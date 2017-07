Handball HSG Konstanz verliert ohne Acht

Ohne acht Stammkräfte und mit nur elf Spielern musste sich die HSG Konstanz im zweiten Testspiel beim Drittligisten SV Salamander Kornwestheim mit 29:30 (17:19) geschlagen geben

Die Hiobsbotschaften reißen für die HSG Konstanz derzeit nicht ab. Nachdem Michael Oehler nach einer Operation länger ausfallen wird, Benjamin Schweda und Mathias Riedel verletzt sind und auch Torwart Konstantin Poltrum an einer Bänderverletzung laboriert, ist Neuzugang Maximilian Schwarz schwerer erkrankt und droht mehrere Wochen auszufallen. Dazu waren Kapitän Fabian Schlaich und Leistungsträger Paul Kaletsch studien- beziehungsweise berufsbedingt verhindert und Junioren-Nationaltorwart Stefan Hanemann ist mit der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der WM in Algerien im Einsatz. Ohne acht Stammkräfte und mit nur elf Spielern musste sich die HSG Konstanz im zweiten Testspiel beim Drittligisten SV Salamander Kornwestheim mit 29:30 (17:19) geschlagen geben.

„Die ersten 10 bis 15 Minuten waren dabei eine Kopie unseres ersten Tests gegen die Reserve der Rhein-Neckar Löwen“, sagte Trainer Daniel Eblen. Wieder stand Konstanz im Positionsangriff ganz ordentlich in der Defensive, brachte sich aber mit teils leichtfertigen Ballverlusten in der Offensive selbst um den Lohn und kassierte alleine in der ersten Halbzeit acht Gegentore durch Tempogenstöße. Die Eblen-Equipe musste so von Beginn an einem Rückstand hinterherlaufen, der auf vier Tore anwuchs und zur Pause auf 17:19 verkürzt werden konnte. In der zweiten Hälfte gelangen der HSG der Ausgleich und die Führung, ehe ein hochmotivierter SV Kornwestheim in tobender Halle mit 30:29 gewann. „Natürlich hätten uns mehr Spieler gutgetan“, erklärte Eblen nüchtern, „nur hat auch die Konzentration gefehlt und wir haben uns gerade dann, wenn wir herangekommen sind, wieder Fehlwürfe geleistet.“ (joa)

HSG Konstanz: M. Wolf (Tor); T. Wolf (3), Heil, Krüger (5), Maier-Hasselmann (3), Klingler (6), Gäßler (3), Jud (4), Wendel (2), Berchtenbreiter (1), Bösing (2).