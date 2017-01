Regionalsport Bodensee-West HSG Konstanz hält gut mit gegen die Stars aus Göppingen

Erstligist Frisch Auf Göppingen gewinnt das Testspiel gegen Gastgeber HSG Konstanz mit 31:26 (18:11)

Für Alfred Moll und Felix Lachnit ist es ein großer Abend. Die beiden Handball-Landesliga-Schiedsrichter sind heute die Regelhüter im Testspiel der HSG Konstanz. In einem Testspiel der besonderen Art: Der deutsche Erstligist und amtierende Europapokalsieger Frisch Auf Göppingen gibt sich in Konstanz die Ehre. Rekordkulisse? Großes Rahmenprogramm? Fehlanzeige. Nur der obere Rang der Schänzlehalle ist für Zuschauer geöffnet, die Stimmung gediegen, eher gemütlich. Auf dem Spielfeld ergibt sich in weiten Teilen das gleiche Bild, denn die Partie ist in allen Phasen so fair und freundschaftlich, wie ein Testspiel eben sein sollte.

Es ist aber beileibe kein schlechtes Handballspiel, in dem die HSG Konstanz nach sechs Minuten sogar mit 2:1 in Führung gehen kann. Das liegt zum einen daran, dass der Zweitligist ein gutes Spiel abliefert, zum anderen an der etwas reduzierten Besetzung der Göppinger, bei denen Ex-Nationalspieler Lars Kaufmann erst nach 21 Minuten das Feld der Schänzlehalle betritt.

Göppingen spielt stark, die HSG Konstanz hält gut dagegen. Doch durch die individuelle Klasse und spektakuläre Spielzüge der Gäste – bei denen die Göppinger Spieler oftmals eine gefühlte Ewigkeit in der Luft stehen – geht es mit einem 11:18-Rückstand aus Sicht der Gastgeber in die Halbzeit.

Die Konstanzer kommen besser aus der Kabine. Vor allem einer: Maximilian Wolf im Tor der HSG. Eigentlich hinter Konstantin Poltrum, Stefan Hanemann und Patrick Glatt momentan nur Torhüter der zweiten Mannschaft. Doch durch zahlreiche, teils überragende Paraden, zeigt der junge Konstanzer eindrucksvoll seine Klasse. Und diese Paraden werden belohnt, denn nach rund 45 Minuten kommt die HSG auf 19:24 an den Gast aus Göppingen heran. Und zehn Minuten vor Schluss sind es nur noch vier Treffer Unterschied, da Fabian Schleich einen Tempogegenstoß eiskalt verwandelt. Am Ende gewinnt der Gast aus Göppingen jedoch verdient mit 31:26.

Doch eines ist klar: Die Spieler der HSG Konstanz müssen sich auch gegen große Gegner keinesfalls verstecken und können mit breiter Brust in die Rückrunde der 2. Handball-Bundesliga gehen nach der Belastungsprobe durch die Göppinger Profis. Den Spielern von Trainer Daniel Eblen wird die Partie gegen die Frisch-Auf-Stars sicher noch lange in Erinnerung bleiben. Ebenso wie Alfred Moll und Felix Lachnit.