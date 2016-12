HSG Konstanz HSG Konstanz gewinnt Weihnachtskrimi gegen TV 1893 Neuhausen

Starker Auftakt, große Nervenstärke am Ende: Die HSG Konstanz hat das südbadisch-schwäbische Weihnachtskräftemessen gegen den TV 1893 Neuhausen mit 27:24 (14:10) gewonnen. Die Entscheidung fiel in den letzten 20 Sekunden mit zwei Konstanzer Toren.

Weihnachten? Fest der Besinnlichkeit? Friede, Freude, Selbstgebackenes? Nicht mehr am Montagabend. Nach vermutlich anstrengenden Festtagen wollen 1600 Zuschauer nichts anders als Abwechslung und spannenden Sport. Und jeder, der in die Schänzlehalle gekommen ist, hat jetzt allen anderen etwas zu erzählen. Nach einem an Dramatik kaum zu überbietenden Spiel siegte die HSG Konstanz gegen den TV 1893 Neuhausen mit 27:24 (14:10) und geht nun mit der tollen Ausbeute von 18:18 Punkten in die Winterpause.Das Spiel beginnt mit einem Konstanzer Missverständnis im Angriff und einem gelungenen Tempogegenstoß der Gäste durch Felix Klingler. Ein schlechtes Zeichen? Mitnichten. Die HSG-Spieler finden schnell zu einer guten Linie, übernehmen beim 2:1 die Führung, die sie nie mehr abgeben sollten. Mit konzentrierter Deckungsarbeit nehmen die Südbadener den Schwaben die Butter vom Brot, von dem, was durchkommt, werden gleich acht Würfe zur Beute des starken Torhüters Konstantin Poltrum. Zur Halbzeit heißt es 14:10 für die HSG.Der Mann der ersten Hälfte war zweifelsfrei Gregor Thomann. Der beste Torschütze der HSG Konstanz warf acht der 14 Treffer – und davon gleich sieben vom Siebenmeterpunkt. Hoch, flach, durch die Beine des Torwarts, sieben Treffer bei sieben Versuchen: Das zeugt von Klasse und Nervenstärke. Aber wie sagt Thomann doch: „Es ist keine Last, sondern macht Spaß, vor einer solchen Kulisse Siebenmeter zu werfen.“Auch der zweite Durchgang beginnt mit einem Treffer für Neuhausen durch Klingler. Aufholjagd? Mitnichten. Wieder kontert die HSG und erhöht bis zur 36. Minute durch Matthias Riedel, Paul Kaletsch, Simon Flockerzie und abermals Kaletsch auf 18:12. Neuhausen versucht es nun mit einer offensiven Deckung. Das zeigt Wirkung, die Gäste kommen auf 18:15 heran.Jetzt die Aufholjagd? Nein, die Konstanzer geben zweimal die Antwort durch Flockerzie, 20:15. Dann die 41. Minute: Riedel erhält nach einem Foul zum Entsetzen der Konstanzer Zuschauer die Rote Karte – ein Schock und eine Schwächung des HSG-Abwehrverbunds, denn vor allem Riedel war es bis dahin zu verdanken gewesen, dass der drittbeste Feldtorschütze der 2. Liga, Andreas Bornemann, zu keinem einzigen Treffer gekommen war. Wenig später ist es genau dieser Bornemann, der Neuhausen auf zwei Tore (21:19) heranbringt.Jetzt ist die Schänzlehalle endgültig ein Tollhaus. Der TV Neuhausen wittert seine Chance, doch es fällt nicht das Anschlusstor, sondern der achte Siebenmetertreffer von Gregor Thomann. Und da der Linkshänder es auch von der Seite aus kann, hat die HSG beim 23:19 wieder einen Vier-Tore-Vorsprung. Noch elf Minuten, 23:20, alles oder nichts für die Schwaben und anderthalb Minuten später tatsächlich der Anschluss (23:22).Nichts für schwache Nerven mal wieder. 24:22, 24:23, 25:23, noch fünf Minuten, im Handball eine Ewigkeit. 25:24, Block gegen Bornemann, doch 40 Sekunden vor Schluss ist Jona Schoch frei durch, das kann, das muss der Ausgleich sein – er ist es aber nicht, weil Patrick Glatt sein Bein an den Ball bringt. Was für eine Szene für Glatt, der zehn Minuten vor Schluss für den verletzten Poltrum aufs Feld gekommen war.Neuhausen agiert danach mit offener Manndeckung, doch vergebens. Paul Kaletsch macht das 26:24 und als kurz darauf Glatt noch einen Wurf pariert, wirft er den Ball auch gleich noch ins leere Tor der Gäste. 27:24, aus, Schluss. Wo ist das Sauerstoffzelt?Poltrum, Glatt (1/Tor) – Schlaich (1), Thomann (10/8), Riedel (2), Flockerzie (3), Stocker, Oehler, Kaletsch (6), Krüger, Gäßler, Jud (2), Berchtenbreiter (2), Schweda, Maier-Hasselmann.Hölzl, Rebmann (Tor) – Stüber (1), Sokicic, Wahl (3), D. Reusch (2), Schoch (2), Klingler (5), Michallik (8/7), Witte, Stahl, J. Reusch (2), Bornemann (2). – Zuschauer: 1600.