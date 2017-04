Konstanz HSG Konstanz feiert achten Heimsieg

Die Konstanzer schlagen in der 2. Handball-Bundesliga vor 1550 Zuschauern das Tabellenschlusslicht HC Empor Rostock mit 30:23 (15:14).

– Normalerweise gibt es für einen Torhüter – neben einer Parade natürlich – kaum etwas Schöneres als einen Pfostentreffer. Es sei denn, statt des Balls trifft der eigene Fuß das Gebälk des Tors. Noch ungünstiger ist es, wenn einem dieses Missgeschick im Abschlusstraining passiert. So geschehen am Karfreitag bei der HSG Konstanz, als Konstantin Poltrum zuerst seinem Ärger freien Lauf ließ und dann wegen einer Prellung am Fuß den Superball und den 30:23-Sieg gegen den HC Empor Rostock vor 1550 Zuschauern verpasste.Die Gastgeber mussten also ohne ihren bislang so großen Rückhalt diese wichtige Begegnung gegen das Zweitliga-Schlusslicht bestreiten. Ein Luxusproblem, wenn für den ehemaligen Juniorennationalkeeper gleichzeitig der aktuelle zurückkehrt. Nach langer Verletzungspause bestritt Stefan Hanemann sein Zweitliga-Heimdebüt am Schänzle vor einer stattlichen Kulisse.Der 21-Jährige führte sich gleich gut mit einem entschärften Wurf beim Stand von 1:1 ein. Nach der frühen HSG-Führung zum 2:1 ging es hin und her – über 2:4 (8.) und 4:4 (9.) bis zum 8:8 Mitte der ersten Hälfte. Die Deckung der Gastgeber stand sicher, doch vorne wollte noch nicht alles klappen bei den Konstanzern, die sich binnen weniger Minuten auf 11:8 (19.) absetzten. Der Tabellenletzte von der Ostsee verkürzte bis zur Pause jedoch auf 15:14.Auch in den ersten Minuten des zweiten Abschnitts blieb es eine enge Kiste. Nach drei Hanemann-Paraden sorgte Paul Kaletsch mit seinem Treffer zum 20:16 für die erste Vier-Tore-Führung für den Aufsteiger vom Bodensee, der Fabian Schlaich per Tempogegenstoß schnell das 21:16 folgen ließ. Hätten die Konstanzer mit diesem recht komfortablen Vorsprung im Rücken nicht immer wieder mit unnötigen Fehlpässen Hektik ins Spiel gebracht statt der nötigen Ruhe, die Partie wäre schon früher entschieden gewesen.So wurde es beim Stand von 25:21 (52.) nochmals spannend – allerdings nur kurz. In einem furiosen Endspurt zogen die Konstanzer bis zum Schlusspfiff auf 30:23 davon und feierten ihren achten Sieg in eigener Halle. Diesen Erfolg können sie bereits am Ostermontag, 17 Uhr, versilbern mit einem Auswärtssieg bei der TSG Friesenheim. Dann hoffentlich wieder mit Konstantin Poltrum, der am Samstag in Zivil mitjubeln musste – mit dickem Fuß und dickem Hals.Glatt, Hanemann (Tor); Schlaich (4), Thomann (7/3), Riedel (1), Flockerzie, Stocker (2), Oehler, Kaletsch (7/2), Gässler (1), Jud (2), Berchtenbreiter (4), Wendel (1), Bösing (1);Mehler, P. Porath (Tor); Meuser (1), Iliopoulos, Heil (4), Flödl (2), Höwt (2), Papadopoulos (10/1), Zourek (1), Lux (1), Zemlin (1), Trupp, J. Porath (1). – Z: 1550.