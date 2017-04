Handball HSG Konstanz gelingt auch im dritten Versuch kein Sieg beim EHV Aue

Der Aufsteiger vom Bodensee verliert in der 2. Handball-Bundesliga mit 25:33 im Erzgebirge. Die Gäste leisten sich dabei viel zu viele technische Fehler und vergeben etliche Großchancen.

Auch im dritten Aufeinandertreffen der Saison mit dem EHV Aue blieb die HSG Konstanz sieglos. Zum zweiten Mal nach dem DHB-Pokalspiel im August mussten sich die Bodensee-Handballer dabei deutlich im Erzgebirge geschlagen geben. Letztlich waren zahlreiche technische Fehler und vergebene Großchancen in Halbzeit eins (19:11) eine zu große Hypothek für einen ausgeglicheneren zweiten Durchgang, sodass Konstanz mit einer 25:33-Niederlage im Gepäck die 550 Kilometer lange Heimreise antreten musste.

Auch Duell Nummer drei der Tabellennachbarn startete mit viel Tempo. Mit einer 5:1-Abwehr versuchten die Gastgeber, die HSG von Anfang an zu Fehlern zu zwingen. In den ersten Minuten durchaus mit Erfolg. So schnappte sich Bengt Bornhorn einen Abpraller nach einer Parade von Konstantin Poltrum und brachte den EHV mit 3:1 in Führung. Zwar kam zweimal Mathias Riedel zum Abschluss und glich zum 3:3 aus (5.), doch danach agierte Konstanz wenig glücklich und hatte auch noch Pech. Erst scheiterte Gregor Thomann beim Siebenmeter am Pfosten, wenig später erging es Paul Kaletsch nicht besser: Der zweite Strafwurf klatschte erneut an das Aluminium.

Aue nutzte die Fehler der Konstanzer hingegen eiskalt aus. Wieder Bornhorn erzielte bald das 7:4 (8.), ehe nach dem 10:7 und einer Auszeit von Daniel Eblen (19.) alles entgegen den Vorstellungen des HSG-Coaches lief. Konstanz unterliefen weiter enorm viele technische Fehler, ließ zahlreiche Großchancen aus und musste den Unzulänglichkeiten im Offensivspiel gegen einen konzentriert und abgeklärt agierenden Hausherr Tribut zollen und diesen bis auf 14:7 ziehen lassen. Zur Pause lag die HSG schon mit 11:19 zurück.

Die zweite Hälfte begann hingegen vielversprechend. Fabian Schlaich und Gregor Thomann vollendeten jeweils mustergültig einen Gegenstoß zum 13:19, dann jedoch war das Pech zurück auf Konstanzer Seite, als Tim Jud erneut am Aluminium scheiterte. Grund zur Freude gab es nach 36 Minuten, als neun Monate Leidenszeit für Junioren-Nationaltorwart Stefan Hanemann endeten. Und wie: Direkt im zweiten Angriff fing er den Ball und leitete mit einem millimetergenauen Pass den Konter für Schlaich ein – 22:15. Nicht nur der lange verletzte Keeper brachte nun etwas frischen Schwung, auch Michael Oehler entlastete Chris Berchtenbreiter am Kreis und traf – von der Linie und aus dem Rückraum.

Bis auf sechs Tore konnte Konstanz immer wieder verkürzen, am Ende erhöhten die Sachsen allerdings auf neun Treffer (28:19/52.), und die 1500 Zuschauer zelebrierten im Gefühl des sicheren Sieges längst die Welle. Aue verzückte hier noch mit einem herrlichen Dreher von Gregor Remke, die HSG durch einen von Paul Kaletsch abgeschlossenen Kempa-Trick zum 25:33-Endstand. „Das waren viel zu viele technische Fehler in der ersten Halbzeit“, ärgerte sich Daniel Eblen, „da hat uns die Entschlossenheit gefehlt. Aue hat schnell gespielt und uns die Gegenstöße eingeschenkt. In der zweiten Halbzeit haben wir das besser hinbekommen und weniger Fehler gemacht, sind in der Abwehr besser gestanden. Wir haben uns geschworen, uns nicht abschlachten zu lassen, zumindest das ist gelungen. Die zweite Hälfte war okay.“ Groß war hingegen die Freude über das sehr gelungene Comeback von Stefan Hanemann mit fünf Paraden und 31 Prozent Abwehrquote. Der HSG-Coach: „Das war echt gut.“

EHV Aue: Wetzel (1), Töpfer (Tor); Schäfer, Roch (3), Bornhorn (2), Mägi (4), Sigtryggsson (5), Faith (5), Jungemann (1), Gunarsson (1), Remke (3), Runarsson (7/2), Paraschiv (1), Pechstein; HSG Konstanz: Poltrum, Hanemann (Tor); Schlaich (3), Thomann (7/1), Riedel (5), Stocker (2), Oehler (2), Kaletsch (4), Gäßler(1), Jud (1), Berchtenbreiter. – Z: 1500.