Handball HSG Konstanz fährt Als Außenseiter nach Bayern

Die A-Jugend-Handballer der HSG Konstanz kämpfen am Samstag beim nächsten Turnier um die Bundesliga-Qualifikation.

Jugendhandball: Für die Konstanzer A-Jugend heißt es am Samstag erneut die Nerven zu bewahren und sich im unberechenbaren Turniermodus gegen ganz starke Konkurrenz zu behaupten. In der nunmehr schon dritten Runde der Bundesliga-Qualifikation muss sich der Zweitliga-Nachwuchs vom Bodensee in Burgau und möglicherweise im zwölf Kilometer entfernten Günzburg in Bayern in einer rein badischen Gruppe gegen die SG Meißenheim/Nonnenweier und die HG Oftersheim/Schwetzingen durchsetzen.

Gespielt wird jeder gegen jeden, ebenso wie in der zufälligerweise rein bayerischen Parallelgruppe mit Gastgeber Günzburg, Rimpar und Erlangen. Die beiden Gruppenersten sichern sich ihr Ticket für die bundesweite Endrunde der Qualifikation am 10. und 11. Juni in Ahlen/Westfalen, spielen aber dennoch den Turniersieger für eine entsprechende Rangliste aus. Im Spiel um Platz drei machen die beiden Gruppenzweiten den dritten und letzten Teilnehmer des finalen Qualifikationsturniers aus, der Vierte und die beiden Gruppenletzten müssen ihren Traum von der Bundesliga hingegen begraben.

Die HSG Konstanz trifft bei zweimal 20 Minuten Spielzeit gleich morgens um 10 Uhr auf die SG Meißenheim/Nonnenweier, die in der letzten Bundesliga-Saison mit 30:29 und 28:27 bezwungen wurde. In der aktuellen südbadischen Vor-Qualifikation musste man sich den hochtalentierten Ortenauern allerdings mit 26:31 geschlagen. Nach dem Duell der beiden letzten südbadischen Teams im Wettbewerb bekommt es Konstanz um 13 Uhr mit einem weiteren alten Bekannten zu tun, die HG Oftersheim/Schwetzingen.

HSG-Trainer Christian Korb sieht seine Mannschaft zwar als Außenseiter, nicht aber als chancenlos: „Wir haben im Vergleich zur ersten Runde zugelegt“, so der B-Lizenzinhaber. Mit Blick auf die zwei Duelle gegen Meißenheim/Nonnenweier und Oftersheim/Schwetzingen schließt der Coach seine Ausführungen: „Es wird nicht leicht, aber auch nicht unmöglich.“ (joa)