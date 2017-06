Handball HSG Konstanz kann beim TV Neuhausen den Klassenerhalt sichern

Die HSG Konstanz spielt am Samstag beim Tabellenvorletzten und bereits feststehenden Absteiger und kann dort den Zweitliga-Klassenerhalt sichern.

2. Handball-Bundesliga: TV Neuhausen – HSG Konstanz (Samstag, 20 Uhr, Hofbühlhalle). – Inzwischen zehn Monate läuft die aktuelle Saison der 2. Handball-Bundesliga, 36 Spiele inklusive vier Doppelspieltage hat die HSG Konstanz dabei schon absolviert, dafür über 20000 Kilometer zu den Auswärtspartien gemeistert – so viele wie kein anderer Verein in den großen Mannschaftssportarten in Deutschland – und dabei etliche emotionale Höhen und Tiefen erlebt. Am Samstag, 20 Uhr, könnte die Mannschaft sich für die großen Anstrengungen mit einem der größten Erfolge der Vereinsgeschichte belohnen: dem Klassenerhalt und der weiteren Zugehörigkeit zu den besten 38 Mannschaften im Handball-Mutterland Deutschland. Nach dem hochemotionalen 25:24-Sieg gegen Leutershausen fehlt nur noch der allerletzte Schritt zum großen Ziel, die Verwandlung des Matchballs. Ein Sieg und Konstanz ist auch in der kommenden Spielzeit Bundesliga-Standort. Theoretisch könnte auch ohne eigenen Erfolg gefeiert werden, wenn Leutershausen sein Heimspiel gegen Ferndorf verlieren sollte.

Die nächste Aufgabe TV Neuhausen hat es, so HSG-Trainer Daniel Eblen, richtig in sich. Vom 19. Tabellenplatz des als Absteiger feststehenden schwäbischen Nachbarn lässt er sich nicht blenden. Nach sieben Jahren in der Zweiten Liga plus einem Jahr in der 1. Bundesliga endet vor den Toren Metzingens eine sehr erfolgreiche Ära. Dass Neuhausen allerdings über eine Mannschaft verfügt, die das Potenzial für Liga zwei besitzt, wurde immer wieder deutlich, wenn die Verletzungssorgen sich in Grenzen hielten. Nach dem letzten Heimspiel des TV Neuhausen werden gleich acht Spieler verabschiedet. Einer von ihnen ist Rechtsaußen Felix Klingler, der in der neuen Saison das HSG-Trikot überstreifen wird und bislang 114 Mal für seinen aktuellen Verein erfolgreich war. „Ich versuche, das auszublenden. Einfach ist die Situation für mich aber nicht, schließlich kämpft Konstanz noch um den Klassenverbleib“, sagt der 23-Jährige. Die Abgänge unterstreichen dabei das Potenzial des Gegners. Torwart Daniel Rebmann spielt künftig nur noch für EHF-Pokalsieger Frisch Auf Göppingen, Rückraum-Shooter Andreas Bornemann wechselt zum ambitionierten Zweitliga-Aufsteiger HC Rhein-Vikings, Kreisläufer Frederic Stüber zur TSG Friesenheim, und Rückraum-Ass Jona Schoch wird für HBW Balingen-Weilstetten auflaufen.

Dass Neuhausen gegen den südbadischen Rivalen vom Bodensee unbedingt einen versöhnlichen Abschluss feiern möchte, daran lässt der scheidende Interims-Coach Alexander Job keinerlei Zweifel aufkommen. „Wir haben kein Interesse, Konstanz den Klassenerhalt zu schenken“, so der künftige Übungsleiter des Viertligisten SG H2Ku Herrenberg. Daniel Eblen erwartet deshalb einen „heißen Ritt“ in der kleinen, engen Hofbühlhalle. Als umso wichtiger stuft er deshalb die Unterstützung von 100 HSG-Fans ein. Lediglich 170 Kilometer trennen die beiden Spielorte, für Konstanz ist kein Weg kürzer als der nach Neuhausen-Metzingen.

Einstellen muss Eblen seine Mannschaft dabei auf eine sehr unangenehme 3:2:1-Deckung der Gastgeber, gegen die der HSG-Coach – anders als zuletzt – von Anfang an eine gute Effektivität und Geduld im Angriff ebenso wie eine konzentrierte Deckungsarbeit fordert. „Neuhausen hat einen freien Kopf, hat nichts zu verlieren“, sagt der A-Lizenzinhaber und ergänzt, dass man „physisch parat“ sein und die goldene Mitte zwischen Kampf und gutem Handballspiel finden müsse. „Wir sind gezwungen, es über die Mannschaft zu lösen“, lobt Eblen seine junge Equipe. „Jeder für sich und zusammen muss Team­player für eine große Mannschaft sein.“ Am besten schon am Samstag, beim Matchball in Neuhausen.