Handball HSG Konstanz unterliegt SG Kronau-Östringen II

Der Zweitligist vom Bodensee kann gegen die Bundesliga-Reserve aus Nordbaden einen hohen Rückstand trotz Aufholjagd nicht mehr wettmachen.

Handball, Testspiel

HSG Konstanz

SG Kronau-Östr. II

27:28 (11:15)

Noch reichlich Sand im Getriebe war bei der HSG Konstanz im ersten Testspiel. Nach lediglich vier Trainingstagen war die fehlende Abstimmung unübersehbar. Die daraus resultierende hohe Fehlerquote nutzten die Junglöwen, die bereits seit Wochen in der Vorbereitung stehen, mit elf Gegenstößen eiskalt aus. HSG-Cheftrainer Daniel Eblen nahm die 27:28 (11:15)-Niederlage gegen das Drittliga-Team daher gelassen: „Wir haben die Jungs darauf hingewiesen, dass genau das passieren kann. Gerade im Angriff hat man gesehen, dass wir noch weit weg sind von dem Handballspiel, das jeder braucht.“

Neben Benjamin Schweda und Junioren-Nationaltorwart Stefan Hanemann, der sich mit der deutschen U-21-Nationalmannschaft bei der WM in Algerien auf Siegeskurs befindet und bislang drei souveräne Siege in drei Spielen feiern durfte, musste die HSG auch auf Mathias Riedel verzichten. Der Anführer und Leistungsträger war am Donnerstagabend im Training umgeknickt. Die genaue Diagnose steht noch aus, allerdings ist eine Bänderverletzung und mehrwöchige Pause zu befürchten.

Bei nahezu vollbesetzter Tribüne in der kleinen Geschwister-Scholl-Halle vor über 200 Zuschauern wirkte Konstanz von Beginn an fahrig und hatte große Probleme mit dem schnellen Spiel der Kraichgauer, die schon wesentlich präziser und effektiver als die Gastgeber agierten. Schon in den Anfangsminuten profitierte Kronau-Östringen dabei von vielen technischen Fehlern der Konstanzer und setzte sich auf 8:3 ab. „Wir hatten Phasen, die waren wirklich katastrophal“, machte Daniel Eblen unmissverständlich klar, betonte aber im gleichen Atemzug: „Und dann hatten wir wieder Abschnitte dabei, die für die frühe Phase, in der wir uns befinden, schon ganz gut waren.“

So wie die auf den 9:4-Führungstreffer der Löwen folgenden Minuten. Binnen weniger Minuten zog der Gastgeber das Tempo an und demonstrierte, was ohne eine sehr hohe Fehlerquote möglich gewesen wäre. Mit einem 6:0-Lauf gingen die Bodenseehandballer das erste Mal mit 10:9 in Front. Doch bis zur Pause konnten sich die flüssig kombinierenden Nordbadener wieder auf 15:11 absetzen.

Nach dem 22:16 für Kronau startete Konstanz in der letzten Viertelstunde noch einmal eine Aufholjagd. Vor allem Paul Kaletsch präsentierte sich schon wieder in starker Form und nahm das Heft in die Hand. Die Hausherren glichen zum 26:26 aus, vergaben dann aber erneut mehrmals die Chance zur möglichen Führung – genau wie in den Schlussminuten. Paul Kaletsch markierte zwar 30 Sekunden vor dem Ende erneut den 27:27-Ausgleich, Kronau gelang aber im letzten Angriff zwei Sekunden vor dem Ende der Lucky Punch zum 28:27-Sieg.

„Wir müssen noch viel trainieren. Ich glaube aber nicht, dass das ein großes Negativerlebnis war“, bilanzierte Daniel Eblen den ersten Auftritt seiner neuformierten Mannschaft und konkretisierte das Positive: „Wie Maximilian Schwarz im Innenblock gedeckt hat, hat mir sehr gut gefallen. Tom Wolf hat mir auch sehr gut gefallen, im Angriff wie in der Abwehr. Und mit Felix Klingler haben wir jemanden, der saumäßig gefährlich ist. Er wird uns sicher guttun“, sagte der HSG-Trainer.

HSG Konstanz: M. Wolf, Poltrum (Tor); Gäßler, Maier-Hasselmann (2), Bösing (1), Schlaich (2), Berchtenbreiter (2), Krüger (2), Wendel (1), Kaletsch (8/1), Heil, Jud (2), T. Wolf (3), Klingler (4), Schwarz. – Z: 200.

Testspiele HSG Konstanz

25. Juli, 20 Uhr, Sporthalle Ost: SV Salamander Kornwestheim – HSG Konstanz

28. Juli, 19.30 Uhr, Sporthalle GSS: HSG – HC Kriens-Luzern

29. Juli, 19 Uhr, BBC-Arena: Kadetten Schaffhausen – HSG

2. August, 20.30 Uhr, Egelsee-Sporthalle Kreuzlingen: HSG – BSV Bern Muri

10. August, 20 Uhr, Sporthalle GSS: HSG – Pfadi Winterthur

11. August, 20 Uhr, Sporthalle GSS: HSG – HBW Balingen-Weilstetten II

15. August, 20 Uhr, Sporthalle GSS: HSG – SV Salamander Kornwestheim

16. August, 19 Uhr, Sporthalle Buchenwald: Fortitudo Gossau – HSG