Handball HSG Konstanz auf der Zielgeraden der Vorbereitung

Vor dem Pflichtspielauftakt im DHB-Pokal gegen Wetzlar testet das Team von Daniel Eblen noch gegen Kornwestheim und Gossau

Handball, Testspiele: HSG Konstanz – SV Salamander Kornwestheim (Dienstag, 20 Uhr, Geschwister-Scholl-Halle), Fortitudo Gossau – HSG Konstanz (Mittwoch, 19 Uhr, Sporthalle Buchenwald). – Langsam biegt die HSG Konstanz auf die Zielgerade der Saisonvorbereitung ein. Zweimal noch, am Dienstag (20 Uhr) in der Geschwister-Scholl-Halle und am Mittwoch um 19 Uhr in Gossau, kann HSG-Cheftrainer Daniel Eblen testen, dann wartet am Samstag das erste Pflichtspiel im DHB-Pokal gegen den Erstligisten HSG Wetzlar in Teningen.

„Der Schwerpunkt wird nun darauf liegen, uns weiter einzuspielen“, erklärt der 42-Jährige und sagt: „Man sieht, dass schon noch etwas Abstand ist zwischen den Jungs, die letztes Jahr viel Erfahrungen in der 2. Bundesliga sammeln konnten und auch eingespielt sind, und den Neuen sowie den ganz Jungen.“ Diesen Abstand gilt es weiter zu verringern, denn der A-Lizenzinhaber bescheinigt den Talenten und Neuzugängen großes Potenzial: „Das wird werden, denn alle haben schon gezeigt, wie wertvoll sie sein können.“ Gleichzeitigt betont er: „Wir haben noch viel zu tun.“

Vor allem gegen Drittligist SV Salamander Kornwestheim, der sich mit Christian Wahl (Neuhausen) und Julius Emrich (Bietigheim) zwei Zweitligaspieler angeln konnte, kann seine Mannschaft ihre Weiterentwicklung bestätigen. Fast ohne die komplette erste Sieben durch acht Ausfälle musste Konstanz zu Beginn der Vorbereitung nach nur wenigen Trainingseinheiten in Kornwestheim gegen einen sich bereits wochenlang im Training befindlichen Gegner eine knappe 29:30-Niederlage hinnehmen. Das zweite Kräftemessen wird nun aussagekräftiger sein, obwohl noch nicht klar ist, wer von den fünf zuletzt erkrankten oder verletzten Spielern wieder mitwirken kann. Bei dem Testspiel in Konstanz gibt es die erste Gelegenheit für die Fans, die Dauerkarten abzuholen. Alle Dauerkarteninhaber haben mit ihrer neuen Karte freien Eintritt zum Testspiel.

Einen Tag später, am Mittwoch, folgt das Duell mit dem Schweizer Nationalliga-A-Klub Fortitudo Gossau. „Noch sind wir ein bisschen zu inkonstant“, meint Samuel Wendel, der den Auftritt gegen Winterthur als „unglaublich“ bezeichnet, dann aber gegen Balingen einige Schwächen beobachtet hatte. Neuzugang Tom Wolf lobt dennoch die Gesamtentwicklung: „Die Abläufe werden von Spiel zu Spiel besser, genauso wie das Timing.“ (joa)