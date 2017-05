Handball HSG Konstanz sichert sich mit unbändigem Willen den Heimsieg gegen die SG Leutershausen

Die Konstanzer Handballer gewinnen das Abstiegsduell der 2. Bundesliga knapp mit 25:24 und haben nun gute Karten im Kampf um den Klassenerhalt.

Handball, 2. Bundesliga: HSG Konstanz - SG Leutershausen 25:24 (10:12)

Um es frei nach den Worten des Fußball-Philosophen Gary Lineker zu sagen: „Wenn die HSG Konstanz auf die SG Leutershausen trifft, dann schenken sich 14 Spieler 60 Minuten lang nichts, sie bekämpfen sich erbittert auf Augenhöhe – und am Ende begräbt immer eine Jubeltraube Matthias Stocker unter sich.“ Vor einem Jahr erzielte der Konstanzer Rückraumspieler nach Ablauf der Zeit mit einem direkten Freiwurf den 24:23-Siegtreffer im Spitzenspiel der 3. Liga Süd. Jetzt fängt er Sekunden vor dem Abpfiff im Kellerduell der 2. Bundesliga einen Pass der Gäste ab und hält den so wichtigen 25:24-Erfolg fest.

Ganz so spielentscheidend wie vor Jahresfrist ist diese Aktion nicht, dennoch steht Stockers finale Tat für den gesamten Auftritt seiner HSG Konstanz. Es sind noch 20 Sekunden auf der Uhr, als Stocker im Angriff ein Stürmerfoul begeht. Ein wenig Leichtsinn ist dabei, ein wenig Pech. Leutershausen wittert die letzte Chance und setzt zum Gegenzug an, doch Stocker mobilisiert im vorletzten Heimspiel seiner Karriere nochmals alle Kräfte und erkämpft sich sprichwörtlich Ball und Sieg. Dann wird es dunkel, weil der Rest des Teams angerannt kommt und den 29-Jährigen unter sich begräbt. „Wir haben uns alle zusammen zurückgekämpft. Scheißegal, wer’s macht“, sagt Stocker, als er wieder an der frischen Luft ist.

Wobei frisch relativ ist in einer Halle, in der es „gefühlt 50 Grad hat“, wie Stockers Rückraumkollege Paul Kaletsch zu Protokoll gibt. Vor einer beeindruckenden Kulisse von 1400 Zuschauern zeigen beide Mannschaften von Anfang an ein hitziges und umkämpftes Abstiegsduell. Zunächst läuft alles gegen die Konstanzer: Jeder Wurf der SG Leutershausen landet im Kasten von HSG-Keeper Konstantin Poltrum, auf der anderen Seite bringt Alexander Hübe in Hälfte eins die Schützen zur Verzweiflung. Erst als sich ihre Deckung stabilisiert, verkürzen die Hausherren von 6:10 (23.) bis zur Halbzeit auf 10:12.

„Das war ja Wahnsinn, was wir da haben liegen lassen“, sagt der Konstanzer Co-Trainer Tobias Eblen nach dem Triumph in Vertretung seines kranken Bruders Daniel, der auf das Pressegespräch verzichten muss, über den ersten Abschnitt. „Es ist aber schön, dass die Jungs sich da immer selber wieder rausziehen.“ Tatsächlich behalten die Gastgeber trotz der prekären Situation die Nerven. Sie wissen: Bei einer Niederlage rutschen sie auf einen Abstiegsplatz ab – und doch bleiben sie cool. „Das Eine ist die Ruhe“, sagt Stocker, „das Andere der unbändige Wille.“

Angepeitscht von ihren frenetischen Fans braucht die HSG Konstanz im zweiten Abschnitt nur 6:49 Minuten, um SG-Trainer Marc Nagel zur Auszeit zu zwingen. Erst erzielt Christoph Berchtenbreiter den ersten Ausgleich der Partie zum 14:14. Dann entschärft Poltrum einen freien Wurf mit einer Wahnsinnsparade, ehe Kapitän Fabian Schlaich seine HSG beim 15:14 erstmals in Führung wirft (37.). Die Zuschauer auf den Rängen toben. Es geht nun hin und her. In der HSG-Offensive läuft Mathias Riedel heiß. „Wir haben immer an uns geglaubt und uns nicht verrückt machen lassen“, erklärt der 29-Jährige.

Vor den Schlussminuten dieser Partie hätte jeder seriöse Kardiologe seine Risikopatienten gewarnt. Die Gastgeber sind mit 24:22 (57.) vorne, da gleichen die nimmermüden Gäste aus zum 24:24 (58.). Die Lampen flackern immer wieder in der Halle, doch die Lichter der HSG Konstanz, sie gehen nicht aus. Den letzten Treffer zum 25:24 erzielt Kaletsch im, wie er sagt, „anstrengendsten Spiel der Runde“. Da kann der Hesse, der während der Partie ein Eintracht-Trikot unter dem HSG-Hemd trug, auch die Frankfurter Niederlage im DFB-Pokalfinale besser ertragen. „Das war ein klassischer Mannschaftssieg, reine Willenssache“, fügt er hinzu. Wieder einmal haben die Konstanzer dank ihres großen Kämpferherzes ein Spiel gedreht. „Das war schon sehr, sehr geil“, freut sich der andere Hesse, Torhüter Poltrum, bei dem nach der schwachen ersten und der umso stärkeren zweiten Hälfte „ein Riesenbrocken abgefallen ist. Bei uns gibt es den Spruch: Hinne steche die Biene. Mir egal, dass Leutershausen mit vier Toren geführt hat. Am Ende gewinnen wir das Spiel. Alles gut“, sagt er lachend.

Alles gut machen in Sachen Klassenerhalt kann der Aufsteiger vom Bodensee am kommenden Samstag beim designierten Absteiger Neuhausen. „Wir wissen, was wir jetzt für eine Chance haben“, sagt HSG-Spielmacher Tim Jud. „Dreiviertel der Miete“ sei der Erfolg über Leutershausen, so Tobias Eblen. „Das Schöne daran ist: Wir haben es selber in der Hand.“ Oder, um es mit den Worten des Handball-Philosophen Matthias Stocker zu sagen: „Wir werden feiern, das dürfen wir auch, aber ab Dienstag geben wir Vollgas auf Neuhausen. Sonst sind wir einfach dumm.“

HSG: Poltrum, Hanemann (Tor); Schlaich (3), Thomann (3), Riedel (5), Flockerzie, Stocker (8/3), Oehler, Kaletsch (3), Krüger, Gäßler, Jud, Berchtenbreiter (3). – SGL: Hübe, Mangold (Tor); Wetzel, Salger (9), Räpple (1/1), Kupijai (2), Volk, Ruß (2), Bauer (6), Spohn (1), Kubitschek (2), Conrad, Karpstein, Möller (1). – Z: 1400.

"Das war ein riesiger Schritt für uns"

Nach dem wichtigen 25:24-Erfolg der HSG Konstanz gegen Leutershausen gab HSG-Kreisläufer Chris Berchtenbreiter Einblicke in seine Gefühlswelt

Herr Berchtenbreiter, wie haben Sie diese Achterbahn der Gefühle erlebt?

Viel schlimmer geht es eigentlich nicht. Mental ist es sicher nicht von Vorteil, wenn man nicht gut in ein Spiel hineinfindet und erst einmal einem Rückstand hinterherlaufen muss. Heute war aber die Schänzle-Hölle ein riesiger Faktor, deshalb ein ganz, ganz großes Kompliment an die Fans. Diese bemerkenswerte Unterstützung hat uns über 60 Minuten nach vorne getrieben. Das bekommt man trotz Tunnel mit, und man kann sicher ein paar Extraprozentpunkte herausholen, die in einem solchen Spiel entscheiden können.

Und am Ende noch einmal der Schreckmoment, als Matthias Stocker erst den Ball verliert und ihn sich dann aber in allerbester Kämpfermanier direkt wieder zurückerobert.

Natürlich. Es waren noch zehn Sekunden zu spielen, damit lässt sich schon noch etwas anfangen. Deshalb ist uns ein riesiger Stein vom Herzen gefallen, als Matze sich das Ding sofort wieder zurückgeholt hat, weil man weiß, dass es endlich vorbei ist – mit einem positiven Ende für uns zum Glück.

Was ist dann von Ihnen abgefallen, nach dem Druck, der vor diesem ersten Endspiel herrschte?

Die letzten Wochen waren eine Berg- und Talfahrt für uns. Wir haben daheim – das Spiel gegen Hamm einmal außen vor gelassen – stets gut gespielt. Dennoch war natürlich Druck da. Es ist nicht einfach, wenn man beständig seine Punkte holt und trotzdem immer noch unten drinsteht. Gegen Leutershausen war es ein absolutes Matchball-Spiel, wo wir uns für eine gute Saison einfach belohnen wollten. Man muss sagen, dass auch Leutershausen eine überragende Saison spielt, aber am Ende zählen für uns nur die Punkte.

Konstanz 33 Punkte, Leutershausen 30: Wie schätzen Sie die Ausgangslage vor den beiden letzten Spielen ein, und wie groß war der heutige Schritt?

Das war ein riesiger Schritt in Richtung Klassenerhalt. Wir haben gegen einen direkten Konkurrenten gewonnen. Diesen Schub müssen wir jetzt in die nächsten beiden Spiele mitnehmen und reinlegen. Wir müssen in Neuhausen wieder unsere Leistung abrufen und wollen den Sack zumachen. Dann wäre die letzte Woche vor dem Saisonabschluss zumindest ein bisschen entspannter. Ziel ist es, den Deckel so schnell wie möglich draufzumachen.