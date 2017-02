HSG Konstanz mit breiter Brust und Bonuspunkten

Über die vier Punkte am Wochenende für den Aufsteiger vom Bodensee freut sich ganz besonders auch Matthias Stocker, dem die Revanche gegen seinen besten Kumpel gelungen ist

2. Handball-Bundesliga: Paul Kaletsch und Matthias Stocker feiern Arm in Arm auf dem Parkett der Bietigheimer Sporthalle am Viadukt, da ist die Partie noch gar nicht abgepfiffen. Entschieden ist sie freilich schon. Sieben Sekunden stehen auf der Uhr, als der Konstanzer Spielmacher, klug von Tim Jud eingesetzt, den Deckel draufmacht auf die Begegnung beim Tabellenvierten. Stockers Treffer gegen die offene Deckung der Hausherren zum kaum für möglich gehaltenen 29:27-Auswärtserfolg des Aufsteigers ist der Schlusspunkt eines wunderbaren Wochenendes für alle, die es mit der HSG Konstanz halten.

Am Freitagabend hatte die Mannschaft von Trainer Daniel Eblen mit einem 27:23-Sieg gegen den Tabellenzweiten TV Hüttenberg überrascht, dem folgte keine 48 Stunden später der Coup von Bietigheim. „Die letzten Minuten waren wie in Trance“, sagt Stocker am Tag danach und fährt kopfschüttelnd fort: „Das alles ist ziemlich schwer einzuordnen, obwohl ich eine Nacht drüber schlafen konnte.“

Also ein Versuch: Mit breiter Brust tritt der Neuling in Schwaben auf. „Der Sieg gegen Hüttenberg war der Türöffner“, weiß Stocker. Die HSG Konstanz hatte mit zwei Niederlagen in Eisenach (22:26) und Lübbecke (26:37) einen Fehlstart ins Jahr 2017 erlebt – den der Befreiungsschlag am Freitag vergessen macht. „Wir sind mit dem Wissen um die eigene Stärke nach Bietigheim gefahren“, sagt Stocker. „Als es in der Halbzeit nur 15:14 stand, haben wir gemerkt: Die SG ist verwundbar“, erklärt er weiter. Und so gewinnen die Konstanzer eben gleich noch ein Spiel gegen einen Favoriten. „Bei Bietigheim hat das Feuer nicht so gebrannt wie bei uns“, sagt der eingewechselte Torhüter Glatt, der beim Stand von 27:26 mit dem rechten Fuß die Vorentscheidung zugunsten der SG verhindert und seine Mannschaft auf Kurs hält.

Zuvor brillierte erneut sein Kollege Konstantin Poltrum zwischen den HSG-Pfosten. „Er war mehr als die halbe Miete gegen Hüttenberg“, lobt Matthias Stocker den Rückhalt in der Konstanzer Defensive. „Konsti hat so viele freie Bälle gehalten, das hätte sonst trotz der guten Abwehr nicht gereicht. Auch in Bietigheim hat er uns in der Anfangsphase im Spiel gehalten“, so Stocker.

War die Partie gegen Poltrums Jugendverein TV Hüttenberg eine ganz besondere für den Schlussmann, so ist der Sieg in Bietigheim ein nicht alltäglicher für Rückraumspieler Stocker. Schließlich spielt auf der anderen Seite Robin Haller, mit dem Matthias Stocker seit frühester Jugend eng befreundet ist. „Unsere Eltern fahren jedes Jahr gemeinsam in den Urlaub. Wir waren schon als Kinder immer zusammen unterwegs“, sagt Stocker. Daher ist es ihm – nach dem unglücklichen 27:29 im Hinspiel – ein sehr großes Anliegen, den alten Kumpel in die Schranken zu weisen. „Ich habe der Mannschaft das eine oder andere Kaltgetränk versprochen, wenn wir es schaffen“, sagt Stocker lachend. „Umso schöner, dass ich ihm jetzt die nächsten 50 Jahre unter die Nase reiben kann, dass ich das letzte Spiel gewonnen habe.“

Noch einmal werden sich die Freunde nicht mehr auf dem Handballfeld begegnen. Der Konstanzer beendet nach dieser Saison seine aktive Karriere und wechselt auf die Trainerbank der zweiten Mannschaft in der Oberliga. Derzeit ist Stocker nach dem Ende seines BWL-Studiums auf Jobsuche. Erst mal will er aber den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga schaffen. „Wir müssen den Schwung mitnehmen, mit Selbstvertrauen auftreten, aber jegliche Arroganz vermeiden“, warnt der 29-Jährige. „Wenn wir die Spiele am Wochenende verloren hätten, wären es jetzt zwei Punkte bis auf einen Abstiegsplatz. Das waren nur vier Bonuspunkte, wenn wir die Pflichtaufgaben zuhause erfüllen.“

Damit meint Stocker auch die nächste Partie am Schänzle. Mit dem Tabellenzwölften TV Emsdetten, der am Samstag, 20 Uhr, zu Gast ist bei der HSG, „haben wir nach dem schwachen Hinspiel (23:33, d. Red) eine Rechnung offen“, sagt Stocker, der in seiner Laufbahn sechsmal aufgestiegen ist und in jeder Liga von der Bezirksklasse bis zur 2. Bundesliga gespielt hat. In der will er auch sein Trikot an den Nagel hängen. „Der Klassenerhalt wäre das Größte, was ich je erreicht habe. Der Aufstieg war schon groß, aber jetzt hat niemand nur einen Pfifferling auf uns gesetzt. Denen und uns selber wollen wir zeigen, dass wir mithalten können.“ Genau so wie an diesem wunderbaren Wochenende mit den Siegen gegen Hüttenberg und in Bietigheim.

„Das ist mehr als überragend“

Michael Oehler, Anführer in der Abwehr der HSG Konstanz, verrät das Erfolgsrezept des Aufsteigers und versucht die jüngste Leistungsexplosion zu erklären

Michael Oehler, vier Punkte gegen den Zweiten und Dritten – und das innerhalb von nicht einmal 48 Stunden. Sprachlos nach diesen beiden Coups?

Mega! Wir konnten als Außenseiter ohne Druck in diese beiden Partien gehen, aber dass es dann so läuft, ist natürlich mehr als überragend. Nach den zwei Punkten am Freitag gegen Hüttenberg waren wir schon weit über dem Soll und so konnten wir am Sonntag in Bietigheim noch befreiter aufspielen.

Womit haben Sie es geschafft, Bietigheim in eigener Halle zu entzaubern?

Unsere Abwehrarbeit hat mir am Sonntag in der ersten Halbzeit gar nicht so gut gefallen, da haben wir über die erste und zweite Welle viel zu viele einfache Gegentore kassiert. Wir mussten uns im Angriff extrem abmühen, um zum Torerfolg zu kommen. In der zweiten Halbzeit sah das ganz anders aus. Noch wichtiger war, dass wir nie den Glauben an uns verloren haben, obwohl wir fast 57 Minuten einem Rückstand hinterherlaufen mussten.

Woher kommt diese Leistungsexplosion, nachdem die erste Halbzeit in Eisenach völlig in die Hose ging und die HSG in Lübbecke gänzlich ohne Chance war?

Das ist schwer zu sagen. Allerdings sind wir in meinen Augen wieder sehr viel mehr als kompakte Einheit aufgetreten und die Emotionen und der Kampfgeist waren deutlich größer. Wir haben uns gegenseitig extrem gespusht. Wir müssen jetzt unbedingt genau so weitermachen. Jetzt kommt Emsdetten, das ist wieder ein ganz wichtiges Spiel. Dennoch: Unsere Chancen auf den Klassenerhalt sind schon ein bisschen gestiegen.

Apropos Emsdetten. Das Hinspiel endete 23:33. Gibt es nun die Revanche?

Das wird richtig hart, denn ich glaube, Emsdetten liegt uns nicht unbedingt. Das war im Hinspiel schon eine richtige Klatsche, da gibt es einiges wiedergutzumachen. Wir wollen auf jeden Fall den Kampf der letzten Spiele in die Waagschale werfen.