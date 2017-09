Handball HSG Konstanz spielt beim ambitionierten Aufsteiger aus Düsseldorf

Die HSG Konstanz ist zu Gast bei den Rhein Vikings. Der Kader des Zweitliga-Neulings ist prominent besetzt.

2. Handball-Bundesliga: HC Rhein Vikings – HSG Konstanz (Samstag, 19 Uhr, Castello Düsseldorf). – Seit eineinhalb Jahren hatte der Neusser HV in der 3. Liga nicht verloren und mit beeindruckenden 59:1 Punkten die Westdeutsche Meisterschaft erspielt. Nun, als Zusammenschluss HSG Neuss-Düsseldorf, dessen mit großem Etat ausgestattete Zweitliga-Profimannschaft als „Rhein Vikings“ firmiert, musste sich das ambitionierte Projekt, das möglichst bald in die Erste Liga geführt werden soll, im ersten Zweitligaspiel deutlich mit 20:30 bei der SG BBM Bietigheim geschlagen geben. Für die HSG Konstanz wird die Aufgabe in Düsseldorf am Samstag, 19 Uhr, dadurch nicht leichter.

Der Kader der Gastgeber ist überaus prominent besetzt. Der Verein ist zwar ein absoluter Neuling in Liga zwei, in der sehr erfahrenen Mannschaft selbst verfügen aber nahezu alle Spieler über reichlich Erst- und Zweitligaerfahrung. Alleine die nach dem Aufstieg verpflichteten Neuzugänge Alexander Oelze (33), Nils Artmann (26) und Christian Hoße (28) kamen vom Erstligisten Bergischer HC, dazu Teo Coric (25) vom TVB Stuttgart ebenfalls aus Liga eins und Andreas Bornemann vom Zweitliga-Absteiger TV Neuhausen.

HSG-Trainer Daniel Eblen möchte deshalb die 20:30-Niederlage in Bietigheim nicht überbewertet wissen. „Wenn Bietigheim einen guten Tag hat, können sie jeden Gegner der Liga herspielen. Das Ergebnis der Vikings sagt daher über deren Leistungsfähigkeit sehr wenig aus.“ Vielmehr hat er einen sehr spielstarken Gegner beobachtet, der von den erfahrenen Mittelmännern Alexander Oelze und Daniel Pankhofer (36, ehemals Lübeck-Schwartau) profitiert. „Dazu kommen dynamische Linkshänder und gutes Niveau auf allen Positionen.“

Die knapp 600 Kilometer in die 612 000-Einwohner-Metropole geht die HSG Konstanz in zwei Etappen an. Bereits am Freitagmittag ist der Mannschaftsbus Richtung Zwischenquartier in Haan gestartet. „Es wird schwer, aber an einem guten Tag können wir auch dort mitspielen“, sagt Daniel Eblen und erklärt, worauf es ankommen wird: „Neben unserer Abwehrstärke müssen wir im Angriff die Geschwindigkeit und Kaltschnäuzigkeit im Abschluss verbessern.“ Bei der schweren Aufgabe kann sich Konstanz jedenfalls auf große Unterstützung von den Rängen freuen. Unweit der alten Heimat des Sportlichen Leiters und Co-Trainers Andre Melchert sowie des neuen Spielmachers Tom Wolf werden zahlreiche Schlachtenbummler erwartet, die es mit den Gästen vom Bodensee halten. „Eine tolle Sache“, freut sich Eblen, „das ist immer schön und hat schon einen Einfluss auf das Leistungsvermögen.“

In Düsseldorf erwartet die Gelb-Blauen vom Bodensee eine Herkulesaufgabe, denn die Vikings wollen ihre „Heimpremiere mit einem Sieg veredeln“. „Wir haben die Dinge analysiert, die wir nicht gut gemacht haben, und werden versuchen, diese gegen Konstanz abzustellen“, sagt Vikings-Trainer Ceven Klatt, der sich sicher ist, „dass wir gegen die HSG Konstanz wieder unser wahres Gesicht zeigen werden“. Er kann dabei auf einen fast vollständigen Kader zurückgreifen, während die HSG weiter auf Fabian Schlaich und Michael Oehler sowie wahrscheinlich auch auf Maximilian Schwarz verzichten muss.