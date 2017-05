Handball HSG Konstanz feiert Ausgleich in letzter Sekunde

HSG Konstanz feiert Ausgleich in letzter Sekunde

Die HSG Konstanz schafft ein 25:25-Unentschieden beim Dessau-Roßlauer HV. Paul Kaletschs Siebenmetertor rettet einen Punkt, der "so wichtig" ist, wie Trainer Daniel Eblen sagt, "auch für die Moral".

Handball, 2. Bundesliga: Dessau-Roßlauer HV - HSG Konstanz 25:25 (15:13)

Es war ein verrücktes Spiel in Dessau zwischen den Aufsteigern Dessau-Roßlauer HV und HSG Konstanz. In jeder Sekunde war zu spüren, dass für beide Vereine enorm viel auf dem Spiel steht. Nach einem irren Finish, mit einem Siebenmeter von Paul Kaletsch in letzter Sekunde nach Roter Karte für Florian Pfeiffer, feierte Konstanz ausgelassen einen eminent wichtigen Punktgewinn. Mit nun 31 Zählern konnte die HSG die Abstiegsränge wieder verlassen und belegt nun Platz 16.

Welch furioser Beginn der HSG Konstanz in der schwülwarmen Anhalt-Arena. Mit höchstem Tempo und Konzentration nutzte die HSG die Nervosität und die daraus resultierenden Fehler der Gastgeber gnadenlos aus. Fabian Schlaich stellte so schon schnell einen Drei-Tore-Vorsprung her (1:4/6.). Doch nicht der Dessau-Roßlauer HV wirkte unter Druck nun mehr und mehr fahrig und unkonzentriert, sondern die Gäste vom Bodensee. Ganze zehn Minuten wollte nicht mehr viel zusammenlaufen bei den nun sehr fehleranfälligen Konstanzern. Die Hausherren spürten dies – und drückten mächtig auf das Tempo. Mit einem 7:0-Lauf stellten sie bald auf 8:4 (16.) und überrannten die Eblen-Equipe.

Doch Konstanz bekam wieder einen Fuß in die Tür, wie HSG-Trainer Daniel Eblen zu sagen pflegt, und holte Tor um Tor auf. Nach dem 12:13- und 13:14-Anschlusstreffer ging es mit 15:13 für Dessau in die Kabinen, nachdem Schlaich mit einem Freiwurf in letzter Sekunde am Pfosten gescheitert war. Paul Kaletsch besorgte dann den 15:15-Ausgleich kurz nach dem Seitenwechsel und leitete zusammen mit dem eingewechselten Junioren-Nationaltorwart Stefan Hanemann die Wende hin zu einem extrem spannenden Schlagabtausch ein. Hanemann parierte einen Strafwurf, verschuldete kurz darauf allerdings auch einen Wechselfehler (37.) und musste mitansehen, wie die Dessauer erneut davonzogen (18:15).

Doch das, was Eblen als Schlüsselszene bezeichnete, brachte erneut die Wende und war beeindruckend anzusehen. Konstanz hatte den Gegner im gebundenen Angriff mit intensivster Deckungsarbeit gut im Griff. Die Belohnung blieb aber minutenlang aus. Viermal war Hanemann oder die Abwehr zur Stelle, doch Dessau angelte sich jedes Mal den Abpraller. „Das war mitentscheidend“, so Eblen, „eine Schlüsselszene – einfach Wahnsinn, wie die Jungs da gekämpft und die Intensität immer wieder hochgehalten haben.“

Dennoch schien beim 22:20 und dank der individuellen Klasse von Erstliga­spieler Franz Semper alles verloren, die verdiente Belohnung auszubleiben. Schlaich erzielte zwar den Ausgleich zum 24:24, Dessau legte jedoch wieder vor. Kurz darauf scheiterte Gregor Thomann vom Siebenmeterpunkt. Erst eine Balleroberung und die Rote Karte für Pfeiffer, der den schnellen Anwurf verhinderte, – in der letzten Spielminute einhergehend mit Siebenmeter – brachte einen überschwänglich gefeierten Punktgewinn. Paul Kaletsch trat an – und behielt die Nerven.

„Ich bin total fertig“, beschreib Daniel Eblen seine Gefühle nach dem Schlusspfiff. „Da bist du komplett leer, das war so intensiv und schwer für beide Mannschaften.“ Und er lobte: „Riesenkompliment an die Jungs, wie die hier alles reingeworfen haben und sich nie aufgegeben haben. Wir haben einiges richtig gut gemacht, hatten aber auch Fehler dabei. Nach zuletzt viel Pech hatten wir nun Glück im Unglück. Der Punkt ist so wichtig – auch für die Moral.“

Dessau-Roßlauer HV: Döhler, Ambrosius (Tor); Pavlicek (3/1), Semper (5), Donath, M. Wasiliewski, Vanco (3), Sohmann (6/3), Pfeiffer (5), J. Wasiliewski, Schmidt, Hönicke, Schade (2), Hanner (1), Scheithauer. – HSG Konstanz: Poltrum, Hanemann (Tor); Schlaich (5), Thomann (4/1), Riedel (6), Stocker (1), Oehler, Kaletsch (4/1), Krüger (2), Maier-Hasselmann, Gäßler, Jud (2), Berchtenbreiter (1), Bösing. – Z: 1416.