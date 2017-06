Handball HSG Konstanz freut sich auf Erstligisten im DHB-Pokal

Der Handball-Zweitligist HSG Konstanz tritt in der ersten Runde des DHB-Pokals am 19. August gegen die HSG Wetzlar an. Die Partie wird vermutlich in Teningen ausgetragen

Handball, DHB-Pokal: Das erste Pflichtspiel in der neuen Saison wird ein ganz großes für die HSG Konstanz und vor allem für Junioren-Nationaltorwart Stefan Hanemann. In der ersten Runde des DHB-Pokals treten die Konstanzer am 19. August gegen den Erstligisten HSG Wetzlar an – den Jugendverein von Hanemann. Die zweite Partie des Viererturnieres bestreiten Drittligist SG Köndringen-Teningen und Zweitliga-Aufsteiger HC Elbflorenz Dresden. Die Sieger der beiden an einem Spielort ausgetragenen Partien ermitteln am 20. August im Finale den Teilnehmer am Achtelfinale des DHB-Pokals.

HSG-Präsident Otto Eblen freut sich nach der Auslosung vor allem für seinen Torwart Stefan Hanemann, der eben erst seinen Vertrag bei der HSG Konstanz um zwei Jahre verlängert hat – ohne Zweitspielrecht, nachdem zuvor das Erstspielrecht bei der HSG Wetzlar lag. „Für Stefan ist das sicher ein Traum, gegen die Profis seines Ex-Vereins spielen zu dürfen und zeigen zu können, was er draufhat“, so Eblen weiter. Nachdem Konstanz in den letzten Jahren nach Coburg und Aue gereist war und jeweils gegen die gastgebenden Zweitligisten antreten musste, liegt das Erstzugriffsrecht für die Ausrichtung der Vierer-Turniere anders als bislang bei den jeweils teilnehmenden klassentiefsten Vereinen. Falls die Ausrichtung abgelehnt wird, geht das Heimrecht auf einen anderen Teilnehmer über.

So dürfte die SG Köndringen-Teningen sich über den Heimvorteil freuen, zumal die HSG Konstanz in diesem Jahr ohnehin nicht für die Ausrichtung in Frage käme. Voraussichtlich vom 17. Juli bis 18. August werden von der Stadt Konstanz beauftragte umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in der Schänzle-Sporthalle durchgeführt. Otto Eblen würde Teningen als Spielort begrüßen. "Es wäre eine tolle Sache, uns in Südbaden präsentieren zu können. Wir sehen uns schließlich als Vertreter Südbadens in der zweiten Bundesliga und A-Jugend-Bundesliga und wollen unseren Verband dort gut vertreten.“

Allerdings könnte die Aufgabe kaum schwerer sein. Mit 41:27 Punkten und Platz sechs hat die Mannschaft von Wetzlar-Trainer Kai Wandschneider eine sensationelle Saison hinter sich. Stefan Hanemanns Telefon glühte jedenfalls direkt nach der Auslosung. „Wahnsinn, ich kann das noch nicht richtig realisieren“, schüttelte der 21-Jährige fassungslos den Kopf. „Ein superschweres Los und hartes Brett für uns gleich im ersten Spiel. Auf dem Papier haben wir kaum eine Chance, aber im Sport ist alles möglich.“ Der Junioren-Nationaltorwart setzt nach seinem starken Comeback nach einer langen Verletzungspause auf „einen schlechten Tag“ beim Gegner, während bei der HSG alles funktionieren müsse. „Mein Traum war es, dort einmal zu spielen, jetzt bin ich stolz, dass wir es uns mit der HSG Konstanz verdient haben, gegen solch' einen Hochkaräter antreten zu dürfen."

Hoffnung macht ihm ein Blick zurück in die erste Runde des DHB-Pokals im Jahr 2015/16, als Wetzlar im Erstrunden-Turnier gegen Coburg mit 25:26 verloren hatte, nachdem Konstanz zuvor Coburg im Halbfinale desselben Turniers sehr unglücklich mit 24:25 unterlegen war.