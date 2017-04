Handball HSG Konstanz gewinnt heißen Krimi mit eiskaltem Finale

Die Zweitliga-Handballer der HSG Konstanz schlagen den Wilhelmshavener HV nach einer dramatischen Schlussphase mit 34:33 (18:17) und sichern sich einen wichtigen Erfolg gegen einen direkten Konkurrenten

Handball, 2. Bundesliga

HSG Konstanz

Wilhelmshavener HV

34:33 (18:17)

Gregor Thomann ist der Mann mit den Nerven aus Stahl bei der HSG Konstanz. 41 Sekunden sind noch zu spielen in der Partie gegen den Wilhelmshavener HV. Die 1150 Zuschauer hält längst nichts mehr auf ihren Sitzen. Zu packend waren die 59 Minuten und 19 Sekunden zuvor. Der Aufsteiger vom Bodensee und der frühere Erstligist von der Nordsee zeigen einen harten Kampf, ein Offensivspektakel mit je 33 Treffern bis dahin. Thomann steht also an der Linie – und bleibt wie bei seinen drei Strafwürfen zuvor eiskalt. 34:33. Die Gäste versuchen es wenig später bei ihrem letzten Angriff mit einem Kempa-Trick. Und scheitern. Die HSG Konstanz gewinnt und feiert ihren siebten Heimsieg. „Unfassbar, der Typ an der Linie“, sagt Mathias Riedel, mit elf Toren zweitbester HSG-Schütze, über Thomann, der einen Treffer mehr erzielt hat.

Die beiden Punkte gegen den direkten Konkurrenten tun den Konstanzern doppelt gut. Zum einen wollte die HSG Wiedergutmachung betreiben nach der deutlichen 28:35-Niederlage in Saarlouis, zudem war die Mannschaft von Daniel Eblen den Abstiegsrängen gefährlich nahe gekommen. „Es ist so eng in der Zweiten Liga. Da geht es eben Spitz auf Knopf“, sagt der Konstanzer Trainer. Noch immer trennen den Tabellenneunten nur fünf Zähler vom ersten Abstiegsplatz. Die Konstanzer haben nun einen Sprung auf Position elf gemacht. „Die Tabelle interessiert mich aber recht wenig, die ist in dieser Liga wenig aussagekräftig“, sagt Rückraumspieler Paul Kaletsch über die große Dichte an guten Teams im hinteren Ligamittelfeld.

So liefern sich auch die vor Anpfiff punktgleichen Mannschaften aus Niedersachsen und Südbaden ein packendes Duell. „Es war ein intensives und enges Spiel“, erklärt Daniel Eblen, dessen Team sich früh absetzt. Wie in den vergangenen Spielen versuchen die jungen Konstanzer von Beginn an, ihre etwas betagteren Gegner zu überrennen. Mit Erfolg: Mit hohem Tempo zieht die HSG auf 5:2 (7.) davon, während sich die Gäste immer wieder viel Zeit lassen bei ihren Angriffsbemühungen.

Die Konstanzer Deckung steht zu diesem Zeitpunkt noch sicher und zwingt die Gegner ein ums andere Mal zu Fehlpässen (10:5/14.). Dass es bis zur Pause dann doch noch einmal spannend wird, dafür sorgen die beiden Unparteiischen – zumindest aus Sicht des Publikums. Die Halle tobt schon früh, als Wilhelmshaven bei drei Angriffen in Serie per Siebenmeter verkürzen darf, ehe sich die Gastgeber in den letzten Minuten der ersten Hälfte durch einige technische Fehler selbst in Bedrängnis bringen. So schrumpft der Vorsprung von 17:13 (25.) auf 18:17, ehe Spieler und Schiedsrichter von „Schieber, Schieber“-Rufen begleitet in die Kabine gehen. „Wir haben ein paar dumme Fehler gemacht, die wahrscheinlich der Intensität geschuldet waren“, sagt Trainer Eblen selbstkritisch über das Ende von Abschnitt eins.

Auch nach der Pause wechseln sich Licht und Schatten ab bei den Konstanzern. Drei blitzsaubere Treffer von Riedel – und es steht 21:19. Zwei haarsträubende Fehlpässe später dann 22:22 (38.). Die Nerven flattern bei den Gastgebern, Kraft und Konzentration schwinden. Nach Thomanns Tor zum 26:23 (44.) geht wieder ein HSG-Pass auf Höhe der Mittellinie ins Seitenaus. Die Gäste bestrafen die Fehler gnadenlos. So halten sie die Spannung hoch und die Partie offen (27:27/52.). In den Schlussminuten spielt sich wieder ein wahrer Krimi ab am Schänzle. Beide Teams haben keine Zeit zum Durchschnaufen, fast jeder Wurf landet im Netz. „Wir und der Gegner sind zu einfach zu Toren gekommen“, ärgert sich Paul Kaletsch, der sich trotzdem freuen kann: „Man muss im entscheidenden Moment da sein, das haben wir geschafft. Vielleicht musste das ja mal kommen, dass wir in einem knappen Spiel am Ende den Bock umstoßen“, sagt er.

Auch sein Trainer weiß: „Das hätte in die und in die Richtung gehen können. Wir hatten ein bisschen Glück am Ende“, sagt Daniel Eblen, der Mathias Riedel ein „Riesenspiel“ bescheinigt und im gleichen Atemzug die gesamte Mannschaft lobt: „Kompliment. Das war ein ganz anderer Auftritt als in Saarlouis. Das Glück muss man sich auch erarbeiten.“

Und als die beiden Punkte längst auf dem Konto sind, spricht Riedel schon wieder mit einem Augenzwinkern über die Fehler seines Teams. „Unglaublich, dass wir mal 34 Tore machen. Das wäre echt gut fürs Torverhältnis gewesen. Blöd ist nur, dass wir auch 33 kriegen“, sagt Riedel. Er ist mit vier Toren in den letzten Minuten ein entscheidender Faktor bei der heißblütigen HSG, weiß aber, bei er sich auch für das perfekte Happend bedanken kann – bei Gregor Thomann, dem unfassbaren und eiskalten Typen an der Linie.

HSG Konstanz: Poltrum, Glatt (Tor); Schlaich (1), Thomann (12/4), Riedel (11), Stocker (4), Oehler, Kaletsch (4), Gässler, Jud (1), Wendel, Berchtenbreiter (1); Wilhelmshavener HV: Bokesch, Weiner, Lüpke (Tor); Maas, Kalafut (1), Smits (9/5), Postel (1), Vorontsov (5), S. Köhler (3), Mertens (8), J. Köhler, Schweigart, Kozul, Schwolow (6). – Z: 1150.

Video-Interview mit Matthias Stocker: