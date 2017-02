Konstanz HSG Konstanz verliert verdient vor 1100 Fans

Der Handball-Zweitligist HSG Konstanz unterliegt dem TV Emsdetten mit 26:30 und verpasst damit die Revanche für die 23:33-Pleite aus dem Hinspiel.

Handball, 2. Bundesliga: HSG Konstanz - TV Emsdetten 26:30 (13:17)

Am Ende sollte es nichts werden mit der Revanche gegen den TV Emsdetten. Sie hatten sich so viel vorgenommen, die Zweitliga-Handballer der HSG Konstanz. Beim Hinspiel in Nordrhein-Westfalen hatte der Liganeuling bei einer seiner ersten Auswärtsfahrten mächtig Lehrgeld bezahlt und 23:33 verloren. Das sollte nun nicht wieder passieren, zumal die Mannschaft von Trainer Daniel Eblen nach den Siegen gegen die Spitzenteams aus Hüttenberg und Bietigheim mit mächtig Rückenwind ins Rückspiel ging. „Die Jungs waren richtig heiß vor dem Spiel“, sagt Eblen – doch der Start in die Partie vor 1100 Zuschauern ging in die Hose.

Die Konstanzer machten zu viele Fehler. „Im Angriff haben wir nicht hundert Prozent die Leistung gefunden, wie wir es uns vorgestellt hatten“, sagte Trainer Eblen, „und der gegnerische Angriff hat uns übers ganze Spiel vor Probleme gestellt.“ Die Folge: eine frühe HSG-Auszeit beim 1:5 (8.). Die Konstanzer fingen sich und verkürzten in Überzahl auf 4:6 (10.). Die folgenden Minuten sollten die stärksten der HSG im ganzen Spiel sein. Der Aufsteiger ging volles Tempo und glich nach zwei Treffern von Matthias Stocker, nur Sekunden nach Paraden von Konstantin Poltrum, zum 7:7 aus.

Alles war wieder offen. Zum Leidwesen der Konstanzer allerdings nicht sehr lange. Ein wuchtiger Distanztreffer von Felix Gäßler, der für den zunächst wegen Rückenproblemen geschonten Mathias Riedel zum Einsatz kam, sorgte beim 8:8 erneut für Gleichstand, doch dann zogen die Gäste davon. Beim Stand von 10:16 war drei Minuten vor der Halbzeit die Konstanzer Wiedergutmachung in weite Ferne gerückt.

In der zweiten Hälfte machten beide Mannschaften so weiter, wie sie vor der Pause aufgehört hatten. Die Konstanzer vergaben drei Angriffe in Serie – und wurden postwendend bestraft (13:20/34.). Kurz durften die HSG-Fans noch hoffen, als Fabian Schlaich sein Team mit drei Toren in Serie auf 17:21 heranbrachte, doch der TV Emsdetten ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass es nichts werden würde mit dem dritten HSG-Sieg in Serie. „Bei uns war das Kollektiv nicht so stabil wie zuletzt“, sagte Eblen, „wenn wir einen kleinen Lauf hatten, haben wir uns das Leben immer selber schwer gemacht.“

Die Konstanzer gaben zwar nicht auf und kämpften sich auf 23:27 (52.) heran, doch Emsdetten brachte den Sieg routiniert und, so der HSG-Trainer, „verdient“ zum 26:30 über die Zeit. Für den Aufsteiger vom Bodensee seien die vergangenen Tage nicht einfach gewesen. „Es war mental extrem schwer mit den Partien gegen Hüttenberg und in Bietigheim“, sagte Eblen, der in den kommenden Tagen im Training „dem Kopf mal eine Pause geben“ will.

Die HSG Konstanz steht nach 23 Spielen mit 22 Punkten auf Rang neun nach wie vor sehr gut da. Da passte auch das Lob von Gästetrainer Daniel Kubes. Der tschechische Nationalcoach sagte: „Ihr habt eine phantastische Mannschaft und könnt stolz sein auf das, was ihr hier auf die Beine gestellt habt.“ Trainer Eblen hörte das gerne, warnt jedoch: „Wir können besser spielen als heute, müssen aber gucken, dass wir da wieder hinkommen.“ Die nächste Chance bietet sich bereits am nächsten Samstag, 20 Uhr, im Heimspiel gegen Ferndorf.

HSG: Poltrum, Glatt (Tor); Schlaich (7), Thomann (3/1), Riedel (1), Flockerzie, Stocker (8), Oehler, Kaletsch (4/3), Maier-Hasselmann, Gäßler (3), Jud, Krüger. – TVE: Madert, Behrens, Komendant (Tor); Krings (7), Franke (6), Terhaer, Pröhl (1), Steffen (8/3), Dräger, Wesseling, Kropp (2), Pöhle (6/1). – Z: 1100.

"Wir greifen zusammen neu an"

Mit HSG-Kapitän Fabian Schlaich sprach der SÜDKURIER über die erneute Niederlage gegen Emsdetten und das kommende Heimspiel gegen Ferndorf am Samstag.

Herr Schlaich, der TV Emsdetten scheint Ihrer Mannschaft nicht zu liegen.

Wir haben jetzt zweimal gegen sie gespielt, zweimal waren es komplett andere Duelle mit zwei komplett anderen Abwehrformationen und wir kommen mit beiden nicht wirklich zurecht. Heute haben wir meiner Meinung nach gerade in der ersten Halbzeit zu viele Gegenstöße kassiert, und – ich es habe es schon oft genug gesagt – wenn du dann hinten liegst, wird es schwer. Diese Saison bekommen wir es nicht so richtig hin, solche Spiele noch so zu drehen.

Woran liegt das? Es gab ja in der zweiten Halbzeit mehrere gute Phasen, in denen Sie den Rückstand von sieben auf nur noch vier Tore verkürzen konnten.

Vier Tore sind in der Zweiten Liga einfach eine Hausnummer, das ist viel. Dass wir zwar noch einmal herankommen, war gut, aber man darf dann auch nicht nachlassen. Stattdessen mussten wir wieder ein, zwei Gegenstöße hinnehmen, dann sind es wieder sechs Tore Rückstand – so geht dir irgendwann auch die Zeit aus. Dazu kam mit Konstantin Madert ein guter TVE-Torhüter, der uns das Leben sehr schwer gemacht hat.

Kosten nach einem schlechten Start mehrere Aufholjagden im Wechsel mit schwächeren Phasen auch letztlich zu viel Kraft oder sind sie emotional zu schwierig?

Das kostet auf jeden Fall Kraft. Emotional muss man zwar sehen, dass man sich immer wieder hochpusht, aber wir stehen trotz der bitteren Niederlage immer noch gut da und sind auf jeden Fall im Soll. Wir müssen einfach weitermachen, es wird auch passieren, dass man in dieser Liga Heimspiele verliert, das ist nun mal so. Wir müssen einfach nur auf uns schauen und unseren Weg weitergehen.

Die nächste Aufgabe hat es in sich. Der TuS Ferndorf hat sich mit dem mazedonischen Profi Nikola Stojcevski, der über Champions-League-Erfahrung verfügt, sowie dem französischen Linkshänder Michelin Celestin hochkarätig verstärkt. Was kommt am Samstag auf Sie zu?

Das ist eine sehr starke Mannschaft. Das sieht man langsam auch an den Punkten, denn Ferndorf holt sich jetzt seine Zähler. Und für uns gibt es kein leichtes Spiel, kein einziges. Wir müssen immer 100 Prozent geben, sonst wird es nicht klappen – und dort müssen wir wieder hin. Am Samstag greifen wir alle zusammen neu an.