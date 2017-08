Handball HSG Konstanz bietet Wetzlar großen Kampf

Die Konstanzer Zweitliga-Handballer zeigen eine starke Leistung im DHB-Pokal gegen das Erstliga-Team HSG Wetzlar. Am Ende verliert das Eblen-Team nur knapp mit 29:31

Handball, DHB-Pokal, 1. Runde

HSG Konstanz

HSG Wetzlar

29:31 (11:16)

Sensation ganz knapp verpasst: Erst in der letzten Minute konnte die HSG Wetzlar das DHB-Pokalspiel gegen die HSG Konstanz mit 31:29 (16:11) für sich entscheiden. Konstanz konnte nach einer bärenstarken Leistung dennoch jede Menge Selbstvertrauen für die 2. Bundesliga sammeln.

Wenn die Vorbereitung schon nicht wie gewünscht und etwas holprig verlief, dann spielt man eben gegen einen gestandenen Bundesligisten ganz unbekümmert und groß auf. Das, was die HSG Konstanz der HSG Wetzlar in den ersten 30 Minuten bot, hatte zumindest den Stoff, um die Hoffnung auf eine faustdicke Pokalsensation bis zuletzt am Leben zu erhalten. Vor allem die Art und Weise des erfrischenden Konstanzer Auftritts erfreute die zahlreich mitgereisten HSG-Fans, die die mit 650 Zuschauern gefüllte Ludwig-Jahn-Halle in Teningen fest im Griff hatten.

Auf dem Spielfeld überraschte der Zweitligist den letztjährigen Erstliga-Sechsten mit einer couragierten Leistung in der Deckung und viel Spielfreude im Angriff. Wenn auch die Klasse des Bundesligisten immer wieder in sehenswerten Einzelaktionen und gnadenloser Effektivität von allen Abschlusspositionen aufblitzte, die HSG Konstanz hielt dem sehenswerte Aktionen entgegen, nachdem die Anfangsnervosität verflogen war. Mathias Riedel hämmerte den Ball zum 3:5-Anschlusstreffer in den Winkel (5.), Stefan Hanemann parierte den ersten Wurf und Paul Kaletsch traf gar in Unterzahl zum 8:11. Gespielt waren da schon 16 Minuten und ein Klassenunterschied war nicht zu erkennen.

Wären dem Zweitligisten in den letzten Minuten vor dem Seitenwechsel nicht doch noch einige leichte Fehler unterlaufen, es hätte nach einem herrlichen Spielzug, vollendet von Chris Berchtenbreiter, noch besser für die Gelb-Blauen aussehen können. Ein vergebener Tempogegenstoß tat sein Übriges zum 16:11-Pausenstand.

Dann kam das, was den Blutdruck – wie gewünscht von HSG-Cheftrainer Daniel Eblen – auf der Wetzlarer Bank gehörig steigen ließ. Minute für Minute kämpften sich die Südbadener an die Mittelhessen heran. In der 57. Minute war es dann soweit: Tim Jud verwandelte einen Siebenmeter zum 29:29-Ausgleich – und die Halle tobte. Wenn Konstanz in Teningen gefeiert wird, dann muss etwas Großes passiert sein. War es auch. Der Underdog vom Bodensee war drauf und dran, den Favoriten aus dem Wettbewerb zu kegeln, trotz Abwehrumstellung, Auszeit und Torwartwechsel von Kai Wandscheider beim Bundesligisten. Erst in letzter Minute dann die Entscheidung: Wetzlar behielt mit 31:29 die Oberhand.

„Das war stark“, zollte Daniel Eblen seiner Mannschaft großen Respekt. „Wir haben am Anfang ein wenig gebraucht, um zu merken, was hier auf uns zukommt – aber dann haben wir uns in der Abwehr gefunden und richtig gut, auch variabel agiert.“ Kurz vor dem Saisonstart konnte sich Eblen über jede Menge „Selbstvertrauen für die Mannschaft“ freuen. Ein Pokalspiel, das Lust auf mehr macht. Am 26. August empfängt die HSG den ASV Hamm in der Schänzlehalle zum Zweitliga-Auftakt.

Im ersten Halbfinale des Abends hatte Zweitliga-Aufsteiger HC Elbflorenz Dresden mit der SG Köndringen-Teningen aus der 3. Liga lange große Mühe und konnte erst in der Schlussphase den 31:26 (17:13)-Sieg sicherstellen.

HSG Konstanz: Poltrum, Hanemann (Tor); Schweda, Riedel (7), Wolf, Kaletsch (6), Krüger (1), Maier-Hasselmann (1), Gäßler, Jud (4/1), Wendel, Berchtenbreiter (3), Schwarz, Bösing (5), Klingler, Heil (1). – SR: Dinges/Kirsch. - Z: 650.

"Für solche Partien spielt man Handball"

Neuzugang Tom Wolf (23) spricht über sein erstes Pflichtspiel mit der HSG Konstanz und die Vorfreude auf den Zweitligastart

Herr Wolf, was war der Schlüssel dazu, dass bis in die letzte Minute die Sensation greifbar war?

Dass wir uns reingekämpft haben. Gerade in der Anfangsphase haben wir zu spüren bekommen, dass Wetzlar letztes Jahr oben mitgespielt hat. Je länger das Spiel ging, desto besser konnten wir mithalten. So haben wir auch die Halle immer mehr auf unsere Seite bekommen. Vor allem unsere mitgereisten Fans haben gut Stimmung gemacht.

Was ging Ihnen durch den Kopf nach dem 29:29-Ausgleich in der 57. Minute gegen den großen Favoriten?

Gar nicht so viel. Man schmunzelt über jedes erzielte Tor. Das macht einfach Spaß. Für solche Partien spielt man Handball. Wir hatten die Chance, gegen eine richtig gute Mannschaft ein schönes Spiel zu machen. Da ist man auch nicht nervös, sondern voller Vorfreude, weil man nichts zu verlieren hat.

Auch wenn die Überraschung ausblieb: Was nehmen Sie mit?

Viel Positives. Wenn wir zusammen Handball spielen, dann steht die Deckung, das macht den Torhütern das Leben leichter, und wir erzielen Tore über die zweite Welle. Vor allem in der zweiten Hälfte waren wir hier erfolgreich. Wir nehmen mit, dass man mit Aggressivität gegen jeden Gegner mithalten kann.

Wie groß ist Ihre Vorfreude auf den Zweitligaauftakt?

Ich freue mich riesig, dass wir vor einer schönen Kulisse spielen können. Der Pokal war ein guter Vorgeschmack, was geht, wenn wir die Halle auf unserer Seite haben. Dann können wir ein richtig gutes Spiel machen.