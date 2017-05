Handball HSG Konstanz II will um den Relegationsplatz kämpfen

Die HSG Konstanz II empfängt am Sonntag im letzten Saisonspiel der Handball-Oberliga den TV Plochingen in Allensbach.

Handball, Oberliga: HSG Konstanz II – TV Plochingen (Sonntag, 17 Uhr, Riesenberghalle Allensbach). – Am Sonntagnachmittag bestreitet die HSG Konstanz II ihr letztes Saisonspiel gegen den TV Plochingen. Aufgrund der Gala "Konstanzer Welten" in der heimischen Schänzlehalle findet diese Begegnung in der Allensbacher Riesenberghalle statt. Das Perspektivteam aus Konstanz verbindet mit dieser Spielstätte durchweg positive Erinnerungen, wurden doch die beiden vorangegangenen Begegnungen im Zeichen des Superballes2 in Kooperation mit dem SV Allensbach jeweils erfolgreich gestaltet.

Nun geht es für die HSG Konstanz II darum, die theoretische Chance zu erhalten, den Relegationsplatz im Kampf um den Klassenverbleib in der Baden-Württemberg-Oberliga zu erreichen. Durch den Punktgewinn des direkten Konkurrenten aus Heidelsheim/Helmsheim am vergangenen Spieltag in Willstätt ist die Konstanzer Zweitligareserve, auch wenn gegen Plochingen gewonnen wird, auf Schützenhilfe von Herrenberg angewiesen. "Aufgrund der Niederlage in Neuhausen/Filder haben wir das Erreichen von Platz 13 nicht mehr in der eigenen Hand. Wir werden trotzdem versuchen, unsere Hausaufgaben zu machen, um zumindest die theoretische Chance zu wahren, Heidelsheim/Helmsheim in der Tabelle noch zu überholen", sagt HSG-Trainer Rüdiger Both zu den Aussichten seines Teams für das letzte Saisonspiel. Und weiter: "Das wird schwer genug, und wir sind alle froh, diese lange und intensive Saison dann abschließen zu können. Auf jeden Fall werden wir im letzten Spiel der Saison noch einmal alles in die Waagschale werfen, um die Spielzeit positiv abzuschließen.“

Bei den letzten Auftritten der sehr jungen Mannschaft vom Bodensee fehlte oft die Konstanz über die volle Spielzeit, um erfolgreich zu sein. Gerade die Heimspiele waren eine enge Angelegenheit, während einige Auswärtsbegegnungen dann doch deutlich zugunsten des jeweiligen Gastgebers verliefen. Nun kommt zum Saisonfinale mit dem TV Plochingen, mit seinem bekannten Spielertrainer Daniel Brack, eine Mannschaft an den Bodensee, welche den gesicherten achten Tabellenplatz belegt. Für die Gastmannschaft aus dem Landkreis Esslingen geht es sicher nicht mehr um entscheidende Punkte, von einem Betriebsausflug der Plochinger Handballer kann und darf aber im Konstanzer Lager niemand ausgehen. Deshalb muss sicherlich nochmals eine gute und konzentrierte Leistung abgerufen werden, um die notwendigen Punkte in Konstanz, beziehungsweise an diesem Wochenende in Allensbach, zu behalten.

Im Kader der HSG Konstanz II wird es wohl keine großen Überraschungen geben, wenn am Sonntagnachmittag um 17 Uhr die letzte Saisonpartie in der Riesenberghalle in Kaltbrunn angepfiffen wird. (msc)