Handball HSG Konstanz startet am Schänzle in die Saison

HSG Konstanz startet am Schänzle in die Saison

Kaum ist das Spieljahr 2016/17 beendet, müssen die Zweitliga-Handballer vom Bodensee bereits für die nächste Runde planen.

2. Handball-Bundesliga: Das zweite Jahr nach dem Wiederaufstieg in die 2. Handball-Bundesliga wird für die HSG Konstanz noch schwerer als das erste. Nicht nur, dass das Team vom Bodensee nicht mehr die große Unbekannte ist, sondern die drei Erstliga-Absteiger Bergischer HC, HBW Balingen-Weilstetten sowie HSC 2000 Coburg als auch die vier Aufsteiger sorgen für ein extrem starkes Teilnehmerfeld. Vor allem der HC Rhein Vikings aus Düsseldorf sowie der VfL Eintracht Hagen und der HC Elbflorenz aus Dresen verfügen über einen großen finanziellen Spielraum. Aber auch Ex-Erstligist Eintracht Hildesheim hat sich, wie alle anderen Neulinge, hochkarätig verstärkt.

Vier Zugänge stehen mit Max Schwarz, Tom Wolf, Joschua Braun und Felix Klingler bei der HSG schon fest. Doch Präsident Otto Eblen kündigt weitere an: „Nachdem nun der Klassenerhalt gesichert ist, werden wir uns noch einmal verstärken. Dabei bleiben wir unserem Konstanzer Weg treu. Jungen, leistungswilligen Talenten, die in Konstanz studieren möchten, geben wir eine Chance.“ An erster Stelle stehen jedoch weitere strukturelle Verbesserungen. Neben dem A-Jugend-Bundesligateam haben sich bis auf die B-Jugend erneut alle anderen Teams für die jeweils höchste Liga qualifiziert, die B-Jugend hat noch ein Qualifikationsturnier vor sich. Zudem soll die junge zweite Mannschaft möglichst bald in die Oberliga zurückkehren.

Außerdem gilt es bei den Planungen zu berücksichtigen, dass in der übernächsten Spielzeit die Reduzierung des Bundesliga-Unterhauses von 20 auf 18 Teams vorgenommen werden soll. Das heißt: In der Saison 2018/19 müssen fünf Mannschaften absteigen und nur drei Vereine aus der 3. Liga steigen auf, bereits in der Saison 2017/18 steigen nur noch zwei Teams von Liga zwei in die Eliteklasse auf. Zudem hat sich der Bezahlsender Sky die Rechte an der 1. und 2. Handball-Bundesliga gesichert und wird nun über den deutschen Profi­handball berichten.

Noch bevor die Vorbereitung bei der HSG am 17. Juli wieder aufgenommen wird, führt die HBL am 20. Juni in Köln die Auslosung der 1. Runde des DHB-Pokals durch. Diese wird am 19. und 20. August in 16 bundesweiten Turnieren ausgespielt. Eine Woche später, voraussichtlich am 26. August, ist der Zweitliga-Saisonstart geplant. Nach aktuellem Stand würde die HSG Konstanz mit einem Heimspiel gegen den ASV Hamm-Westfalen beginnen und eine Woche später zu einem der Auf- oder Absteiger reisen. Allerdings stehen einige Verschiebungen und Änderungen im Raum, sodass noch auf den fixen Spielplan gewartet werden muss. Die Eckdaten stehen indes fest: Nach den Weihnachtsspielen am 26. Dezember ist Pause bis 10. Februar 2018, das Saisonfinale steigt am 2. Juni 2018.