HSG Konstanz geht ohne Druck ins Duell mit der Profitruppe aus Eisenach

Die HSG Konstanz sieht sich in der 2. Handball-Bundesliga am Samstag als Außenseiter in der Partie beim Erstliga-Absteiger ThSV Eisenach.

Handball, 2. Bundesliga: ThSV Eisenach – HSG Konstanz (Samstag, 19.30 Uhr, Werner-Aßmann-Halle). – Die Werner-Aßmann-Halle Eisenach ist eine der Kult-Handballstätten Deutschlands. Zwar mittlerweile etwas in die Jahre gekommen und vor der Ablösung durch eine geplante neue Halle in der thüringischen 42000-Einwohner-Stadt, aber, so HSG-Trainer Daniel Eblen, „immer für eine ganz besondere Atmosphäre“ gut. Vor dem ersten Aufeinandertreffen überhaupt zwischen dem gastgebenden ThSV Eisenach und der HSG Konstanz am Samstag, 19.30 Uhr, war die Vorfreude riesengroß.

Seit Dienstag, als die Nachricht vom schweren Verkehrsunfall des ThSV-Spielmachers Marcel Schliedermann bekannt wurde, der sich schwerste Verletzungen zuzog, aber die Intensivstation bereits verlassen konnte, ist die Freude auf das Gastspiel beim ehemaligen DDR-Meister deutlich getrübt. „Eine ganz schlimme Geschichte“, sagt Eblen, „wir wünschen Marcel natürlich das Allerbeste und hoffen, er wird ebenso wie seine Beifahrerin schnell wieder gesund. Da sieht man wieder einmal, wie schnell die sportlichen Ergebnisse in den Hintergrund rücken.“ Trotzdem bleibt die Vorfreude auf ein ganz besonderes Spiel an ganz besonderer Spielstätte gegen einen traditionsreichen und erfolgreichen Gastgeber, der 31 Jahre in der höchsten Spielklasse der DDR sowie zehn Jahre in der 1. und 15 Jahre in der 2. Bundesliga spielte. In der vergangenen Saison verpasste Eisenach als Tabellen-16. nur knapp den Klassenerhalt in der ersten Liga.

Die HSG Konstanz wird sich erneut schon am Freitagmorgen auf die knapp 530 Kilometer lange Fahrt nach Weimar begeben und dort Quartier in einem Hotel beziehen. Am Samstag geht es weiter nach Eisenach, wo die Konstanzer in der Werner-Aßmann-Halle dann vor wohl noch mehr als den ohnehin schon beachtlichen knapp 1800 Fans im Schnitt antreten. Nur nach Lübeck pilgern derzeit noch mehr Zuschauer zu Zweitliga-Handballspielen – und nur Tabellenführer TuS N-Lübbecke konnte in Eisenach bisher bestehen, alle anderen Teams gingen leer aus.

„Wir dürfen gegen eine reine Profimannschaft antreten. Alleine das ist etwas Besonderes“, streicht Daniel Eblen heraus. „Wenn es gegen solche Teams dann aber doch wie vorbereitet und vorgenommen klappt oder man den Profis sogar ein Schnippchen schlagen kann, ist das speziell. Wir haben aber null Druck.“ Druck kann beim derzeit auf Rang elf stehenden Aufsteiger, nur zwei Zähler von den Ostdeutschen entfernt, schon alleine deshalb nicht aufkommen, weil die Trainingsarbeit zuletzt durch viele Verletzungen und Infekte sehr schwierig war. So fehlen Simon Flockerzie und Matthias Stocker am Samstag aus beruflichen Gründen, wegen einer Schulterblessur fällt Christoph Berchtenbreiter aus. Weil auch Manuel Both nach einer Daumen-Operation nicht zur Verfügung steht, ist Marius Oßwald aus der zweiten Mannschaft der einzige Kreisläufer im HSG-Tross. Immerhin ist Torwart Konstantin Poltrum nach einem gegen Neuhausen erlittenen Muskelbündelriss gerade rechtzeitig zur ersten Begegnung nach der WM-Pause wieder einsatzbereit.

Obwohl der Erstliga-Absteiger nach einem größeren Umbruch langsam in Schwung kommt und trotz der geballten individuellen Klasse verweist der HSG-Trainer auf die kleine Außenseiterchance: „Wir fahren mit Selbstvertrauen dorthin, wissen was für ein Team und was für eine Halle auf uns zukommt und müssen dann einfach wieder frech sein und dagegenhalten. Das A und das O ist dabei die Abwehrarbeit.“ Eblen warnt vor dem hohen Tempo im Spiel der Thüringer und lobt die Handschrift des neuen Trainers Christoph Jauernik. „Das ist eine richtig starke Mannschaft, dazu eine Heim-Macht.“

Fast könnte es den Konstanzern angesichts der „Hammer-Wochen“, wie der HSG-Coach das Auftaktprogramm in die restlichen 20 Spiele bezeichnet, etwas mulmig werden, doch Trainer und Mannschaft wissen die Stärke der Kontrahenten einzuordnen und verweisen auf eine mögliche Geduldsprobe, die sie erwartet. In der Hinrunde war es den Konstanzern gegen die Großen der Liga fast immer gelungen, lange auf Augenhöhe zu agieren und sogar für die eine oder andere Überraschung zu sorgen. Dazu passend schließt Daniel Eblen seine Ausführungen mit einem schelmischen Grinsen und den Worten: „Die Rolle des Außenseiters ist uns immer ganz gut gelegen.“