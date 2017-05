Handball HSG Konstanz geht nächsten Schritt in Richtung A-Jugend-Bundesliga

Die A-Jugend-Handballer der HSG Konstanz bestreiten am Samstag in Meißenheim den zweiten Teil der Bundesliga-Vor-Qualifikation.

Handball, Qualifikation zur A-Jugend-Bundesliga: Nach einem Kantersieg und einer knappen Niederlage am ersten Turniertag beendet die A-Jugend der HSG Konstanz am Samstag in Meißenheim die Vor-Qualifikation zur Bundesliga auf südbadischer Ebene. Das Ziel von Trainer Thomas Zilm gegen Schutterwald (12 Uhr) und Köndringen-Teningen (15 Uhr): „Wir wollen gegen beide Teams erfolgreich sein.“ Denn während sich die C1-Jugend der HSG als Meister der Südbadenliga Süd bereits für eine weitere Spielzeit in der höchsten Spielklasse qualifiziert hat, müssen die B1- und A1-Jugend des Zweitligisten sich auf dem Weg zurück in die jeweilige Eliteklasse beweisen.

Während die B-Jugend am Sonntag in Bühl gegen Köndringen-Teningen, Kappelwindeck/Steinbach und Freiburg-Zähringen um ein Ticket zur Oberliga Baden-Württemberg kämpft, geht es für die A-Jugend um eine möglichst gute Ausgangsposition für die am 20. und 21. Mai stattfindende erste Qualifikationsrunde mit Vergabe der ersten Bundesliga-Startplätze. Für diese Runde sichert sich der Sieger der Vor-Qualifikation das Heimrecht, der Zweit- bis Viertplatzierte bekommt eine Wertigkeitsziffer zugeordnet, die bei der Auslosung für die nächste Runde leichtere oder schwerere Gegner bedingt.

Deshalb fordert Zilm nach einer weiteren Vorbereitungswoche, die seiner neu formierten Mannschaft gut tat, zwei Siege. Zwar rechnet er nicht damit, dass sich Topfavorit Meißenheim nach dem knappen Erfolg vor Wochenfrist gegen die HSG das Heimrecht noch nehmen lässt, doch die Ausgangsposition für die nächste Runde soll bestmöglich sein. Sein Kollege Christian Korb warnt vor den Gegnern, gibt sich aber nach einem 50:6-Testspielsieg gegen Radolfzell zuversichtlich. „Das Ergebnis war völlig egal. Für uns war es gut, noch einmal die Spielsituation für unser neues Team zu haben.“

Die beiden Konstanzer B-Lizenzinhaber möchten langsam die erste Formation entwickeln, obwohl, so Zilm, noch einige Positionen vakant sind. „Bislang war die Zeit einfach zu kurz, um uns einzuspielen und die besten Lösungen zu finden“, erklärt Zilm. Am Samstag sitzt ein prominenter Name auf der Trainerbank des Gegners: Martin Heuberger. Der ehemalige deutsche Nationaltrainer hat nach dem Ende seiner Profi-Trainerlaufbahn mit der A-Jugend seines Heimatvereins TuS Schutterwald erstmals wieder eine Aufgabe als Übungsleiter übernommen und möchte seine Schützlinge in die Beletage des deutschen Nachwuchshandballs führen.

12.00 Uhr gegen TuS Schutterwald, 15.00 Uhr gegen SG Köndringen-Teningen