Allzu große Euphorie lässt Eblen nicht aufkommen. Dazu muss er gar nicht erst an das Hinspiel erinnern, als die HSG im zweiten Auswärtsspiel der Saison von Beginn an im Hintertreffen war und am Ende förmlich überrollt wurde. Obwohl Konstanz nach dem Vier-Punkte-Wochenende drei Zähler vor Emsdetten liegt, handelt es sich bei den Gästen aus dem Münsterland um einen außergewöhnlichen Gegner. Der Ex-Erstligist kann auf eine 22-jährige Zugehörigkeit zur 2. Liga zurückblicken – keine andere Mannschaft kommt an diesen Bestwert heran oder kann mehr Punkte im Unterhaus vorweisen.

Auch aktuell stuft Eblen die Mannschaft aus dem 650 Kilometer entfernten 36000-Einwohner-Städtchen sehr hoch ein. „Eine richtig tolle Mannschaft, die einen sehr schnellen Handball spielt, auch im organisierten Angriff“, erzählt der 42-Jährige. „Dazu kommen starke Individualisten wie Merten Krings, gute Kreisläufer und Außen.“ Vor allem der Isländer Oddur Gretarsson auf der linken Außenbahn sticht dabei hervor. Dies ist auch Erstligist HBW Balingen-Weilstetten nicht verborgen geblieben, für den der 26-Jährige ab der kommenden Saison spielt. Damit könnte er mit Gregor Thomann, dem besten Konstanzer Torschützen, nach dessen bevorstehender Rückkehr auf die Schwäbische Alb die Flügelzange des HBW bilden.

Vorher möchten Thomann & Co. aber ihre kleine Erfolgsserie fortsetzen und Wiedergutmachung für die deutliche Schlappe im Hinspiel betreiben. Zwar muss Konstanz immer noch auf Chris Berchtenbreiter verzichten und auch Mathias Riedel hat mit Rückenproblemen zu kämpfen, doch dafür kommt Felix Gäßler immer besser in Schwung und die Abwehr hat sich nach einer gewissen Phase der Neuorientierung nach erzwungener Umstellung wieder stabilisiert. Dazu kommt Torhüter Konstantin Poltrum, der sich nach einem Muskelbündelriss wieder in Bestform befindet.

Trainer Eblen kann sich die deutliche Leistungssteigerung selbst kaum erklären, sagt aber: „Wenn wir gut in das Spiel kommen, mit Selbstvertrauen auftreten und das Gefühl bekommen, dass unsere Vorbereitungen funktionieren, dann haben wir gute Chancen, mit gescheitem Handball gegen jede Mannschaft mitzuhalten.“ Genau das wird gegen einen sehr variablen TV Emsdetten besonders schwer werden, denn der auswärtsstarke Gegner praktiziert von einer 6:0- bis zu einer sehr offensiven 3:2:1-Deckung viele Varianten, auf die es laut Eblen schwer wird, neue Lösungen aus „dem Ärmel zu schütteln.“

Schließlich führt das Kommando an der Seitenlinie mit Daniel Kubes ein Ausnahmekönner, der neben Emsdetten auch die tschechische Nationalmannschaft betreut. 140 Länderspiele für Tschechien, ein Champions-League- und Weltpokal-Sieg, zwei Europapokal-Triumphe, eine schwedische und eine deutsche Meisterschaft, zwei deutsche Pokalsiege sowie ein Supercup-Sieg stehen in der Vita des ehemaligen Kieler Weltklassespielers, der auch als Trainer viele Varianten pflegt. „Nur wenn wir wieder sehr diszipliniert aufbauen, werden wir eine Chance bekommen“, bekräftigt Eblen. „Emsdetten ist schwer zu bespielen, gerade auch wegen der taktischen Spielchen von Daniel Kubes. Das müssen wir in den Griff bekommen.“