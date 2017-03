HSG Konstanz kämpft gegen JSG Echaz-Erms um die Bundesliga-Qualifikation

Die A-Jugend der HSG Konstanz empfängt in der Bundesliga am Samstag den Tabellennachbarn JSG Echaz-Erms.

Handball, A-Jugend-Bundesliga: HSG Konstanz – JSG Echaz-Erms (Samstag, 12.30 Uhr, Schänzlehalle). – Plötzlich fehlt der A-Jugend der HSG Konstanz nur noch ein Punkt zu Platz sechs und zur direkten Bundesliga-Qualifikation für die nächste Spielzeit. Sogar zu Rang vier weist der Zweitliga-Nachwuchs vom Bodensee nur noch zwei Zähler Rückstand auf. 14:4 Punkte in der Rückrunde, die zweitbeste Bilanz der Liga, katapultierten die HSG vor den letzten drei Saisonspielen mitten hinein in den harten Kampf um die Bundesliga-Zugehörigkeit für die nächste Runde.

Am Samstag, aufgrund der ursprünglichen Planung für den ersten Superball-Termin schon um 12.30 Uhr, kommt es dabei in der Schänzlehalle zum Duell mit der JSG Echaz-Erms. Obwohl beide Mannschaften als direkte Tabellennachbarn punktgleich sind, könnte die Ausgangssituation kaum unterschiedlicher sein. Während Konstanz in der Rückrunde von Erfolg zu Erfolg eilt, bekommt der Talentschuppen von Zweitligist Neuhausen/Erms und Drittligist Pfullingen immer größere Probleme. In der Hinrunde mit 15:7 Zählern noch mit der viertbesten Ausbeute auf Tuchfühlung zu den Spitzenplätzen, müssen die Schwaben nach 5:9 Zählern in der Rückrunde kleinere Brötchen backen.

Für HSG-Trainer Christian Korb spielt das alles eine untergeordnete Rolle, denn das Potenzial bei Ecahz-Erms ist nach wie vor extrem groß. „Der Rückraum ist sehr kräftig, sehr groß und sorgt immer wieder für einfache Tore“, warnt er eindringlich vor dem nächsten Gegner, bei dem bereits einige Spieler bei den Aktiven zum Einsatz kommen, und insbesondere vor dessen Kreisspiel. Gerade das Hinspiel, als seine junge Mannschaft lange – teils deutlich – führte, in den letzten zehn Minuten aber nur noch einmal traf und eine bittere 24:27-Pille schlucken musste, wecken keine besonders guten Erinnerungen. „Durch ihre Größe und ihre aggressive Defensivarbeit hatten wir damals schon das ein oder andere Fragezeichen zu bewältigen“, erinnert sich Christian Korb an ein starkes Spiel seines Teams, das nicht belohnt wurde: „Echaz-Erms musste sich den Sieg mühsam erkämpfen.“

Einen ähnlich engen, umkämpften Spielverlauf erwartet er auch am Samstag. Korb spricht hier gerne von einem „Halbfinale“, in dem es für beide Talentschmieden um viel geht. „Die Rückrunde läuft besser als erwartet“, zeigt er sich sehr zufrieden mit der Gesamtentwicklung seiner talentierten Schützlinge, doch: „Es war immer höchst brisant, da wir immer Nerven gezeigt haben.“ Bei einem möglicherweise wieder an die Nerven gehenden Endspiel kann er auf alle Spieler zurückgreifen. „Wir sind für den Rest der Runde bereit“, sagt der HSG-Trainer entschlossen. Die Marschroute ist dabei klar: „Zwei Heimsiege und ein Spiel gegen ein Team, welches um die Deutsche Meisterschaft spielt, und eine sehr erfolgreiche Bundesliga-Saison ginge wohl mit der Erfüllung unseres Ziels zu Ende.“ (joa)