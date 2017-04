Handball HSG Konstanz verpasst das Ziel  und ist dennoch zufrieden

Trotz guter Leistung verliert die A-Jugend der HSG Konstanz im letzten Saisonspiel in eigener Halle gegen die HSG Ostfildern

Handball, A-Jugend-Bundesliga

HSG Konstanz

HSG Ostfildern

31:33 (19:18)

Die A-Jugend der HSG Konstanz hat das große Ziel Platz sechs zwar knapp verpasst, stellte jedoch mit 21 Punkten den bisherigen HSG-Rekord in der Jugend-Bundesliga zumindest ein und kann sich über eine gute Saison mit einer bärenstarken Rückrunde freuen. Zum Abschluss der Saison gab es noch einmal spektakulären Tempohandball zu bewundern, den Sieg und damit die direkte Bundesliga-Qualifikation für die nächste Spielzeit ergatterte jedoch die HSG Ostfildern mit einem knappen 33:31 (18:19)-Erfolg am Bodensee.

Zufrieden war Trainer Thomas Zilm trotzdem. Nachdem seine Mannschaft zu den Topteams der Rückrunde zählt, bilanzierte er mit einem Lächeln: „Ziel war zwar Platz sechs, das haben wir knapp verfehlt. Wichtiger ist aber, dass wir uns alle enorm verbessert haben. Die wertvollen Erfahrungen werden die Jungs mit in den Aktivenbereich nehmen.“ Sowohl im spielerischen als auch im körperlichen Bereich war sein Team im Vergleich zu den ersten Saisonspielen auf einem ganz anderen Level. Und die HSG Ostfildern musste dies zunächst leidvoll am eigenen Leib erfahren, als der Konstanzer Hochgeschwindigkeitsexpress mit einem Höllentempo über die verdutzten Gäste hinweg fuhr. Als die HSG Konstanz mit 8:3 in Front lag, zogen die Schwaben die Notbremse mit einer Auszeit.

Bis kurz vor der Pause konnte die HSG Ostfildern den Lauf der spielfreudigen Gastgeber damit allerdings nicht unterbrechen, der Fünf-Tore-Vorsprung wuchs jedoch auch nicht weiter an. In den letzten Minuten vor dem Seitenwechsel kämpfte sich Ostfildern zurück und konnte auf 18:19 verkürzen, ehe Konstanz wieder auf 22:19 erhöhte (36.). Nach einer Abwehrumstellung bekam der Zweitliga-Nachwuchs gegen die Gästedeckung immer mehr Probleme. Gerade im Positionsangriff rieb sich Konstanz nun reihenweise am aggressiven, sehr offensiven Abwehrriegel des Tabellensechsten auf. Der daraus resultierende Kräfteverschleiß führte sodann zu immer mehr technischen Fehlern, die vom euphorisierten Gegner gnadenlos ausgenutzt wurden. Nach 43 Minuten war dieser das erste Mal überhaupt in Front (23:24), setzte sich zuerst auf zwei, später gar auf drei Tore ab, musste aber trotzdem lange um den Erfolg bangen, weil auch Konstanz noch einmal alle Kräfte mobilisierte und immer wieder den Anschluss herstellte (28:29/54.). Am Ende behielten die Gäste bei offener Deckung der Konstanzer aber die Nerven und feierten ihre Direkt-Qualifikation ausgelassen.

Thomas Zilm lobte seine Talente dennoch: „Diese Jungs haben einen ganz besonders starken Zusammenhalt demonstriert, haben viele Höhepunkte gefeiert und einige Rückschläge zusammen durchgestanden. Ich bin stolz, mit ihnen arbeiten zu dürfen.“ Bereits in wenigen Wochen beginnt nun für das Konstanzer Team erneut der Qualifikationsmarathon.

HSG Konstanz: Bozin, Ebert (Tor); Fehrenbach, Volz (3), Plesse, Hadlich (3), Gottesmann, Mack (3), Mauch (8/4), S. Löffler (7), Geistler, Dierberger (1), M. Wangler (6), Polis.