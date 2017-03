HSG Konstanz beim Gipfeltreffen der besten Rückrundenteams

Im vorletzten Spiel der Bundesliga ist der Nachwuchs der HSG Konstanz als Außenseiter zu Gast beim Tabellenführer SG Kronau-Östringen

Handball, A-Jugend-Bundesliga: SG Kronau-Östringen – HSG Konstanz (Samstag, 17.30 Uhr, Stadthalle Östringen). – Sie biegt langsam auf die Zielgerade ein, die A-Jugend-Bundesliga. Der Gegner am vorletzten Spieltag der Saison für die HSG Konstanz hat dabei sein Ziel schon erreicht. Mit 17 Siegen aus 20 Spielen, der besten Offensive und der besten Defensive der Liga sowie dem mit Abstand besten Torverhältnis und zuletzt neun Partien ohne Niederlage ist der Nachwuchs des deutschen Männer-Meisters Rhein-Neckar Löwen das Nonplusultra der Südstaffel – und bereits vorzeitig Süddeutscher Meister und damit zusammen mit Balingen-Weilstetten für das Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft qualifiziert.

Für die nach dem 32:32-Remis gegen Echaz-Erms auf Rang acht rangierende HSG Konstanz geht es hingegen nach wie vor um alles. Punktgleich mit dem Tabellensechsten steht dem Zweitliga-Nachwuchs ein spannungsgeladenes Finale bevor. Doch schon jetzt lobt Trainer Christian Korb seine talentierten Schützlinge, die mit 15:5 Zählern in der Rückrunde mächtig für Furore gesorgt haben und die zweitbeste Rückrundenmannschaft stellen, getoppt nur vom nächsten – hier noch ungeschlagenen – Gegner SG Kronau-Östringen. Korb vor dem Gipfeltreffen der erfolgreichsten Rückrunden-Teams: „Die Jungs sind ein überaus strebsames Team, das immer das Maximale erreichen möchte.“

Schon vor den beiden letzten Spielen hat seine Mannschaft dabei den Bestwert der HSG in der fünfjährigen Zugehörigkeit in der sechs Jahre bestehenden Jugend-Bundesliga eingestellt. Wie in der Saison 2013/14 kommt Konstanz im Moment auf 21 Punkte. Doch im Vergleich zur damaligen Situation möchten sich die HSG-Talente nicht nur in Sachen Punkte, sondern vor allem ganz entscheidend in Sachen Abschlussplatzierung verbessern. Fehlte damals mit dem siebten Rang nur ein Platz zur direkten Bundesliga-Qualifikation für die nächste Spielzeit, so soll dieses Ziel nun unbedingt erreicht werden.

Vor dem abschließenden Heimspiel am 1. April gegen den direkten Konkurrenten HSG Ostfildern könnte die Aufgabe bei der überragenden Mannschaft der Liga allerdings nicht schwerer sein. Beim Handballinternat der SG sind die Gäste nur krasser Außenseiter. „Verdient und sehr souverän haben die Junglöwen die Staffel dominiert und sich den Titel gesichert. Bisher gab es kaum Ausrutscher“, weiß Christian Korb, erinnert sich aber an den einzigen und sehr überraschenden Punktverlust in der Rückrunde beim Konstanzer Konkurrenten Ostfildern trotz Sieben-Tore-Führung bis in die Schlussphase. „Das tut uns nun besonders weh“, sagt der HSG-Coach, der dennoch selbstbewusst ist. „Wir können unheimlich stolz auf das Erreichte sein. Wir geben gegen Kronau alles, um unsere Chancen für den letzten Spieltag so groß wie möglich zu halten“, sagt Christian Korb.