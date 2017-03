Handball HSG Konstanz unterliegt TuS Ferndorf vor 1300 Fans mit 24:26

Die Konstanzer halten die Partie in der 2. Handball-Bundesliga lange offen, geben das Spiel trotz Pausenführung gegen verstärkte Gäste aber in der Schlussphase aus der Hand.

So haben sie gespielt

HSG Konstanz: Poltrum, Glatt (Tor); Schlaich (2), Thomann (2/1), Riedel (5), Flockerzie (1), Stocker (4), Oehler, Kaletsch (6/1), Maier-Hasselmann (1), Gäßler, Jud (2), Berchtenbreiter (1).

Poltrum, Glatt (Tor); Schlaich (2), Thomann (2/1), Riedel (5), Flockerzie (1), Stocker (4), Oehler, Kaletsch (6/1), Maier-Hasselmann (1), Gäßler, Jud (2), Berchtenbreiter (1). TuS Ferndorf: Rottschaefer, Meinicke (Tor); Stojcevski (9/1), Celestin (3), Neuteboom, Heyme (1), Volentics (2), Schneider (5/1), Kastening, Mestrum (4), Brauer (2), Sartisson.

Rottschaefer, Meinicke (Tor); Stojcevski (9/1), Celestin (3), Neuteboom, Heyme (1), Volentics (2), Schneider (5/1), Kastening, Mestrum (4), Brauer (2), Sartisson. Zuschauer: 1300.

Handball, 2. Bundesliga: HSG Konstanz – TuS Ferndorf 24:26 (13:11).Drei Tage nach Aschermittwoch herrschte vor dem Spiel der HSG Konstanz gegen den TuS Ferndorf noch einmal gefühlte Fasnacht in der Schänzlehalle. Als die Gäste auf dem Parkett vorgestellt wurden, machten ihre zahlreichen Fans mächtig Stimmung auf der Tribüne – mit rot-weißen Fahnen, Trommelwirbel und Konfettiregen. Sie wollten sich den Ausflug an den Bodensee an diesem frühlingshaften März-Samstag nicht entgehen lassen.In den Anfangsminuten bekamen sie ein recht zähes Ringen zu sehen, mit vielen Zweikämpfen und wenig Toren. Nach dem 1:3 (5.) kamen die Konstanzer immer besser in Fahrt. Drei Minuten später stand es nach einem Tempogegenstoß von Fabian Schlaich 5:3. Die HSG schien den Gegner gut studiert zu haben, gleich dreimal überwand Matthias Stocker den Gästekeeper per Aufsetzer.Bei der HSG Konstanz hatten sie im Vorfeld der Partie immer wieder gewarnt vor diesem TuS Ferndorf, der so gar nichts mehr mit der Mannschaft gemein hat, die das Hinspiel noch mit 23:26 gegen den Aufsteiger vom Bodensee verloren hatte. Der TuS aus dem Siegerland hatte sich über den Winter mit zum Teil Champions League erfahrenen Spielern verstärkt. Da sei es nur eine Frage der Zeit, bis ein Team von dieser Qualität aus dem Tabellenkeller nach oben klettere, hieß es immer wieder.So ließen sich die Ferndorfer nun auch nicht so schnell abschütteln – wie noch im September in eigener Halle. Die ganz in Rot gekleideten Gäste gingen beim 7:8 (17.) erstmals selbst wieder in Führung, ehe die Konstanzer, bei denen Chris Berchtenbreiter nach auskurierten Schulterproblemen wieder mit dabei war, bis zu Pause auf 13:11 davonzogen.Die Mannschaft von Trainer Daniel Eblen erwischte einen denkbar schlechten Start in den zweiten Abschnitt. Nur wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff kassierte die HSG Konstanz das 13:13. Bis zum 16:16 (39.) ging es Kopf-an-Kopf weiter, doch die Konstanzer hatten zunächst die größeren Nerven an diesem Abend und stellten schon bald den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Zu sicher durften sie sich allerdings nie fühlen. Zu ausgebufft agierten die erfahrenen Ferndorfer, bei denen nun fast jeder Angriff über Nikola Stojcevski lief, der dann auch mit seinem fünften Treffer nach der Pause das 21:21 (51.) erzielte. Die HSG hatte es zuvor selbst unnötig wieder spannend gemacht. Mit einer komfortablen Führung im Rücken brachte der Gastgeber den TuS mit hektischen Fehlern wieder zurück in die Partie.Die Schlussminuten waren dann mal wieder nichts für schwache Nerven. Die HSG Konstanz führt 23:22, als Mathias Riedel in Überzahl einen Pass abfängt, den Tempogegenstoß läuft und aus der Distanz – nur den Pfosten trifft. Ferndorf erzielt zum Ausgleich. Gregor Thomann scheitert per Siebenmeter am TuS-Torhüter Kai Rottschaefer, der wenig später auch einen Tempogegenstoß von Schlaich entschärft. Stojcevski – wer sonst – trifft per Strafwurf zum 23:24. Die Zuschauer zittern trotz der hitzigen Atmosphäre in der Schänzle-Hölle, als Eblen 90 Sekunden vor Abpfiff eine letzte Auszeit nimmt – und Riedel danach neben das Tor wirft. Auf der anderen Seite macht Julian Schneider mit dem 23:25 den Deckel drauf.Am Ende war es wieder nichts mit dem erhofften sechsten Heimsieg der Konstanzer – auch wenn sicher mehr drin gewesen wäre gegen einen verstärkten Gast. So feierten die Gäste mit ihren Fans den Auswärtssieg – und die Konstanzer hatten ihren Aschermittwoch.