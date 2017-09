Handball HSG Konstanz freut sich auf die Eliteklasse

Das Konstanzer A-Jugend-Team startet in seine sechste Bundesligasaison. Trainer Christian Korb sieht seine Mannschaft gut gerüstet

Handball, A-Jugend-Bundesliga: Am Sonntag, 15 Uhr, startet die A-Jugend der HSG Konstanz in der Schänzle-Sporthalle zum sechsten Mal in eine Saison in der Eliteklasse. „Die Bundesliga ist immer eine Herausforderung“, sagt Christian Korb und freut sich mit seinem Trainerkollegen Thomas Zilm auf die neue Spielzeit mit seinem talentierten Team, das die Qualifikationsmühen im Sommer mit elf Siegen in 13 Spielen mit Bravour gemeistert hat.

Als gut bezeichnet Korb die Vorbereitung nach einer „optimalen“ Qualifikation. Neben Trainingsspielen beim HBW Balingen-Weilstetten und einem dritten Platz bei einem Turnier in Esslingen konnten die HSG-Talente ihre gute Form auch bei einem Turniersieg im Hegau mit Siegen gegen die JSG Hegau (25:17), die Eidgenossen aus Aargau (33:12) und den Schweizer Jugend-Vizemeister Pfadi Winterthur (21:20) unter Beweis stellen. „Dabei haben wir immer das Problem, leistungsstarke Gegner in der Region zu finden“, erklärt der HSG-Coach, „deshalb haben wir weniger Spiele absolviert. Doch wir hatten durch die lange Quali viel Wettkampf.“

Schon dort wurden die HSG-B-Jugendlichen Felix Fehrenbach (Rechtsaußen), Julian Küchler (Rückraum) sowie Niklas und Hendrik Duffner (Rückraum/Kreis) gut in das Team integriert. Dazu kamen die Neuzugänge Sven Köster (Torwart), die Rückraumspieler Hendrik Dahm und Hannes Schlegel (alle HSG Mimmenhausen/Mühlhofen), Lars Michelberger (Rückraum, TV Pfullendorf), Niclas Mild (Rückraum, SG Köndringen-Teningen), Joel Schamberger (Kreis, HC DJK Konstanz) sowie Julian Kirschmann (Rechtsaußen, JSG Hegau).

Eine dicht beieinander liegende Südstaffel erwartet der B-Lizenzinhaber Korb auch dieses Mal. „Es wird eine schwere Runde, das Leistungsniveau ist sehr dicht.“ Vorteile sieht er bei seiner Mannschaft in den gesammelten Erfahrungen in der letzten Saison. „Wir werden dieses Mal wesentlich früher eingespielt sein als vergangenes Jahr.“ Damals konnten nach lediglich sechs Punkten zu Beginn starke 15 in der Rückrunde verbucht werden – vierbeste Bilanz der Liga. „Trotzdem müssen wir weiter am Umschaltspiel, der Abwehr und der Cleverness feilen“, unterstreicht Korb und sieht das Auftaktprogramm mit drei Heimspielen in Folge nach den negativen Erlebnissen der letzten Jahre nun wesentlich positiver.

Schon der erste Gegner am Sonntag, 15 Uhr, stellt beim Ziel, unter die ersten Sechs zu kommen, jedoch eine große Hürde dar. Der SV 64 Zweibrücken zählte in den letzten Jahren immer zu den Topteams und möchte auch dieses Jahr wieder um die ersten beiden Plätze und die damit verbundene Teilnahme am Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft mitspielen. Als rustikal, aggressiv und mit gutem Laufspiel agierend charakterisiert Christian Korb das Team von Tony Hennersdorf und Weltmeister Christian Schwarzer.

„Es ist alles eng in dieser Liga, doch wir befinden uns in einer positiven Entwicklung, haben Selbstvertrauen getankt, viel dazugelernt und die Jungs bringen einen riesigen Ehrgeiz mit, sich unbedingt verbessern zu wollen“, benennt Korb das, was seine Mannschaft ausmacht, „wir sind ein starkes Wettkampfteam, dass, auch wenn es eng wird, den Kopf oben behält.“

Der Spielplan

10.09.17, 15 Uhr: HSG Konstanz – SV 64 Zweibrücken

17.09.17, 15 Uhr: HSG – Bietigheim

23.09.17, 14 Uhr: HSG – Wolfschlugen

01.10.17, 15 Uhr: R-N Löwen – HSG

07.10.17, 20 Uhr: HSG – Ostfildern

14.10.17, 15.30 Uhr: Günzburg – HSG

21.10.17, 15 Uhr: HSG – Pforzheim

28.10.17, 15.30 Uhr: Göppingen – HSG

05.11.17, 16 Uhr: Balingen-W. – HSG

12.11.17, 17 Uhr: Bittenfeld – HSG

18.11.17, 15 Uhr: HSG – JSGEchaz-Erms

26.11.17, 13 Uhr: Zweibrücken – HSG

09.12.17, 14 Uhr: Bietigheim – HSG

21.01.18, 15 Uhr: Wolfschlugen – HSG

28.01.18, 15 Uhr: HSG – R-N Löwen

04.02.18, 15 Uhr: Ostfildern – HSG

10.02.18, 17 Uhr: HSG – Günzburg

25.02.18, 16 Uhr: Pforzheim/Eut. – HSG

03.03.18, 15 Uhr: HSG – Göppingen

09.03.18, 20.30 Uhr: HSG – Balingen-W.

17.03.18, 15 Uhr: HSG – Bittenfeld

25.03.18, 15 Uhr: Echaz-Erms – HSG