Handball HSG Konstanz feiert Kantersieg und muss Ausfall von Fabian Schlaich verkraften

Der Zweitligist schlägt das Drittligateam aus Kornwestheim mit 37:24, muss aber länger auf den verletzten Kapitän Fabian Schlaich verzichten.

Handball, Testspiel

HSG Konstanz

SV Kornwestheim

37:24 (18:13)

Die HSG Konstanz findet scheinbar rechtzeitig zum Pflichtspielstart am Samstag im DHB-Pokal gegen das Bundesliga-Topteam HSG Wetzlar und eine Woche vor dem Saisonstart in eigener Halle gegen Aufstiegsaspirant ASV Hamm-Westfalen zu ihrer Form. Das lässt der 37:24 (18:15)-Sieg gegen den Drittligisten SV Salamander Kornwestheim erkennen. Gegen denselben Gegner hatte der Zweitligist ohne acht Leistungsträger und nach nur wenigen Trainingseinheiten zu Beginn der Vorbereitung noch mit 29:30 verloren.

Cheftrainer Daniel Eblen nahm den jüngsten Sieg mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht zur Kenntnis. „Wir haben echt gut gespielt“, stellte er fest, „auch wenn Kornwestheim sicher schon bessere Spiele gemacht hat als heute. Allerdings haben wir sie dazu gezwungen und sie nie zur Entfaltung kommen lassen.“ Es dauerte so nicht lange, bis die HSG aus einer sicheren Deckung heraus immer wieder ihr gefährliches Tempospiel aufziehen und Kornwestheim schnell mit vier Toren distanzieren konnte (11:7). Dabei machte sich auch die Rückkehr der zuletzt krank beziehungsweise verletzt ausgefallenen Paul Kaletsch und Felix Gäßler positiv bemerkbar.

Die Hiobsbotschaften für die bislang in keinem einzigen Testspiel komplett angetretene HSG Konstanz reißen dennoch nicht ab. Kapitän Fabian Schlaich erhielt Anfang der Woche die niederschmetternde Diagnose eines doppelten Bandscheibenvorfalls. Er wird voraussichtlich vier bis sechs Wochen ausfallen. „Es sieht so aus, dass nichts operiert werden muss“, sagt der Linksaußen, der in der vergangenen Saison 113 Tore erzielte, und fügt hinzu: „Wenn’s nicht läuft, dann läuft’s nicht. Jetzt heißt es mithilfe von Physiotherapie möglichst schnell wieder fit zu werden. Bis dahin haben wir ja genügend Spieler im Kader.“

Denn auch Schlaich hatte große Freude an dem, was seine Mannschaftskameraden gegen Kornwestheim auf das Spielfeld zauberten. In der Abwehr wurde konsequent und intensiv gearbeitet, sodass die Schwaben in sehr lange Angriff gezwungen wurden. „Vor allem in der ersten Halbzeit sind wir extrem gut ins Tempospiel gekommen. Bis auf vier, fünf Tore haben wir alle Treffer über den erweiterten Gegenstoß oder die schnelle Mitte erzielt“, lobte Eblen. Bis zur Pause konnten die Gelb-Blauen damit schon auf 18:13 vorlegen.

Trotz vieler Wechsel im breiten Aufgebot knüpfte die HSG auch im zweiten Durchgang an die gute Leistung aus dem ersten an und hielt trotz neuer Formation die Fehlerquote sehr gering. Von Minute zu Minute wuchs der Vorsprung der dominanten Hausherren, bis Sebastian Bösing – schön freigespielt am Kreis – erstmals den Zehn-Tore-Vorsprung markierte. Die Gäste hatten nun große Probleme, eine Lücke im Deckungsverbund der Hausherren zu finden. Eblen lobte: „Die Fehler werden weniger und wir bekommen die einfachen Tore hin, anstatt sie zu verschenken. Und in der Abwehr sind wir zwar noch nicht da, wo wir hinwollen, aber wenn Fehler passieren, bin ich sehr zufrieden mit dem, wie wir uns aushelfen.“

So revanchierte sich Konstanz mit einem 37:24-Kantersieg für die Pleite in Kornwestheim, das nun seinerseits auf einige Spieler verzichten musste.

HSG Konstanz: Poltrum, Hanemann (Tor); Schweda (2), Riedel (3), Kaletsch (3), Schwarz, T. Wolf (3), Krüger (2), Gäßler (3), Berchtenbreiter (3), Bösing (4), Heil (3), Klingler (3), Jud (6), Wendel (1), Maier-Hasselmann (1).