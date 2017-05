Konstanz HSG Konstanz gewinnt wichtige Partie im Abstiegskampf

Was für eine zweite Hälfte: Die Zweitliga-Handballer der HSG Konstanz haben im Abstiegsduell gegen den Mitaufsteiger SG Leutershausen einen ganz wichtigen 25:24 (10:12)-Sieg errungen und haben zwei Spieltage vor Saisonende nun gute Chancen auf den Klassenerhalt.

Die Partien zwischen der HSG Konstanz und der SG Leutershausen sind alles, nur keine Langeweiler. Im vergangenen Jahr duellierten sich die Teams von Bodensee und Bergstraße im Kampf um die Süddeutsche Meisterschaft. Der Ausgang ist bekannt: Die Konstanzer sicherten sich Platz eins in der 3. Liga Süd und stiegen auf. Leutershausen hatte das Glück, dass der Nord-Meister und alle anderen Tabellenzweiten nicht in die 2. Bundesliga wollten – und durfte nachrücken. Fast genau ein Jahr nach dem spannenden Endspiel im Titelrennen ging es nun um den Verbleib in Liga zwei. Wieder bogen beide Teams Kopf an Kopf auf die Zielgerade ein, wieder hatte die HSG Konstanz knapp die Nase vorn – und wieder war die Partie alles andere als ein Langeweiler.

„Das ist ein Spiel auf Augenhöhe, der Druck ist aber auf Konstanzer Seite“, hatte Uli Roth, Sportlicher Leiter der Gäste, vor der Partie gesagt. Allerdings war doch eher seine Mannschaft in der Pflicht, belegte sie mit einem Punkt Rückstand auf die HSG den ersten Abstiegsplatz, mit einem schweren Restprogramm vor der Brust.

Auf die anderen Begegnungen wollte in Konstanz jedoch niemand schauen. Der Heimsieg in der Schänzle-Hölle gegen die in Grün-Schwarz spielenden Roten Teufel wird wohl die halbe Miete im Saisonendspurt sein. Das wussten sie alle bei der HSG: Der Großteil der 1400 Zuschauer, der sein Team als gelbe Wand empfing – und natürlich auch die Spieler, die sehr nervös in die vorletzte Saisonpartie in eigener Halle starteten. Die Gäste machten zwar auch einige Fehler, allerdings wesentlich weniger als die Hausherren, die mehr als fünf Minuten auf ihr erstes Tor warten mussten.

Zunächst lief in der hitzigen Partie alles gegen die Konstanzer: Jeder Wurf der SG Leutershausen landete im Kasten von HSG-Keeper Konstantin Poltrum, auf der anderen Seite machte der überragende Alexander Hübe in Hälfte eins den Unterschied. Reihenweise brachte er die Schützen zur Verzweiflung. Dreimal scheiterten die Gastgeber im ersten Abschnitt von der Siebenmeterlinie, die Nummer 1 der Gäste kam auf zehn Paraden bei nur zehn Gegentreffern.

In den Minuten vor der Pause wurde die Konstanzer Deckung dann stärker. So kamen die Hausherren von 6:10 (23.) bis zur Halbzeit auf 10:12 heran. Die beiden Teams präsentierten den Fans in der heißen Halle puren Abstiegskampf, mit vielen technischen Fehlern und einigen Nickeligkeiten. So schrammten gleich zwei Gästespieler nach harten Fouls an Matthias Stocker am Feldverweis vorbei.

6 Minuten und 49 Sekunden brauchte die HSG Konstanz im zweiten Abschnitt, um SG-Trainer Marc Nagel zur ersten Auszeit zu zwingen. Erst erzielte Christoph Berchtenbreiter den ersten Ausgleich der Partie zum 14:14. Dann entschärfte Poltrum einen freien Wurf mit einer Wahnsinnsparade, ehe Kapitän Fabian Schlaich seine HSG beim 15:14 erstmals in Führung warf. Die Zuschauer auf den Rängen tobten.

Es ging nun hin und her. In der HSG-Offensive lief Matthias Riedel heiß. Konstanz führte 19:17 (43.), sechs Minuten später waren wieder die Gäste aus Nordbaden vorn (20:21). Die Mannschaft von Trainer Daniel Eblen benötigte nach der Pause nur 16 Minuten für zehn Tore. So oft hatte sie im gesamten ersten Abschnitt getroffen. Alles vergessen. Die Stimmung auf dem Parkett und den Rängen wurde immer aufgeladener. Spieler und Fans schenkten sich nichts.

Vor den Schlussminuten dieser Partie hätte jeder seriöse Kardiologe seine Risikopatienten gewarnt. Die Gastgeber waren scheinbar sicher mit 24:22 vorne, da glichen die nimmermüden Gäste aus zum 24:24. Die Lampen flackerten immer wieder in der Halle, doch die Lichter der HSG Konstanz, sie gingen nicht aus. In der entscheidenden Phase machte jetzt Poltrum den Unterschied. Und Stocker, der zweimal per Siebenmeter erfolgreich war.

Sekunden vor Schluss wurde ihm auch noch ein Stürmerfoul abgepfiffen, doch er fing den letzten Pass der SGL ab. Dann war nur noch Jubel – so laut bebten die Ränge am Schänzle wohl noch nie. Auf dem Feld begrub eine Jubeltraube den Kämpfer Stocker – wie im vergangenen Jahr, als er nach Abpfiff den Heimsieg mit einem direkten Freiwurf gesichert hatte. „Jetzt kommen die entscheidenden Spiele. Nun zeigt sich, wer die besseren Nerven hat“, hatte Uli Roth gesagt. An diesem Abend hatten sie die Konstanzer.

HSG Konstanz: Poltrum, Hanemann (Tor); Schlaich (3), Thomann (3), Riedel (5), Flockerzie, Stocker (8/3), Oehler, Kaletsch (3), Krüger, Gäßler, Jud, Berchtenbreiter (3). – SG Leutershausen: Hübe, Mangold (Tor); Wetzel, Salger (10), Räpple (1/1), Kupijai (3), Volk, Ruß (2), Bauer (5), Spohn (1), Kubitschek, Conrad, Karpstein, Möller (2). – Z: 1400.