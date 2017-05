Handball HSG Konstanz baut gegen Leutershausen auf die gelbe Wand

Die HSG Konstanz empfängt am Samstag den Rivalen SG Leutershausen. In der Schänzlehalle geht es ab 20 Uhr um ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf der 2. Handball-Bundesliga.

Handball, 2. Bundesliga: Wohl kein anderes Match der HSG war in der jüngeren Vergangenheit so heiß wie das, wenn es hieß: Konstanz gegen Leutershausen, Bodensee gegen Bergstraße. Am Samstag, 20 Uhr, ist es wieder soweit: In der „Schänzle-Hölle“ kommt es im vorletzten HSG-Heimspiel der Saison zur Neuauflage des ewigen jungen Duells zwischen dem letztjährigen Süddeutschen Meister und dem Vizemeister, das durch die aktuelle Tabellenkonstellation weitere Brisanz erfährt. Konstanz ist mit 31 Punkten Zweitliga-16., Leutershausen belegt mit 30 Zählern Rang 17, den ersten Abstiegsplatz. „Das wird ein heißer Ritt mit einer hitzigen Stimmung“, freut sich HSG-Torwart Konstantin Poltrum, „die Rivalität ist da und beide Mannschaften werden sich nichts schenken.“

Denn immer, wenn die HSG Konstanz in den letzten Jahren auf die SG Leutershausen traf, dann waren stets große Emotionen im Spiel. Meist ging es um viel – wie auch dieses Mal. Es wurde gekämpft, gebissen und es wurden sich hochklassige, dramatische und stimmungsvolle Schlagabtäusche geliefert – auf dem Spielfeld und der Tribüne. Es flog sogar der eine oder andere verbale Giftpfeil. Unter den Fans, aber sogar von offizieller Seite. Karl Zöller, der offizielle Teambetreuer der SGL, äußerte sich erst vor wenigen Wochen in einem Video bei seinen Ergebnisstipps mit einem hämischen Lachen folgendermaßen zur Partie Lübbecke – Konstanz: „Wenn’s geht, Lübbecke mit zehn Toren Unterschied gegen Konstanz.“

Uli Roth, Sportlicher Leiter der Roten Teufel, vor Kurzem in einem Fachmagazin um eine Erklärung für die in diesem Jahr besonders große Spannung im Abstiegskampf gebeten, führte daraufhin die schlechten Saisonstarts von Hamm und Wilhelmshaven an: „Dazu kommen starke Aufsteiger. Dessau, Hüttenberg – oder auch wir.“ Drei der vier Aufsteiger hatte Roth genannt, einer fehlte in seiner Aufzählung: die HSG Konstanz. „Das interessiert mich alles nicht“, sagt Poltrum. Im Lager der HSG-Fans hat man diese Aussagen weniger entspannt aufgenommen, doch Poltrum fügt hinzu: „Die Wahrheit liegt auf dem Spielfeld.“

Deshalb ruft die HSG Konstanz die gelbe Wand für dieses weitere Endspiel im Kampf um den Klassenerhalt aus. Alle Zuschauer sollen möglichst in gelber – zur Not blauer – Kleidung zu einem der Saisonhöhepunkte in die „Schänzle-Hölle“ kommen und den stimmungsvollen Hexenkessel auch visuell als beeindruckende Wand der Unterstützung erscheinen lassen. Der HSG-Fanclub verkauft dazu für jeweils zehn Euro gelbe HSG-Fanshirts und plant eine beeindruckende Choreografie.

HSG-Präsident Otto Eblen verspricht: „Es wird eine heiße Atmosphäre.“ Es soll dabei nur die Unterstützung von der Tribüne heiß sein, die Temperaturen in der Halle aber angenehm bleiben. Dafür werden die Oberlichter abgedunkelt. „Dies wird die Temperatur in der Halle merklich senken“, erklärt der Präsident und sagt voller Vorfreude: „Wir erwarten zu diesem Topspiel einen neuen Zuschauerrekord, deshalb empfehlen wir dringend, den Vorverkauf zu nutzen.

“ Tickets sind im Vorverkauf bei Böhm Sport in Konstanz und bei der HSG-Geschäftsstelle (Tel. 07531/928080) sowie per E-Mail über tickets@hsgkonstanz.de erhältlich.