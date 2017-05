Konstanz HSG Konstanz verliert Kellerduell gegen ASV Hamm-Westfalen

Die HSG Konstanz hat das wichtige Spiel gegen den ASV Hamm-Westfalen vor 1200 Zuschauern nach einem harten Kampf mit 26:28 (14:16) verloren.

Die Voraussetzungen hätten wahrlich besser sein können für die Zweitliga-Handballer vom Bodensee. Mit Paul Kaletsch, der zuhause krank das Bett hüten musste, und Gregor Thomann, der zwar auf dem Feld stand, aber auch wegen einer schweren Erkältung geschwächt ins Spiel ging, fehlte den Gastgebern quasi ein Viertel ihrer Stammsechs auf dem Feld. Zudem war Simon Flockerzie beruflich verhindert. Und das in der entscheidenden Phase der Saison und einem so wichtigen Spiel gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib.Die HSG Konstanz hatte vor dem Anpfiff zwei Punkte mehr auf dem Konto, die Gäste trotz Platz 16 ein positives Torverhältnis. Mit dem Auswärtssieg – ihrem ersten in dieser Saison – sind sie nun an dem Aufsteiger aus dem Süden vorbeigezogen. Der hingegen hätte fünf Spiele vor Rundenende den ASV auf vier Punkte distanzieren können.Von Anpfiff an war beiden Mannschaften die Bedeutung dieser Partie anzumerken. Beide packten ordentlich zu. Die erste Zeitstrafe gab es gegen Hamm nach bereits sechs Minuten. Bei der HSG ersetzte zunächst Abwehrspezialist Michael Oehler den fehlenden Kaletsch auch im Angriff. Noch taten sich die Konstanzer aber schwer. Die Gäste gingen früh in Führung und setzten sich schnell auf 1:5 (8.) ab. Den Gastgebern schien das Spiel zu entgleiten. Sollte beim ASV Hamm-Westfalen ausgerechnet im 17. Versuch der Auswärtsknoten platzen und der erste Sieg gelingen? Viel deutete darauf hin.Hohes Tempo auf beiden Seiten prägte die Begegnung, manchmal war es allerdings auch zu viel des Guten. Auch wenn man der HSG-Mannschaft die Schwächungen deutlich anmerkte, kämpfte sie sich nach der ersten Auszeit von Trainer Daniel Eblen eindrucksvoll zurück. Der Coach schickte Felix Krüger und Felix Gässler im Rückraum für Oehler und Mathias Riedel in der Offensive auf die Platte. Und so kamen die Gastgeber Tor um Tor heran, ehe beim Stand von 12:14 (25.) alles wieder offen war.Dann sah der stark ins Spiel gekommene Krüger nach nur acht Minuten bei seinem ersten Foul wegen rohen Spiels die Rote Karte. HSG-Keeper Konstantin Poltrum kam nun besser ins Spiel und die HSG nahm den Zwei-Tore-Rückstand mit in die Pause (14:16). Aus der kamen die Gastgeber mit jeder Menge Schwung – und Einwechselspielern, die erneut überzeugten. Mit Benjamin Schweda im Rückraum und wie zuletzt gegen Rimpar mit zwei Kreisläufern drehte die HSG Konstanz das Spiel. Nach dem 18:17 (36.) von Gregor Thomann, der ersten Konstanzer Führung im Spiel, ging es hin und her in einer hart umkämpften Partie. Mal lag die HSG vorne, dann wieder der ASV.Als nach Thomanns Ausgleich zum 22:22 (47.) die Konstanzer in den folgenden acht Minuten nur ein Tor erzielten, schien beim Stand von 23:27 alles gelaufen. Die zahlreichen Gästefans feierten schon – doch sie mussten noch einmal zittern. Mit viel Herz kämpfte die HSG sich zurück. Bei Matthias Stockers 26:28 zwei Minuten vor dem Abpfiff stand die Halle Kopf. Die Konstanzer wollten die Punkte einfach nicht hergeben. Poltrum hielt zwei freie Würfe und einen Siebenmeter – doch dann glitt Tim Jud 30 Sekunden vor dem Ende ein Pass durch die Hände. Aus und vorbei. Die Konstanzer waren am Boden – und der ASV Hamm-Westfalen feierte tatsächlich einen Auswärtssieg, seinen ersten.Poltrum, Hanemann (Tor); Schlaich (4), Schweda (1), Thomann (7/3), Riedel (5), Stocker (4/1), Oehler (1), Krüger (1), Maier-Hasselmann, Gässler (2), Jud, Berchtenbreiter, Bösing (1).Storbeck, Doden (Tor); Huesmann (7), Brosch (1), Fuchs, Fridgeirsson (1), Macke (1), Gudat (3), Zintel (3/2), Höning (1), Possehl (3), Neuhold (5), Savvas (3).1200. –Rot (25.) für Krüger (HSG Konstanz).