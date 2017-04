Handball HSG Konstanz hat alle Trümpfe selbst in der Hand

Das Perspektivteam der HSG Konstanz ist in der entscheidenden Phase im Kampf um den Klassenverbleib in der Baden-Württemberg-Oberliga

Handball, Oberliga Baden-Württemberg: HSG Konstanz II – TSG Söflingen (Sonntag, 15 Uhr, Schänzlehalle). – Drei Spieltage vor Saisonende in der Baden-Württemberg-Oberliga spitzt sich der Kampf um den Relegationsplatz zu. Während Hofweier und Heddesheim nur noch theoretische Chancen auf diese Position haben, liegen Heidelsheim und die HSG Konstanz II gleichauf und werden mit aller Macht darum kämpfen, diesen Tabellenplatz am Saisonende zu belegen. Konstanz hat aufgrund des Spielplans den leichten Vorteil, gegenüber Heidelsheim noch ein Heimspiel mehr bestreiten zu dürfen und auch im direkten Vergleich liegt das Perspektivteam vor Heidelsheim.

Solche Rechenspiele will der Konstanzer Trainer Gabor Soos aber erst gar nicht aufkommen lassen. „Wir stehen nun vor den entscheidenden Saisonspielen, und ich erwarte von meinem Team höchstes Engagement und den Glauben an die eigene Stärke. Wir können nur unsere eigene Leistung beeinflussen. Sollte uns dies gelingen, können und werden wir die Klasse auch halten.“ Mit der TSG Söflingen gastiert am Sonntagnachmittag eine Mannschaft in der Schänzlehalle, für die weder nach oben noch nach unten in der Tabelle große Veränderungen zu erwarten sind. Mit einem ausgeglichenen Punkteverhältnis und Platz acht im Ranking könnte Söflingen mit seinem Trainer Gabor Czako einen entspannten Ausflug an den Bodensee planen. Die TSG Söflingen wird aber sicher an den letzten Auswärtsauftritt in Weinsberg anknüpfen wollen, als mit einer guten Leistung der starke Aufsteiger in dessen Halle deutlich besiegt wurde.

Söflingen wird also alles andere als ein Sparringspartner für das Perspektivteam sein und ohne jeglichen Druck locker und frech in der Schänzlehalle aufspielen können. So muss die HSG Konstanz II am Sonntag im Vorspiel zum Zweitliga-Kracher gegen die Wölfe aus Rimpar von Anfang an mit viel Selbstbewusstsein auftreten, um weitere wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einzufahren. Positiv stimmt das Trainerduo Gabor Soos und Rüdiger Both auch die Tatsache, dass sich die Personalsituation leicht verbessert hat. Zwar fehlen immer noch einige Langzeitverletzte, dafür können sie aufgrund des Saisonabschlusses in der A-Jugendbundesliga auf weitere Spieler zurückgreifen. Das Perspektivteam aus Konstanz steht somit am Wochenende vor einem sehr wichtigen Heimspiel im Saisonfinale, hat aber noch alle Trümpfe für den Oberliga-Verbleib selbst in der Hand. (msc)