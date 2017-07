Handball HSG Konstanz bestreitet erstes Testspiel gegen die SG Kronau-Östringen II

Der Handball-Zweitligist trifft am Freitagabend in der Halle der Geschwister-Scholl-Schule auf die Junglöwen.

Handball, Testspiel: HSG Konstanz – SG Kronau-Östringen II (Freitag, 19.45 Uhr, Sporthalle Geschwister-Scholl-Schule). – Vorbereitungszeit ist für Spieler Leidenszeit. Meist zweimal täglich bitten Cheftrainer Daniel Eblen und Andre Melchert, Co-Trainer und Sportlicher Leiter der HSG Konstanz, seit Montag zu intensiven Trainingseinheiten. „Die Einheiten sind abwechslungsreich aber auch sehr anstrengend“, verrät Melchert. Neben Crossfit, Fitness-, Kraft- sowie Lauftraining steht vor allem die Arbeit mit dem Ball im Vordergrund. Bereits eine Woche nach dem offiziellen Vorbereitungsstart empfängt die HSG Konstanz am Freitag, 19.45 Uhr, die zweite Mannschaft der Rhein-Neckar Löwen zum ersten Testspiel.

Die Reserve des aktuellen deutschen Meisters und der Ex-Verein von HSG-Neuzugang Maximilian Schwarz soll zum ersten Aufgalopp in der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Schule dienen. Zudem erhofft sich Daniel Eblen erste Erkenntnisse über den Leistungsstand seiner Mannschaft. „Es ist ganz wichtig, früh wieder Wettbewerbsbedingungen zu erzeugen“, erklärt der A-Lizenzinhaber. „Dann werden wir sehen, was schon funktioniert.“ Zumindest mit dem körperlichen Zustand seiner Schützlinge nach einer kurzen Pause ist er zufrieden. „Die Jungs sind alle fit und man hat gesehen, dass sie in der Pause an sich gearbeitet haben.“

Dennoch stellt er klar, dass die Integration von fünf neuen Spielern Zeit benötigen wird. Die Junglöwen haben zwar ebenfalls eine neue Mannschaft zu formieren, befinden sich aber nach dem frühen Saisonende in der 3. Liga schon seit einigen Wochen in der Vorbereitung und sind deshalb deutlich weiter im Zusammenspiel. Nach einer furiosen Rückrunde mit der drittbesten Punktausbeute der Liga beendete das Talentteam der Löwen die Drittliga-Saison auf dem siebten Tabellenplatz und wird nun von André Bechtold, der bereits zum Ende der Rückrunde das Ruder übernommen hatte, und Rückkehrer Michel Abt aus dem Profikader trainiert. Den ersten Test konnten die Kraichgauer gegen den TV Knielingen mit 35:24 (14:7) für sich entscheiden.

„Unsere Mannschaft hat nun ein anderes Gesicht“, sagt Daniel Eblen vor dem ersten Testlauf gegen ein schon gut harmonierendes Team aus Kronau-Östringen. Mit den ersten Tagen zeigt er sich zufrieden. „Der Ball ist schon ganz flüssig und schnell gelaufen“, hat er beobachtet. Die Pause sei wichtig gewesen und habe ihm und seinen Spielern frische Kräfte verliehen. Indes ist der Kampf um die Stammplätze voll entbrannt, denn Trainer Eblen zeigt sich durchaus angetan von den Leistungen der Neuen. „Das sind alles ganz offene, nette Kerle und tolle Handballer. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir sie schnell in unser System eingebunden bekommen – aber das braucht Zeit.“ Ein Mosaikstein dabei sollen neun Testspiele und viel Spielzeit für jeden Einzelnen sein.

Eine Änderung hat sich dabei im Testspielplan ergeben. Das für den 10. August geplante Spiel gegen Bern Muri wurde ersetzt durch eine Partie in der Sporthalle der Konstanzer Geschwister-Scholl-Schule gegen Europapokalteilnehmer Pfadi Winterthur, der die letzte Saison in der Schweizer Eliteklasse auf dem zweiten Rang beendet und im Meisterschaftsfinale gestanden hatte.