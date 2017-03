HSG Konstanz will Hinspiel-Coup wiederholen

Die HSG Konstanz ist in der 2. Bundesliga zu Gast bei der HSG Nordhorn-Lingen. Der Aufsteiger will wie im Hinspiel beim Liga-Achten überraschen

2. Handball-Bundesliga: HSG Nordhorn-Lingen – HSG Konstanz (Samstag, 19.30 Uhr, Emsland-Arena Lingen). – Die bittere und unnötige 24:26-Heimniederlage gegen den TuS Ferndorf ist verdaut, die Stimmung im Training wieder gut und die Vorfreude auf die Partie in der 4300 Zuschauer fassenden Emsland-Arena in Lingen gegen einen ganz großen Namen des deutschen Handballs groß bei der HSG Konstanz. Bereits am Freitagmorgen hat sich das Team von Trainer Daniel Eblen auf den 730 Kilometer langen Weg nach Niedersachsen an die Grenze zu den Niederlanden gemacht.

Der Konstanzer Coach hat sich ausführlich auf den Gegner vorbereitet – wie schon in der Hinrunde, als er sich gerne eine Tüte Popcorn beim Studium des EHF-Pokalsiegers von 2008 aufgemacht hätte. Eblen ist begeistert von der Spielweise der HSG Nordhorn-Lingen: „Ich bin ein Fan des Nordhorner Spiels und der Arbeit von Heiner Bültmann. Das ist alles schwer zu lesen, sehr schnell und dynamisch im Zusammenspiel und daher schwer zu verteidigen.“

Immerhin, im Hinspiel konnte seine junge Mannschaft gegen den deutschen Vizemeister von 2002, der zehn Jahre lang sehr erfolgreich in der 1. Bundesliga antrat und nach dem wirtschaftlich bedingten Abstieg stets zu den Spitzenteams der Zweiten Liga zählte, einen umjubelten 24:23-Erfolg feiern – der erste vor eigenem Publikum nach der Zweitliga-Rückkehr. Vor allem in Torwart-Routinier Björn Buhrmester und dem mit 117 Feldtoren glänzenden Jens Wiese im linken Rückraum verfügt Nordhorn-Lingen über herausragende Akteure. Doch Eblen warnt: „Mit Alex Terwolbeck auf der Mitte, guten Außen und einer stimmungsvollen Halle im Rücken wird es für uns dort ganz schwer zu bestehen. Das ist eine gestandene Zweitligatruppe, die zuletzt immer oben mit dabei war.“

Trotzdem sieht der Konstanzer Übungsleiter hierin auch die kleine Chance für seine Mannschaft. „Natürlich ist es auswärts immer schwer“, gibt er zu bedenken: „Ich habe aber das Gefühl, dass wir auswärts richtig frei aufspielen. Wenn es uns gelingt, lange den Anschluss zu halten, sind wir vielleicht auch in Lingen irgendwann mitten im Spiel, wenn es um die Entscheidung geht.“ Auch beim HSG-Coach steigt die große Vorfreude auf die 2013 eröffnete hochmoderne Multifunktionshalle Emsland-Arena. Seit September 2008 nennt sich die Mannschaft aufgrund von finanziellen Zuwendungen aus dem Emsland und der Stadt Lingen HSG Nordhorn-Lingen und spielt regelmäßig auch im 30 Kilometer entfernten und ebenfalls wie Nordhorn etwa 53000 Einwohner zählenden Lingen.

Knapp 1800 Zuschauer im Schnitt weiß der Tabellenachte der letzten Saison hinter sich – zweitbester Wert der Liga. „Solche Erfahrungen in solchen Arenen haben wir noch nicht so oft gemacht“, meint Eblen und fügt an: „Das kann prägend für die Zukunft sein. Und wir haben die Möglichkeit, diese Erfahrung mitzubestimmen.“ Doch damit diese möglichst positiv wird, muss die HSG Konstanz eine echte Herkules-aufgabe bewältigen. Der Ex-Verein der heutigen Stars Holger Glandorf, Lubomir Vranjes, Steffen Weinhold, Bjarte Myrhol und Ola Lindgren sorgte erst vor drei Wochen für eine Überraschung. Der 26:25-Auswärtssieg bei Spitzenreiter TuS N-Lübbecke beendete eine über 80 Spiele andauernde Serie des Erstliga-Absteigers, der sich zuvor in Liga zwei vor eigenem Publikum nicht hatte geschlagen geben müssen.

Der kaum für möglich gehaltene Nordhorner Coup, der zeigt, dass in der extrem ausgeglichenen 2. Bundesliga jeder jeden schlagen kann und die gute Stimmung in der Trainingswoche lassen bei Eblen das Gefühl wachsen, dass „das Team zusammengerückt ist und sich alle wahnsinnig auf Nordhorn konzentrieren“. Fabian Maier-Hasselmann bestätigt dies: „Ich denke, das wird ein geiles Spiel gegen eine starke Mannschaft mit guter Stimmung in der Halle. Darauf freuen wir uns alle.“